„Karrierem legsötétebb éjszakája" – korábbi NB I-es futballista miatt áll a bál Romániában

Baráth Péter a 82. percben csereként lépett pályára a lengyel Raków csapatában, amely négy sikerrel és két döntetlennel, azaz veretlenül zárt a Konferencialiga tabelláján, így csak a francia Strasbourg végzett előtte. A másik magyar érdekeltségű csapatként a Bolla Bendegúzt nélkülöző osztrák Rapid Wien öt kudarcot követően a bosnyák Zrinjski Mostar otthonában 1-1-es döntetlent játszott – a bosnyákok a hosszabbításban egy öngóllal szerezték meg a nekik továbbjutást érő találatot – , de így is utolsóként esett ki. A legdrámaibb meccset azonban a görög fővárosban vívták, ugyanis az AEK Athén a 98. és a 105. percben szerzett gólokkal fordítva 3-2-re verte az Universitatea Craiova csapatát. A román csapat ráadásul a vereséggel éppen a kiesést jelentő 25. helyre csúszott vissza, míg az AEK a pontszerzésnek köszönhetően automatikusan nyolcaddöntőbe jutott.

Luka Jovics 105. perces büntetője pecsételte meg a román Universitatea Craiova sorsát a Konferencialiga alapszakaszában. Fotó: NurPhoto/Giorgosz Arapekosz

Drámai hajrá az AEK és a Craiova Konferencialiga-mérkőzésén

A hosszabbításban előbb Dereck Kutesa egyenlített, majd a Real Madriddal Bajnokok Ligája-győztes szerb Luka Jovics tizenegyesével nyerte meg a mérkőzést az AEK, amely ezután Pavlo Isenko kiállítása miatt emberelőnyben is zárt.

A hét ponttal végzett román csapat vezetőedzője, Filipe Coelho a lefújást követő sajtótájékoztatón igazságtalannak nevezte a vereséget, különösen mert az eredetileg nyolcpercesre tervezett hosszabbítás 15. percében esett az ellenfél győztes gólja. Ő nem szidta még jobban a játékvezetőt, Giorgi Kruasvili azonban a craiovai klub igazgatójától, Pavel Badeától megkapta a magáét: elmondása szerint a bíró egyértelműen nem nőtt fel a feladathoz, és

sokszor került olyan helyzetbe, hogy vitatható, sőt néha egyenesen nevetséges döntéseket hozott.

Lyes Hourit, a korábbi NB I-es futballistát is szidják a románok

A mérkőzés első gólját szerző Stefan Baiaram is Kruasvili teljesítményét kritizálta, és megjegyezte, ez eddigi futballkarrierje legsötétebb éjszakája volt. A játékvezető mellett elsősorban a büntető előtt szabálytalankodó Lyes Hourit szidja a román sajtó. A 2020 és 2023 között a Fehérvár csapatánál megfordult, ez idő alatt NB I-es és Magyar Kupa-ezüstérmet is szerzett francia védőről a Gsp.ro azt írta: a súlyos hibával végleg aláírta az ítéletét, miszerint télen távozik az Universitatea Craiovától.