Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

kormányBenes-dekrétumokmagyar

Megszólalt a miniszterelnök-helyettes: A magyar kormány a Benes-dekrétumokkal szemben áll

Mindenben támogatják a felvidéki magyarokat, és a magyar pártot, amit Gubík László vezet.

Munkatársunktól
2025. 12. 19. 10:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Benes-dekrétumok magyarellenes jogfosztásával szemben állunk, Gubík László (a felvidéki magyar párt elnöke – a szerk.) és a felvidéki magyarok mögött! – közölte Semjén Zsolt, aki Dócs Dávid (Mi Hazánk) képviselőnek a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos kérdésére adott válaszában tisztázta:

Számtalanszor nyilvánvalóvá tettük, és én személyesen is elmondtam, hogy a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás mind magyar, mind egyetemes szempontból elfogadhatatlan. Így a Benes-dekrétumok is.

A miniszterelnök-helyettes még december 17-én küldte el válaszát a képviselőnek, melyben kiemelte, a kormány elkötelezett híve a szlovák-magyar megbékélésnek, amelyért az elmúlt időben sokat tettek. – Ez azonban nem teszi zárójelbe a Benes-dekrétumokról mondottakat – húzta alá.

A Benes-dekrétumok lehetővé tették a kitelepítéseket is (Fotó: Fortepan/Rózsa László)

Mint ismert, nemrégiben fogadta el Szlovákia a törvényt, amely hat hónapos börtönbüntetéssel sújtja azokat, aki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat. A Benes-dekrétumok a háborúban vesztes oldalon álló németek és magyarok kollektív bűnösségét mondták ki. Ennek következményeként a Szudéta-vidékről kitelepített németek helyére és más területekre mintegy 40 ezer magyart hurcoltak be. Fűtetlen marhavagonokba zsúfolták őket, és a kényszermunka helyszínét jelentő településeken embertelen módon, szinte rabszolgaként bántak velük. A kitelepítés és a jogfosztottság elől sokan Magyarországra menekültek. 

Borítókép: Semjén Zsolt és Gubík László (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu