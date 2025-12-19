KonferencialigaLyes HouriUniversitatea Craiovaromán sajtóAEK Athén

„Karrierem legsötétebb éjszakája" – korábbi NB I-es futballista miatt áll a bál Romániában

Baráth Péter lengyel csapata, a Raków Czestochowa az alapszakasz utolsó, 6. fordulójában 1-0-ra nyert a ciprusi Omonia vendégeként, így második helyezettként jutott a labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjébe. Az alapszakaszzárás meghozta a Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid első pontját is, míg a román Universitatea Craiova járt a legrosszabbul csütörtök este.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 8:06
Lyes Houri lett a román Universitatea Craiova negatív hőse (Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi)
Baráth Péter a 82. percben csereként lépett pályára a lengyel Raków csapatában, amely négy sikerrel és két döntetlennel, azaz veretlenül zárt a Konferencialiga tabelláján, így csak a francia Strasbourg végzett előtte. A másik magyar érdekeltségű csapatként a Bolla Bendegúzt nélkülöző osztrák Rapid Wien öt kudarcot követően a bosnyák Zrinjski Mostar otthonában 1-1-es döntetlent játszott – a bosnyákok a hosszabbításban egy öngóllal szerezték meg a nekik továbbjutást érő találatot – , de így is utolsóként esett ki. A legdrámaibb meccset azonban a görög fővárosban vívták, ugyanis az AEK Athén a 98. és a 105. percben szerzett gólokkal fordítva 3-2-re verte az Universitatea Craiova csapatát. A román csapat ráadásul a vereséggel éppen a kiesést jelentő 25. helyre csúszott vissza, míg az AEK a pontszerzésnek köszönhetően automatikusan nyolcaddöntőbe jutott.

Luka Jovics 105. perces büntetője pecsételte meg a román Universitatea Craiova sorsát a Konferencialiga alapszakaszában
Luka Jovics 105. perces büntetője pecsételte meg a román Universitatea Craiova sorsát a Konferencialiga alapszakaszában. Fotó: NurPhoto/Giorgosz Arapekosz

Drámai hajrá az AEK és a Craiova Konferencialiga-mérkőzésén

A hosszabbításban előbb Dereck Kutesa egyenlített, majd a Real Madriddal Bajnokok Ligája-győztes szerb Luka Jovics tizenegyesével nyerte meg a mérkőzést az AEK, amely ezután Pavlo Isenko kiállítása miatt emberelőnyben is zárt.

A hét ponttal végzett román csapat vezetőedzője, Filipe Coelho a lefújást követő sajtótájékoztatón igazságtalannak nevezte a vereséget, különösen mert az eredetileg nyolcpercesre tervezett hosszabbítás 15. percében esett az ellenfél győztes gólja. Ő nem szidta még jobban a játékvezetőt, Giorgi Kruasvili azonban a craiovai klub igazgatójától, Pavel Badeától megkapta a magáét: elmondása szerint a bíró egyértelműen nem nőtt fel a feladathoz, és 

sokszor került olyan helyzetbe, hogy vitatható, sőt néha egyenesen nevetséges döntéseket hozott.

 

Lyes Hourit, a korábbi NB I-es futballistát is szidják a románok

A mérkőzés első gólját szerző Stefan Baiaram is Kruasvili teljesítményét kritizálta, és megjegyezte, ez eddigi futballkarrierje legsötétebb éjszakája volt. A játékvezető mellett elsősorban a büntető előtt szabálytalankodó Lyes Hourit szidja a román sajtó. A 2020 és 2023 között a Fehérvár csapatánál megfordult, ez idő alatt NB I-es és Magyar Kupa-ezüstérmet is szerzett francia védőről a Gsp.ro azt írta: a súlyos hibával végleg aláírta az ítéletét, miszerint télen távozik az Universitatea Craiovától.

A hatfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje rögtön a márciusi nyolcaddöntőbe jutott, a 9–24. pozícióban zárók pedig oda-vissza vágós párharcokban küzdenek meg februárban a legjobb 16 közé kerülésért. A sorsolást január 16-án tartják.

Konferencialiga, alapszakasz, 6. (utolsó) forduló:

  • AZ Alkmaar (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 0-0
  • Sahtar Donyeck (ukrán)–HNK Rijeka (horvát), Krakkó 0-0
  • Slovan Bratislava (szlovák)–Häcken (svéd) 1-0 (0-0)
  • Legia Warszawa (lengyel)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 4-1 (1-0)
  • Sparta Praha (cseh)–Aberdeen (skót) 3-0 (2-0)
  • Dinamo Kijev (ukrán)–Noah (örmény), Lublin 2-0 (1-0)
  • Crystal Palace (angol)–Kuopion PS (finn) 2-2 (1-0)
  • Rayo Vallecano (spanyol)–Drita (koszovói) 3-0 (1-0)
  • Shamrock Rovers (ír)–Hamrun Spartans (máltai) 3-1 (2-1)
  • Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel) 0-1 (0-0)
  • FSV Mainz (német)–Samsunspor (török) 2-0 (1-0)
  • Strasbourg (francia)–Breidablik (izlandi) 3-1 (1-1)
  • Celje (szlovén)–Shelbourne (ír) 0-0
  • Zrinjski Mostar (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák) 1-1 (0-1)
  • AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova (román) 3-2 (0-1)
  • Sigma Olomouc (cseh)–Lech Poznan (lengyel) 1-2 (0-2)
  • AEK Larnaca (ciprusi)–Shkendija (északmacedón) 1-0 (0-0)
  • Lausanne (svájci)–Fiorentina (olasz) 1-0 (0-0)

Az alapszakasz végeredménye ide kattintva tekinthető meg.

 

