Kiderült a nagy titok: híres apja mellett ő tartotta a lelket a kallódó Lisztes Krisztiánban

Ifjabb Lisztes Krisztián kálváriája talán véget ért. Mint beszámoltunk róla, hosszú idő után játszott ismét tétmérkőzésen a fiatal magyar labdarúgó, aki remek megoldásokkal vétette észre magát a Békéscsaba ellen 4-0-ra megnyert Magyar Kupa-meccsen.

Ifjabb Lisztes Krisztiánt (középen) egyelőre nem a góljáért ünneplik Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A húszéves támadó a 2023/2024-es szezon végén, tavaly május 19-én búcsúzott el a Groupama Arénától, ezt követően a német első osztályú Eintracht Frankfurt keretéhez csatlakozott, miután a németek már 2023 őszén szerződtették.

Csakhogy Lisztes Németországban nem jutott el a bemutatkozásig a felnőtteknél, eleinte a tartalékcsapatban játszott, majd aztán ott sem.

Ezen a nyáron kölcsönben visszakerült Budapestre, sérülése után pedig a békéscsabaiak elleni kupatalálkozón fél órát tölthetett csereként a pályán.

– Nyilván egy ilyen hosszú sérülés után már nagyon vártam, hogy újra ott legyek a pályán. Nagy boldogsággal tölt el, hogy ismét futballozhatok! Szerencsére a közönség jól fogadott, köszönöm nekik a támogatást. Ez talán azt jelzi, hogy örülnek, amiért ismét a Fradiban játszom. Jó játékkal és gólokkal igyekszem nekik meghálálni a bizalmat.

Nagyon sokat edzettem azért, hogy visszatérjek. Próbáltam azokat a képességeimet megmutatni, amelyekben érzéseim szerint jó vagyok. Bármikor kapok lehetőséget, maximális erőbedobással, a tudásom legjavát nyújtva fogok pályára lépni!

– fogalmazott és fogadkozott a kétszeres magyar bajnok Ifjabb Lisztes Krisztián a Ferencváros hivatalos oldalának.

Lisztes Krisztián támaszai

A fentiek alapján tehát immár teljesen felépült korábbi izomsérüléséből a 20 esztendős szélső, aki 13 hónap után lépett pályára tétmérkőzésen. Pontos információk nincsenek a problémájáról, de érzékelhető, hogy nehéz volt helyrehozni, mint egykor Szoboszlai Dominikét. Ifjabb Lisztes Krisztiánnak híres édesapja próbált támaszt nyújtani, és volt egy titkos támasza is.

A családtagjaim mellett a barátnőmnek lehetek igazán hálás, aki támaszt nyújtott nekem, hogy túltegyem magam a kálvárián, ami több mint egy évig sújtott. A barátnőm támogatása nagyon sokat segített abban, hogy felépüljek

ek – adott betekintést a labdarúgó, akit az Origó által is dicsért barátnője, Jócsák Bea és a játék szeretete is éltetett.