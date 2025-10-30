Lisztes Krisztián készen áll, hogy akár az NB I-ben is bizonyítson Robbie Keane-nek

A várakozásoknak megfelelően magabiztos győzelmet aratott a Ferencváros a Groupama Arénában. A bajnokságban bukdácsoló, legutóbb vasárnap, a Zalaegerszegtől vereséget szenvedő gárda vezetőedzője, Robbie Keane több kulcsemberét pihentette a szerdai Magyar Kupa-meccsen, így olyanok is lehetőséget kaptak, akik még egyáltalán nem szerepeltek tétmérkőzésen az ír trénernél.

Szokatlan összetételben állt ki az FTC a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-meccsre (Fotó: Csudai Sándor)

A Magyar Kupa-meccs napján már nem izgult az újonc kapus

Az egyik újonc a 19 esztendős kapuvédő, Radnóti Dániel volt – rá kezdőként számított Keane. A felnőttcsapatban most debütált Radnóti alapvetően a Ferencváros fiókcsapatában, az NB II-es Soroksárban véd, ám miután az Újpest elleni derbin kiállított Gróf Dávidot eltiltották , szerepe a Fradinál is felértékelődött. A Zalaegerszeg ellen már a kispadon ült, szerdán pedig Dibusz Dénes távollétében az ő nevével kezdődött csapata összeállítása.

Hivatalosan a keddi edzés előtt tudtam meg, hogy játszani fogok, de már korábban is benne volt a levegőben, Tonóék (a Balogh Tamás vezette kapusedzői stáb – a szerk.) már vasárnap is azt mondták, készüljek úgy, hogy elképzelhető, hogy én fogok védeni a kupameccsen

– idézte fel a történteket a Magyar Nemzet kérdéseire válaszolva Radnóti Dániel. – Miután ezt megtudtam, volt bennem drukk, de ahogy elérkezett a meccsnap, ez elmúlt, és inkább várakozássá változott át. Nagyon boldog voltam, egész nap azt vártam, hogy kifuthassak a gyepre és a szurkolók nekem tapsoljanak. Felemelő érzés volt ezt megélni.

Radnóti Dániel nagy pillanata: a fiatal kapus először kezdett a Ferencváros felnőtt együttesében (Fotó: Csudai Sándor)

Az alacsonyabb osztályú rivális nemigen tette próbára a Ferencváros védelmét, ami feladat adódott, azt viszont Radnóti Dániel magabiztosan megoldotta. Ami egy kapus számára ennél is fontosabb: első tétmeccsét kapott gól nélkül abszolválta.

Tavaly május után újra a Groupama Arénában

Nem újoncként, de hosszú idő után lépett pályára újra a Ferencváros mezében Lisztes Krisztián is, akit a 63. percben, csereként küldött a pályára Robbie Keane. A húszéves támadó a a 2023/2024-es szezon végén, tavaly május 19-én búcsúzott el a Groupama Arénától, ezt követően a német első osztályú Eintracht Frankfurt keretéhez csatlakozott, miután a németek már 2023 őszén szerződtették. Csakhogy Lisztes Németországban nem jutott el a bemutatkozásik a felnőtteknél, eleinte a tartalékcsapatban játszott, majd aztán ott sem. Ezen a nyáron kölcsönben visszakerült Budapestre, sérülése után pedig a békéscsabaiak elleni kupatalálkozón futhatott ki a gyepre ismét.