Lisztes Krisztián is meghívót kapott, felhúzhatja a címeres mezt

Szélesi Zoltán: Lisztes Krisztián nagy erőssége lehet a válogatottnak

– Örülök, hogy Lisztes Krisztián hosszú sérülése után visszatérhet közénk, hiszen ha sikerül formába lendülnie, nagy erőssége lehet a válogatottnak. Mellette nagyrészt olyan labdarúgókból állítottam össze a keretet, akik élni tudnak a kapott játéklehetőséggel az élvonalbeli klubjukban, és folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak a bajnokságban. Ezúttal egy felkészülési mérkőzés is megelőzi az Eb-selejtezőt, Feröer szigetek ellen szeretnék minél több labdarúgónak lehetőséget adni a bizonyításra, de ez természetesen nem mehet az eredményesség rovására.

A selejtezőn a horvát válogatott hasonlóan kemény ellenfél lesz, mint a török és az ukrán csapat volt, hiszen erős bajnokságokban szereplő, magas piaci értékkel rendelkező labdarúgói vannak. A keretek minőségét tekintve riválisunk jelenleg előttünk jár, de azon leszünk, hogy eltüntessük ezt a különbséget a pályán.

Az eddig selejtezős szereplésünket összességében pozitívnak értékelem, sajnálom, hogy az első fordulóban a végén kiengedtük a kezünkből a győzelmet Litvániában, de az ukránok és a törökök ellen mutatott teljesítménnyel elégedett voltam, még ha nem is sikerült megszerezni ellenük a három pontot. Ahogyan arra előzetesen is számítottunk, nagyon kiegyensúlyozott a csoportunk, továbbra is nehéz megjósolni, hogyan alakul majd a végeredmény, mindenesetre szeretnénk végig az első helyekért harcolni, ehhez viszont nagy szükség lenne a bravúrokra, mert győzelmek nélkül nem lehet tartani a lépést a többiekkel. Biztató, hogy az előző mérkőzéseken stabil volt a játékunk, csapatként kiválóan teljesítettünk, ezen az úton kell tovább haladunk a folytatásban is – fogalmazott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapján Szélesi Zoltán.