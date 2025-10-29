Magyar KupaFTCBékéscsaba

Lisztes Krisztián visszatért a Ferencvárosba, amely újoncot avatott a Békéscsaba elleni kupameccsen

A másodosztályú Békéscsaba vendégszerepelt szerda este a Groupama Arénában. A magyar bajnok FTC a Magyar Kupa 4. fordulójában fogadta a csabai csapatot, amely már az első félidőben háromgólos hátrányba került. Kezdőként debütált a Ferencváros kapujában Radnóti Dániel, a 63. percben pedig hivatalosan is visszatért a csapatba Lisztes Krisztián.

Hatos Szabolcs
2025. 10. 29. 20:55
Az FTC rögtön a kapuja elé szegezte a Békéscsabát a Magyar Kupa 4. fordulójában, szerda este rendezett meccsen. Fotó: Csudai Sándor
Radnóti Dániel igen, Lisztes Krisztián nem. Amint azt korábbi írásunkban felvetettük , az FTC számára a szerdai, Békéscsaba elleni Magyar Kupa-mérkőzés jó esélyt kínál a kulcsemberek pihentetésére, egyszersmind újoncavatásra, vagy akár egy nagy visszatérő bevetésére. Nos, a vezetőedző, Robbie Keane a másodosztályú csabaiak ellen a kezdőcsapatába nevezte a 19 éves kapust, Radnóti Dánielt, aki eddig a fiókcsapatnak számító Soroksárban védett, a frankfurti kölcsönből a nyáron visszahívott Lisztes viszont csak a kispadon kapott helyet. A válogatottak közül Dibusz Dénes és Varga Barnabás még ott sem, ők ezúttal pihenőt kaptak az ír szakembertől.

Radnóti Dániel újoncként mutatkozhatott be a Ferencvárosban a Magyar Kupa-meccsen
Radnóti Dániel újoncként mutatkozhatott be a Ferencvárosban a Magyar Kupa-meccsen (Fotó: Csudai Sándor)

 

A fradistákat nem annyira, a csabaiakat viszont megmozgatta a Magyar Kupa

A Ferencváros szurkolóit az október végi dátumhoz képest kellemes esti időjárás sem tudta kicsalogatni a stadionba, ahol vasárnap még meglepő vereséget szenvedett a csapat a bajnokságban. A békéscsabaiak a szerda esti időpont ellenére is jó létszámban érkeztek, és már a bemelegítés idején „hergelték” a fradistákat a „hajrá, lilák!” csatakiáltással, de lila és fehér füstbomba begyújtásával is igyekeztek tüzelni az övéiket. A hivatalos adat szerint 6493 néző jött össze a Groupama Arénában, ahova az FTC-től származó információ szerint összesen 12482 jegyet adtak el.

Vendégszurkolók a Groupama Arénában az FTC és a Békéscsaba Magyar Kupa-találkozója előtt
Vendégszurkolók a Groupama Arénában az FTC és a Békéscsaba Magyar Kupa-találkozója előtt (Fotó: Hatos Szabolcs)

 

Három FTC-találat az első félidőben

A meccset a várakozásoknak megfelelően a házigazda kezdte támadóbban, Júlio Romao már a 2. perc végén kapufát talált egy szögletet követő beadás után. Ezt követően, a 8. percben Joseph Lenny veszélyeztetett, fejesét azonban szögletre mentette a csabai védelem. Hárommal később Mohammed Abu Fani ugratta ki remek ütemben Alekszandar Pesicset, a szerb csatár viszont bár átemelte a kapuson a labdát, az a kapu mellett ért földet. A befejezéseknél pontatlan volt a vendéglátó, a 14. minutumban például Joseph lőtt jócskán a kapu fölé. 

A kezdeti nyomás a 24. percben érett góllá, Joseph ekkor már nem hibázott, és Abu Fani remek átadása után 12 méterről a kapuba lőtt, 1-0-s vezetéshez juttatva a Ferencvárost. Hamar jött a második találat is, öt perccel később Callum O’Dowda cselei és passza után Pesics is betalált (2-0).

A párharc addigi képét tekintve nagyon úgy tűnt, hogy a második Fradi-góllal el is dőlt a mérkőzés, a Fradi azonban még tudta fokozni, a rendes játékidő utolsó másodperceiben egy felezőtől kapott átadás után lőtt a kapuba Kristoffer Zachariassen, így kialakítva a félidő 3-0-s eredményét. 

 

Lisztes Krisztián visszatért

A biztos előny tudatában Robbie Keane két cserét hajtott végre a rövid pihenő alatt: Stefan Gartenmann helyett Toon Raemaekers, Ötvös Bence helyére pedig a mindössze 18 esztendős középpályás, Madarász Ádám állt be. A gólparádé az 51. percben folytatódott, egy kiugratást követően Joseph Lenny volt újra eredményes, ám ezt a gólt les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Berke Balázs. A békéscsabai szurkolók kedvét csapatuk látszólag reménytelen helyzete sem szegte, ők a történtek ellenére is szüntelenül daloltak, és lengették zászlóikat. Így tettek egyébként a hazai drukkerek is, ám nekik kétségtelenül több okuk volt az örömre.

FTC-szurkolók a kupameccsen
FTC-szurkolók a kupameccsen (Fotó: Csudai Sándor)

A 63. percen újabb cserék következtek, ezek közül kiemelendő, hogy O’Dowda helyére hazai oldalon Lisztes Krisztián állt be. 

A húszéves támadó 2024 nyarán távozott a német élvonalbeli Eintracht Frankfurthoz, ott azonban nem tudott bemutatkozni, így augusztusban kölcsönbe visszatért a Ferencvároshoz, ahol Keane-edző eddig nem számíthatott rá. Most 2024. május 19. után léphetett újra a Groupama Aréna gyepére.

Cikkünk frissül!

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójának eredményei, programja
Diósgyőr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1-4 (1-1)
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után
Majosi SE (NB III)–Videoton (NB II) 0-1 (0-0)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kazincbarcika 0-1 (0-0)
Karcagi SC (NB II)–Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3), hosszabbítás után
FC Ajka (NB II)–Tiszakécske (NB II) 2-1 (0-0, 0-0, 1-1) - hosszabbítás után
Kecskemét (NB II)–Tiszafüred (NB III) 2-1 (1-0)
Vasas (NB II)–Mezőörs (vármegyei I.) 3-0 (1-0)
Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 2-3
ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 9-0 (6-0)
Ferencváros–Békéscsaba (NB II) még nincs végeredmény (3-0)
MTK Budapest–Mezőkövesd (NB II) még nincs végeredmény (2-1)

Csütörtök
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár (NB II) 12.30
Zalaegerszeg–Budafok (NB II) 18.00
Debrecen–Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00 (tv: M4 Sport)

 

