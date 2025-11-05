Marco RossiTigran BarszegjanGeorgi HarutjunjanörménySzoboszlai Dominik

Magyarázkodik a magyar válogatott ellen készülő örmények eltiltott csapatkapitánya

Labdarúgó-válogatottunk a jövő héten csütörtökön vb-selejtezőn lép pályára Örményországban, és a csoportban nagy lépést tehet a pótselejtezőt érő második helye megtartása felé. Marco Rossi után az örmény szövetségi kapitány, Jegise Melikjan is kihirdette a keretét. Ebben eltiltása miatt a csapatkapitány Tigran Barszegjan nem lehet ott. A játékos sajnálja, hogy az írek elleni meccsen lefejelte ellenfelét…

2025. 11. 05. 18:40
Az örményeknek sokba került a csapatkapitány Tigran Barszegjan súlyos fegyelmezetlensége Forrás: AFP
Az F csoportban az örményeknek az írek felett aratott második fordulós 2-1-es hazai sikerüknek köszönhetően három pontjuk van, de ezzel is csak a negyedik helyen állnak. A portugálok vezetnek tíz ponttal, a mienk eddig öt, az írek négy pontot szereztek. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést. A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia védője, Georgi Harutjunjan ismét meghívót kapott az örmény válogatottba, amely jövő csütörtökön a Marco Rossi együttesével játszik Jerevánban. Jegise Melikjan csapata három nappal később a portugálok ellen Portóban fejezi be a csoportszakaszt, Szoboszlai Dominikék pedig itthon az írek ellen.

Jerevánban Barszegjan nem lesz ott az örmény válogatottban
Jerevánban Barszegjan nem lesz ott az örmény válogatottban  (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Az örmények számára nagy érvágás, hogy a csapatkapitány Tigran Barszegjan a legutóbbi fordulóban, az írek elleni idegenbeli meccsen piros lapot kapott. Az 52. percben egy szabálytalanságot követő összeszólalkozásban arcon fejelte Finn Azazt, még 0-0-nál, s végül az örmények 1-0-ra kikaptak. Barszegjant pedig három meccsre eltiltották.


Tigran Barseghyant a u/supwassup kiállította a Finn Azazon a Headbuttért .

Barszegjan most közleményt adott ki.

– Az életben és különösen a futballban, vannak olyan időszakok, amikor nehéz egy pillanat alatt helyes döntést hozni. Sajnos a legutóbbi meccsemen engedtem az érzelmeknek és hibáztam. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok a pályán lenni és segíteni a csapattársaimnak a közelgő fontos mérkőzéseken. A válogatottunk mindig a meccs végéig küzd, és biztos vagyok benne, hogy a fiúk teljes szívvel és teljes erővel harcolva mindent megtesznek. Hálás vagyok a szövetségi kapitánynak, a csapattársaimnak és a válogatott szurkolóinak a támogatásukért, amit még ebben a nehéz időszakban is érzek, ez nagy erőt ad nekem – tudatta Tigran Barszegjan, a Slovan Bratislava légiósa, aki eddig 64-szer szerepel az örmény válogatottban.  

 

Az örmény keret

kapusok: Henri Avagjan (Pjunyik), Ognjen Csancsarevics (Noah), Arszen Beglarjan (Alaskert)
védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noah), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSKA Moszkva)
középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)
támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Vahan Bicsakcsjan (Legia Warszawa), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noah), Arajik Elojan (Ararat)


 

