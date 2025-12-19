Megszólalt a miniszterelnök-helyettes: A magyar kormány a Benes-dekrétumokkal szemben áll

A Benes-dekrétumok magyarellenes jogfosztásával szemben állunk, Gubík László (a felvidéki magyar párt elnöke – a szerk.) és a felvidéki magyarok mögött! – közölte Semjén Zsolt, aki Dócs Dávid (Mi Hazánk) képviselőnek a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos kérdésére adott válaszában tisztázta:

Számtalanszor nyilvánvalóvá tettük, és én személyesen is elmondtam, hogy a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás mind magyar, mind egyetemes szempontból elfogadhatatlan. Így a Benes-dekrétumok is.

A miniszterelnök-helyettes még december 17-én küldte el válaszát a képviselőnek, melyben kiemelte, a kormány elkötelezett híve a szlovák-magyar megbékélésnek, amelyért az elmúlt időben sokat tettek. – Ez azonban nem teszi zárójelbe a Benes-dekrétumokról mondottakat – húzta alá.

A Benes-dekrétumok lehetővé tették a kitelepítéseket is (Fotó: Fortepan/Rózsa László)

Mint ismert, nemrégiben fogadta el Szlovákia a törvényt, amely hat hónapos börtönbüntetéssel sújtja azokat, aki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat. A Benes-dekrétumok a háborúban vesztes oldalon álló németek és magyarok kollektív bűnösségét mondták ki. Ennek következményeként a Szudéta-vidékről kitelepített németek helyére és más területekre mintegy 40 ezer magyart hurcoltak be. Fűtetlen marhavagonokba zsúfolták őket, és a kényszermunka helyszínét jelentő településeken embertelen módon, szinte rabszolgaként bántak velük. A kitelepítés és a jogfosztottság elől sokan Magyarországra menekültek.