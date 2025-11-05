MLSZLisztes KrisztiánFTCSzélesi Zoltán

Lisztes Krisztián is meghívót kapott, felhúzhatja a címeres mezt

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott két mérkőzés előtt áll, Szélesi Zoltán szövetségi edző pedig ezekre szerdán keretet hirdetett. Hosszú kihagyás után Lisztes Krisztián, a Ferencváros támadója újra meghívót kapott. A keretben ott van Pécsi Ármin, a Liverpool kapusa is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 19:27
Lisztes Krisztián a Ferencváros mezében Fotó:
Szélesi Zoltán együttese november 13-án 15.15 órakor felkészülési meccsen Feröer szigetek válogatottját fogadja, majd öt nappal később, 20 órakor a horvátok Eb-selejtezőn látogatnak az Új Hidegkuti Nándor Stadionba. A magyar együttes három döntetlennel áll csoportjában. Hosszú kihagyás után Lisztes Krisztián, a Ferencváros támadója újra meghívót kapott. A keretben ott van Pécsi Ármin, a Liverpool kapusa is. Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Bodnár Gergő (ZTE) és a Csíkszeredán futballozó Dusinszki Szabolcs az első alkalommal készülhet U21-es selejtezőre.

Lisztes Krisztián góljaira az U21-es válogatottnak is szüksége lenne
Lisztes Krisztián góljaira az U21-es válogatottnak is szüksége lenne. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Vancsa Zalán tagja ugyan a keretnek, de játékára nem biztos, hogy számíthat Szélesi Zoltán, ugyanis a törökök ellen gólt szerzett támadó a hét elején kisebb izomsérülést szenvedett klubcsapata, a Lommel edzésén, és a vizsgálatok eredményétől függ, hogy csatlakozhat-e a kerethez.

 

Szélesi Zoltán: Lisztes Krisztián nagy erőssége lehet a válogatottnak

– Örülök, hogy Lisztes Krisztián hosszú sérülése után visszatérhet közénk, hiszen ha sikerül formába lendülnie, nagy erőssége lehet a válogatottnak. Mellette nagyrészt olyan labdarúgókból állítottam össze a keretet, akik élni tudnak a kapott játéklehetőséggel az élvonalbeli klubjukban, és folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak a bajnokságban. Ezúttal egy felkészülési mérkőzés is megelőzi az Eb-selejtezőt, Feröer szigetek ellen szeretnék minél több labdarúgónak lehetőséget adni a bizonyításra, de ez természetesen nem mehet az eredményesség rovására. 

A selejtezőn a horvát válogatott hasonlóan kemény ellenfél lesz, mint a török és az ukrán csapat volt, hiszen erős bajnokságokban szereplő, magas piaci értékkel rendelkező labdarúgói vannak. A keretek minőségét tekintve riválisunk jelenleg előttünk jár, de azon leszünk, hogy eltüntessük ezt a különbséget a pályán.

Az eddig selejtezős szereplésünket összességében pozitívnak értékelem, sajnálom, hogy az első fordulóban a végén kiengedtük a kezünkből a győzelmet Litvániában, de az ukránok és a törökök ellen mutatott teljesítménnyel elégedett voltam, még ha nem is sikerült megszerezni ellenük a három pontot. Ahogyan arra előzetesen is számítottunk, nagyon kiegyensúlyozott a csoportunk, továbbra is nehéz megjósolni, hogyan alakul majd a végeredmény, mindenesetre szeretnénk végig az első helyekért harcolni, ehhez viszont nagy szükség lenne a bravúrokra, mert győzelmek nélkül nem lehet tartani a lépést a többiekkel. Biztató, hogy az előző mérkőzéseken stabil volt a játékunk, csapatként kiválóan teljesítettünk, ezen az úton kell tovább haladunk a folytatásban is – fogalmazott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapján Szélesi Zoltán.

A magyar U21-es válogatott kerete:

kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)
védők: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Bodnár Gergő (ZTE), Yaakobishvili Antal (FC Andorra), Dragoner Áron (Nafta), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)
középpályások: Tuboly Máté (DAC), Vingler László (ETO FC), Szűcs Tamás (DVSC), Michael Okeke (Puskás Akadémia), Horváth Kevin (Paksi FC), Dusinszki Szabolcs (Csíkszereda),
támadók: Molnár Ádin (MTK Budapest), Bánáti Kevin (ETO FC), Jurek Gábor (DVTK), Lisztes Krisztián (Ferencváros), Vancsa Zalán (Lommel), Vajda Botond (DVSC), Dénes Vilmos (Kortrijk), Átrok Zalán (MTK Budapest)

