FerencvárosKristoffer ZachariassenEurópa-liga csoportkör

A Fradi egyik motorja felfedte csapata durva haditervét

Kristoffer Zachariassen szerint a Ferencváros az elejétől kezdve éreztetni akarja a Ludogoreccel, hogy nincs keresnivalója a Groupama Arénában. A magyar bajnok támadó középpályása szerint az agresszivitás lesz a kulcs a csütörtök esti Európa-liga-mérkőzésen. A norvég labdarúgó újra élvezi a játékot és Robbie Keane vezetőedző bizalmát. Kristoffer Zachariassen bízik a hazai pálya előnyében és remek hangulatra számít.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 06. 5:45
Kristoffer Zachariassen Salzburg, 2025. október 23. A gólszerző Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros játékosa ünnepel a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában játszott FC Red Bull Salzburg - Ferencvárosi TC mérkőzésen a salzburgi Re
Kristoffer Zachariassen (balra) újra kulcsszereplő lett a Ferencvárosban Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ferencváros a negyedik mérkőzésén a harmadik győzelmére tör a labdarúgó Európa-ligában. A két győzelemmel és egy döntetlennel az előkelő hetedik helyen álló magyar bajnok a 23. pozícióban jegyzett régi ismerős Ludogorecet fogadja (21.00, Groupama Aréna, tv: M4). A mély gödörbe került bolgár aranyérmest ebben a szezonban már két vállra fektette a Fradi – a BL-selejtező 3. fordulójában –, az augusztusi 3-0-s hazai sikerből mindössze két perc erejéig vette ki a részét Kristoffer Zachariassen, aki azóta formába lendült.

Kristoffer Zachariassen
Kristoffer Zachariassent (balra) nem téveszti meg a Ludogorec rossz formája. Fotó: Csudai Sándor

– A legutóbbi meccsünk ellenük elképesztően jól sikerült! Kifejezetten jól játszottunk, ám a mostani teljesen különböző mérkőzés lesz, nem indulhatunk ki az augusztusi összecsapásból. Nincsenek a legjobb formájukban, edzőváltás is történt náluk. 

Úgy tűnhet, nincs veszítenivalójuk. Mi szeretnénk az elejétől fogva támadólag fellépni, agresszívan játszani, beleállni a párharcokba, sokat futni. Azt akarjuk éreztetni velük, hogy nincs semmi keresnivalójuk

 – adta ki a jelszót a szerdai sajtótájékoztatón a norvég játékos. Kristoffer Zachariassen lapunk kérdésére arról is beszélt, hogyan dolgozzák fel a játékosok, hogy három forduló után – két győzelemmel és egy döntetlennel – veretlen a Ferencváros a második számú európai sorozatban. 

– Szerencsére nagyon jól, csodálatosan kezdtünk az Európa-ligában. Minden játékosunk önbizalmat szerzett, remekül összeállt a csapatunk. Tisztában is vagyunk vele, hogy együtt erősek vagyunk. 

Hatalmas motivációt ad, hogy saját stadionunkban játszhatunk, remélhetőleg telt ház előtt, fantasztikus atmoszférában. Biztosan kemény, kiélezett mérkőzés lesz, a Ludogorec nyilvánvalóan vissza akar vágni, de a hazai pálya és szurkolóink támogatása elegendő kell legyen a sikerhez.

Kristoffer Zachariassen
Kristoffer Zachariassen bizakodva várja a Ludogorec elleni újabb mérkőzést. Fotó: Csudai Sándor

Kristoffer Zachariassen visszatért

A 31 esztendős norvég labdarúgó 2021 óta erősíti a Ferencvárost, közelít a 200. tétmérkőzéséhez, 41 gólt szorgoskodott össze. Az utóbbi időszakban azonban háttérbe szorult, ám amikor bizalmat kapott, újra bejátszotta magát Robbie Keane együttesébe. A norvég támadó középpályás gólt szerzett és gólpasszt is adott a Salzburg 3-2-es idegenbeli legyőzésekor. 

– Remek érzés, hogy újra sokat lehetek a pályán. Ráadásul, amikor ilyen nemzetközi kupameccseken szerepelhetek, az mindig különleges és extra energiával tölt fel, pluszmotivációt is ad. Minden mérkőzésen és edzésen a legjobbamat kell nyújtanom, hogy bekerüljek, s ez a csapat javára válik. Nagyon várom a mérkőzést

 – mondta mosolyogva Kristoffer Zachariassen.

Többek között ő is feladja a leckét Robbie Keane vezetőedzőnek és stábjának, hogy a bőség zavara közepette kijelölje a kezdőcsapatot. Az ír szakember ezen dilemmájáról, valamint arról, hogy a Ludogorec edzőváltása milyen veszélyeket rejthet magában, itt olvashatnak részletesebben. 

Az esélyekről

Érdekesség, hogy mindkét csapat csupán a negyedik helyen áll a saját bajnokságában, ám amíg a Ferencváros vesztett pontok tekintetében ugyanott tart, mint az éllovas, addig a bolgárok tetemes hátrányt szedtek össze, négy forduló óta nyeretlenek. Az Európa-ligában a Ludogorec 3, a Fradi már 7 pontos, az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást jelentő hetedik helyen áll a tabellán. 

A Ferencváros az elmúlt években háromszor is legyőzte a bolgárokat, s bár az ellenfél keretének értéke 2,5 millió euróval többet ér, a magyar aranyérmes az esélyesebb. 

A Ludogorec hat próbálkozásból egyetlenegyszer tudta megverni a Fradit – igaz, pont az Európa-ligában, még 2019-ben az Üllői úton. Attól a 0-3-tól jutott el az augusztusi 3-0-ig a magyar kirakatcsapat, amely szeretne lendületben maradni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekgmo

Génpiszkált szemét Ukrajnából

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu