A Fradi egyik motorja felfedte csapata durva haditervét

A Ferencváros a negyedik mérkőzésén a harmadik győzelmére tör a labdarúgó Európa-ligában. A két győzelemmel és egy döntetlennel az előkelő hetedik helyen álló magyar bajnok a 23. pozícióban jegyzett régi ismerős Ludogorecet fogadja (21.00, Groupama Aréna, tv: M4). A mély gödörbe került bolgár aranyérmest ebben a szezonban már két vállra fektette a Fradi – a BL-selejtező 3. fordulójában –, az augusztusi 3-0-s hazai sikerből mindössze két perc erejéig vette ki a részét Kristoffer Zachariassen, aki azóta formába lendült.

Kristoffer Zachariassent (balra) nem téveszti meg a Ludogorec rossz formája. Fotó: Csudai Sándor

– A legutóbbi meccsünk ellenük elképesztően jól sikerült! Kifejezetten jól játszottunk, ám a mostani teljesen különböző mérkőzés lesz, nem indulhatunk ki az augusztusi összecsapásból. Nincsenek a legjobb formájukban, edzőváltás is történt náluk.

Úgy tűnhet, nincs veszítenivalójuk. Mi szeretnénk az elejétől fogva támadólag fellépni, agresszívan játszani, beleállni a párharcokba, sokat futni. Azt akarjuk éreztetni velük, hogy nincs semmi keresnivalójuk

– adta ki a jelszót a szerdai sajtótájékoztatón a norvég játékos. Kristoffer Zachariassen lapunk kérdésére arról is beszélt, hogyan dolgozzák fel a játékosok, hogy három forduló után – két győzelemmel és egy döntetlennel – veretlen a Ferencváros a második számú európai sorozatban.

– Szerencsére nagyon jól, csodálatosan kezdtünk az Európa-ligában. Minden játékosunk önbizalmat szerzett, remekül összeállt a csapatunk. Tisztában is vagyunk vele, hogy együtt erősek vagyunk.

Hatalmas motivációt ad, hogy saját stadionunkban játszhatunk, remélhetőleg telt ház előtt, fantasztikus atmoszférában. Biztosan kemény, kiélezett mérkőzés lesz, a Ludogorec nyilvánvalóan vissza akar vágni, de a hazai pálya és szurkolóink támogatása elegendő kell legyen a sikerhez.

Kristoffer Zachariassen bizakodva várja a Ludogorec elleni újabb mérkőzést. Fotó: Csudai Sándor

Kristoffer Zachariassen visszatért

A 31 esztendős norvég labdarúgó 2021 óta erősíti a Ferencvárost, közelít a 200. tétmérkőzéséhez, 41 gólt szorgoskodott össze. Az utóbbi időszakban azonban háttérbe szorult, ám amikor bizalmat kapott, újra bejátszotta magát Robbie Keane együttesébe. A norvég támadó középpályás gólt szerzett és gólpasszt is adott a Salzburg 3-2-es idegenbeli legyőzésekor.

– Remek érzés, hogy újra sokat lehetek a pályán. Ráadásul, amikor ilyen nemzetközi kupameccseken szerepelhetek, az mindig különleges és extra energiával tölt fel, pluszmotivációt is ad. Minden mérkőzésen és edzésen a legjobbamat kell nyújtanom, hogy bekerüljek, s ez a csapat javára válik. Nagyon várom a mérkőzést

– mondta mosolyogva Kristoffer Zachariassen.