sérülésFerencvárosEintracht FranckfurtLisztes Krisztián

Kiderült a nagy titok: híres apja mellett ő tartotta a lelket a kallódó Lisztes Krisztiánban

Lisztes Krisztián hosszabb interjút adott klubjának, a Ferencvárosnak. A 20 éves labdarúgó egy évet töltött Németországban, de nem lépett pályára az Eintracht Frankfurt első csapatában. A fiatal szélső 404 nap után játszott ismét tétmérkőzésen szerdán a Békéscsaba ellen, elmondta, hogy 13 hónapos sérüléshullám hátráltatta. Korábbi magyar válogatott, NB I-es és Bundesliga-aranyérmes édesapja mellett a barátnője támogatásának köszönhetően jutott túl a nehéz időszakon.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 01. 13:45
Ifjabb Lisztes Krisztián Frankfurt, 2025. január 23. Ifjabb Lisztes Krisztián, korábban a Ferencvárosi TC, jelenleg a német Eintracht Frankfurt játékosa nyilatkozik Bogdán Ádámnak, korábbi válogatott kapusnak, a közmédia szakértőjének a labdarúgó Európa-l
Ifjabb Lisztes Krisztián nagy reményekkel érkezett Frankfurtba Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ifjabb Lisztes Krisztián kálváriája talán véget ért. Mint beszámoltunk róla, hosszú idő után játszott ismét tétmérkőzésen a fiatal magyar labdarúgó, aki remek megoldásokkal vétette észre magát a Békéscsaba ellen 4-0-ra megnyert Magyar Kupa-meccsen. 

Lisztes Krisztián
Ifjabb Lisztes Krisztiánt (középen) egyelőre nem a góljáért ünneplik Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A húszéves támadó a 2023/2024-es szezon végén, tavaly május 19-én búcsúzott el a Groupama Arénától, ezt követően a német első osztályú Eintracht Frankfurt keretéhez csatlakozott, miután a németek már 2023 őszén szerződtették. 

Csakhogy Lisztes Németországban nem jutott el a bemutatkozásig a felnőtteknél, eleinte a tartalékcsapatban játszott, majd aztán ott sem.

 Ezen a nyáron kölcsönben visszakerült Budapestre, sérülése után pedig a békéscsabaiak elleni kupatalálkozón fél órát tölthetett csereként a pályán.

– Nyilván egy ilyen hosszú sérülés után már nagyon vártam, hogy újra ott legyek a pályán. Nagy boldogsággal tölt el, hogy ismét futballozhatok! Szerencsére a közönség jól fogadott, köszönöm nekik a támogatást. Ez talán azt jelzi, hogy örülnek, amiért ismét a Fradiban játszom. Jó játékkal és gólokkal igyekszem nekik meghálálni a bizalmat. 

Nagyon sokat edzettem azért, hogy visszatérjek. Próbáltam azokat a képességeimet megmutatni, amelyekben érzéseim szerint jó vagyok. Bármikor kapok lehetőséget, maximális erőbedobással, a tudásom legjavát nyújtva fogok pályára lépni! 

fogalmazott és fogadkozott a kétszeres magyar bajnok Ifjabb Lisztes Krisztián a Ferencváros hivatalos oldalának.

Lisztes Krisztián támaszai

A fentiek alapján tehát immár teljesen felépült korábbi izomsérüléséből a 20 esztendős szélső, aki 13 hónap után lépett pályára tétmérkőzésen. Pontos információk nincsenek a problémájáról, de érzékelhető, hogy nehéz volt helyrehozni, mint egykor Szoboszlai Dominikét. Ifjabb Lisztes Krisztiánnak híres édesapja próbált támaszt nyújtani, és volt egy titkos támasza is.

A családtagjaim mellett a barátnőmnek lehetek igazán hálás, aki támaszt nyújtott nekem, hogy túltegyem magam a kálvárián, ami több mint egy évig sújtott. A barátnőm támogatása nagyon sokat segített abban, hogy felépüljek

ek – adott betekintést a labdarúgó, akit az Origó által is dicsért barátnője, Jócsák Bea és a játék szeretete is éltetett.

– Igyekeztem végig pozitív maradni, minden nap, még a legnehezebb pillanatokban is csak az lebegett a szemem előtt, hogy játszani akarok minél előbb! Mindent megteszek, hogy az erőnlétem fokozatosan jobb legyen. Nyilván egy 13 hónapos sérüléshullám után nehéz a visszatérés, de azon leszek, hogy mihamarabb visszaszerezzem a régi formámat! Sok gólt és gólpasszt szeretnék elérni a hazai és a nemzetközi meccseken! 

Tisztában vagyok a kvalitásaimmal, mindent megteszek, hogy beverekedjem magam a kezdőbe! 

– mondta Lisztes Krisztián, aki Robbie Keane vezetőedzőről is elárulta a véleményét. A teljes interjút itt olvashatják, Lisztes korábbi megmozdulásain pedig az alábbi videóban gyönyörködhetnek:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.