Magyar KupaRobbie KeaneRadnóti DánielLisztes KrisztiánFTC

Lisztes Krisztián készen áll, hogy akár az NB I-ben is bizonyítson Robbie Keane-nek

Két fiatal játékosnak külön is emlékezetes marad az FTC szerda esti győzelme. A bajnoki címvédő a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett találkozón vendéglátóként győzte le 4-0-ra a másodosztályú Békéscsabát, amely ellen kezdőként debütált a felnőttcsapatban a kapus, Radnóti Dániel, valamint közel másfél év után visszatért Lisztes Krisztián is.

Hatos Szabolcs
2025. 10. 30. 5:31
Robbie Keane a Magyar Kupa 4. fordulójában olyanoknak is lehetőséget adott, akik nála korábban még nem lépek pályára. Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A várakozásoknak megfelelően magabiztos győzelmet aratott a Ferencváros a Groupama Arénában. A bajnokságban bukdácsoló, legutóbb vasárnap, a Zalaegerszegtől vereséget szenvedő gárda vezetőedzője, Robbie Keane több kulcsemberét pihentette a szerdai Magyar Kupa-meccsen, így olyanok is lehetőséget kaptak, akik még egyáltalán nem szerepeltek tétmérkőzésen az ír trénernél.

Szokatlan összetételben állt ki az FTC a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-meccsre
Szokatlan összetételben állt ki az FTC a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-meccsre (Fotó: Csudai Sándor)

 

A Magyar Kupa-meccs napján már nem izgult az újonc kapus

Az egyik újonc a 19 esztendős kapuvédő, Radnóti Dániel volt – rá kezdőként számított Keane. A felnőttcsapatban most debütált Radnóti alapvetően a Ferencváros fiókcsapatában, az NB II-es Soroksárban véd, ám miután az Újpest elleni derbin kiállított Gróf Dávidot eltiltották , szerepe a Fradinál is felértékelődött. A Zalaegerszeg ellen már a kispadon ült, szerdán pedig Dibusz Dénes távollétében az ő nevével kezdődött csapata összeállítása.

Hivatalosan a keddi edzés előtt tudtam meg, hogy játszani fogok, de már korábban is benne volt a levegőben, Tonóék (a Balogh Tamás vezette kapusedzői stáb – a szerk.) már vasárnap is azt mondták, készüljek úgy, hogy elképzelhető, hogy én fogok védeni a kupameccsen

 – idézte fel a történteket a Magyar Nemzet kérdéseire válaszolva Radnóti Dániel. – Miután ezt megtudtam, volt bennem drukk, de ahogy elérkezett a meccsnap, ez elmúlt, és inkább várakozássá változott át. Nagyon boldog voltam, egész nap azt vártam, hogy kifuthassak a gyepre és a szurkolók nekem tapsoljanak. Felemelő érzés volt ezt megélni.

Radnóti Dániel nagy pillanata: a fiatal kapus először kezdett a Ferencváros felnőtt együttesében
Radnóti Dániel nagy pillanata: a fiatal kapus először kezdett a Ferencváros felnőtt együttesében (Fotó: Csudai Sándor)

Az alacsonyabb osztályú rivális nemigen tette próbára a Ferencváros védelmét, ami feladat adódott, azt viszont Radnóti Dániel magabiztosan megoldotta. Ami egy kapus számára ennél is fontosabb: első tétmeccsét kapott gól nélkül abszolválta.

 

Tavaly május után újra a Groupama Arénában

Nem újoncként, de hosszú idő után lépett pályára újra a Ferencváros mezében Lisztes Krisztián is, akit a 63. percben, csereként küldött a pályára Robbie Keane. A húszéves támadó a a 2023/2024-es szezon végén, tavaly május 19-én búcsúzott el a Groupama Arénától, ezt követően a német első osztályú Eintracht Frankfurt keretéhez csatlakozott, miután a németek már 2023 őszén szerződtették. Csakhogy Lisztes Németországban nem jutott el a bemutatkozásik a felnőtteknél, eleinte a tartalékcsapatban játszott, majd aztán ott sem. Ezen a nyáron kölcsönben visszakerült Budapestre, sérülése után pedig a békéscsabaiak elleni kupatalálkozón futhatott ki a gyepre ismét.

–  Egy egészséges drukk volt bennem, mielőtt beálltam. Boldog vagyok, hogy végre játéklehetőséghez tudtam jutni és felépültem, de tudom, hogy még nagyon sokat kell dolgoznom, hogy visszanyerjem a formámat – ismerte el Lisztes, aki megerősítette: korábban izomsérülésekkel bajlódott.

Mostantól bármelyik mérkőzésen beállíthat az edző, ez csak rajta fog múlni, illetve azon, hogy milyen állapotba tudok kerülni

 – tette hozzá, amikor arról érdeklődtünk, hogy mikor láthatjuk ismét az NB I-ben is játszani.

A Ferencváros legközelebb november 1-jén, szombaton lép pályára, akkor az MTK Budapestet fogadja az élvonalban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.