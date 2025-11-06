Az aggódó bolgárok bedőltek Keane cselének? A Fradi kulcsembere eltűnt a csapatból

FTCeurópa-ligaLudogorec

FTC–Ludogorec – idén már kétszer találkoztak egymással a csapatok, csütörtök este jön a harmadik felvonás, ezúttal az Európa-liga alapszakaszában. Az FTC–Ludogorec párharcot 21 órakor rendezik a Groupama Arénában, és a bolgárok bíznak a visszavágásban, ugyanakkor tudják, nehéz helyzetben vannak az edzőváltás miatt. A bolgár sajtó a kezdőcsapatokat is megtippelte, a Ferencvárosnál szerintük Tóth Alex csak a kispadon fog helyet kapni.

2025. 11. 06. 10:33
Az FTC a Ludogorecet augusztusban már legyőzte hazai pályán
Az FTC a Ludogorecet augusztusban már legyőzte hazai pályán Fotó: Mirkó István
Csütörtök este (21 óra, tv: M4 Sport) az eddig hétpontos Ferencváros a bolgár Ludogorecet fogadja az Európa-liga alapszakaszának negyedik körében. Arról már írtunk, hogy a bolgár csapat nincs könnyű helyzetben, hiszen napokkal a találkozó előtt menesztette a nyáron érkezett Rui Mota vezetőedzőt, s átmeneti megoldásként az akadémiáról hozták fel Todor Zsivondovot, aki hétvégén egy döntetlennel debütált a kispadon. A mostani idényben már rendeztek FTC–Ludogorec összecsapást, még augusztus elején a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében találkoztak a felek, akkor a razgradi 0-0 után Budapesten három magyar góllal az FTC jutott tovább

Augusztusban az FTC–Ludogorec BL-selejtező sima hazai győzelmet hozott
Augusztusban az FTC–Ludogorec BL-selejtező sima hazai győzelmet hozott (Fotó: Mirkó István)

FTC–Ludogorec: a vendégek hiányzói

A bolgár sajtóban kiemelten foglalkoznak az esti találkozóval. A legnagyobb sportoldal, a sportal.bg már a címben is utal arra, hogy nehéz mérkőzés lesz a bajnoknak a magyar fővárosban, mindeközben a gong.bg egy hosszabb cikket közölt a meccs felvezetéseként, amelyben leírják, Zsivondov helyzete különösen nehéz, hiszen két hátvéd is sérülés miatt nem elérhető. 

Az egyikük a svéd Edwin Kurtulus, aki augusztus 12-én kezdő volt a Groupama Arénában. A 25 éves védő kis túlzással mind a három FTC-gólban benne volt, innen nézve bánhatjuk, hogy a hátvéd nem elérhető…

A legújabb sérült pedig a cikk szerint a ghánai Bernard Tekpetey, a 28 éves támadó a hétvégi fordulóban, Várnán sérült meg a 40. percben. Tekpetey műtéten is átesett, visszatérése a legjobb esetben is két hét múlva lesz.

Milyen kezdővel áll fel az FTC és a Ludogorec?

Egy harmadik helyi sportoldal, a dsport.bg várható kezdőcsapatokat is összegyűjtött. A Ferencvárosnál meglepetésre Tóth Alex nevét nem találjuk. A 20 éves futballista az MTK elleni 4-1-es győzelem során tért vissza sérüléséből, akkor Robbie Keane-től egy félidőt kapott kezdőként a hétszeres válogatott középpályás. Azt nem tudni, hogy Keane ezzel a Ludogorecet szerette volna átverni, vagy Tóth csak ennyit bírt egyelőre játszani.

A lap jóslatai:

  • FTC: Dibusz – Cissé, Raemakers, Gartenmann – Makreckis, Zachariassen, Kanikovszki, Ötvös, Kadu – Varga B., Yusuf
  • Ludogorec: Bonmann – Son Gómez, Almeida, Verdon, Nedjalkov – D. Duarte, Csocsev – Marcus, Stanics, Caio Vidal – Bile

Ha a bolgárok tippje bejön, akkor a magyar bajnok kezdőcsapata ugyanaz lesz, mint amivel két hete Salzburgban nyert 3-2-re. Míg a vendégeknél kilenc helyen egyezne a kezdő az augusztusi, ferencvárosi meccshez képest. 

A veretlen FTC három kör után a hetedik a tabellán, míg a bolgár bajnok a 26., egy győzelemmel és két vereséggel. 

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

Meddig jut a Fradi?
