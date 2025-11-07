Durván elátkozva: a Fradi ádáz szlovák ellensége pofozógép lett, két éve nem szerzett pontot

A bolgár Ludogorecet is legyőző Ferencváros három győzelemmel és egy döntetlennel a harmadik helyen áll a második számú európai kupasorozatban, az Európa-ligában, a Slovan Bratislava három vereséggel a 34. a harmadik számú kiírásban, a Konferencialiga alapszakaszában. Holott három éve még az Üllői úton nyertek a pozsonyiak, akik 2022-ben csoportgyőztesek voltak a Kl-ben.

A csapatkapitány, Guram Kashia sem érti, mi történt a Slovan Bratislava együttesével (Fotó: ANP/Bart Stoutjesdijk)

Mélyrepülésben a Slovan Bratislava

A francia Strasbourgtól otthon (1-2), a holland AZ Alkmaartól idegenben (0-1) kaptak ki a pozsonyi kékek, akik csütörtökön Finnországban is elhasaltak. Jellemző, hogy a nem túl magasan jegyzett Kuopio PS ellenük szerezte meg az első győzelmét. A finnek azok után fordítottak, s nyertek 3-1-re, hogy a Slovan Bratislava már a 3. percben előnybe került.

A szlovákok ezzel három vereséggel a 34. helyen szégyenkeznek a Konferencialigában, ráadásul az idényt még aktuális bajnokként a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdték.

A bosnyák Zrinjskin még simán túljutottak (6-2-es összesítéssel), a kazah Kajrat Almatival szemben azonban tizenegyesekkel búcsúztak. Az Európa-ligába kerülve a svájci Young Boys kettős verést (1-0, 3-2) mért a Slovanra, amely így került a Konferencialiga főtáblájára, annak is a szégyenpadjára.

Ha ehhez hozzátesszük, hogy 2024-ben bejutott a Bajnokok Ligája 36 csapatosra duzzasztott mezőnyébe, ám ott mind a nyolc meccsét elbukta, 7-27-es gólkülönbséggel az utolsó előttiként kullogott haza az elitligából, akkor egyértelmű: nemzetközi színtéren igazi pofozógép lett Szlovákia kirakatcsapata.

Nemes bosszút álltak az utódok, a Ferencváros idegenben ütötte ki 4-1-ra a Slovan Bratislava csapatát 2022-ben (Fotó: MTI/TASR/Martin Baumann)

Ismerős arcok, feltépett sebek

Pedig nem is olyan régen még a Ferencvárossal vívott kiélezett párharcot a Slovan Bratislava, amelyben az akkoriak közül ma is játszik az örmény válogatottból Magyarország ellen eltiltását töltő Tigran Barszegjan, az előző szlovák bajnokság társgólkirálya, a Groupama Arénában szintén gólt szerző Guram Kashia, illetve a Fradiban is megfordult Robert Mak.

Három éve, 2022 nyarán a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében a mai napig Wladimír Weiss által irányított szlovákok Budapesten nyertek 2-1-re, ám a Fradi Pozsonyban 4-1-gyel vágott vissza, és továbbjutott.

Egyúttal némi elégtételt vett a három évtizeddel korábban elszenvedett sérelmekért. A Slovan Bratislava azóta számít ádáz ellenségnek, hogy a két klub összecsapásán az 1992-es BL-selejtezőben az Üllői úti 0-0 után Szlovákiában 4-1-re a hazaiak győztek, s ahogy az Origo írta visszaemlékezésében:

a szlovák biztonsági emberek és rohamrendőrök ok és indok nélkül, puszta szórakozásból verték agyba-főbe a magyar csapatot elkísérő szurkolókat.

Az eset a két ország között diplomáciai vitát robbantott ki. A magyar szurkolók a mai napig nem emésztették meg a történteket: 1992. szeptember 16. a magyar futball egyik fekete napja lett.