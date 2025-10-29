Lisztes Krisztián visszatért a Ferencvárosba, amely újoncot avatott a Békéscsaba elleni kupameccsen

Radnóti Dániel igen, Lisztes Krisztián nem. Amint azt korábbi írásunkban felvetettük , az FTC számára a szerdai, Békéscsaba elleni Magyar Kupa-mérkőzés jó esélyt kínál a kulcsemberek pihentetésére, egyszersmind újoncavatásra, vagy akár egy nagy visszatérő bevetésére. Nos, a vezetőedző, Robbie Keane a másodosztályú csabaiak ellen a kezdőcsapatába nevezte a 19 éves kapust, Radnóti Dánielt, aki eddig a fiókcsapatnak számító Soroksárban védett, a frankfurti kölcsönből a nyáron visszahívott Lisztes viszont csak a kispadon kapott helyet. A válogatottak közül Dibusz Dénes és Varga Barnabás még ott sem, ők ezúttal pihenőt kaptak az ír szakembertől.

Radnóti Dániel újoncként mutatkozhatott be a Ferencvárosban a Magyar Kupa-meccsen (Fotó: Csudai Sándor)

A fradistákat nem annyira, a csabaiakat viszont megmozgatta a Magyar Kupa

A Ferencváros szurkolóit az október végi dátumhoz képest kellemes esti időjárás sem tudta kicsalogatni a stadionba, ahol vasárnap még meglepő vereséget szenvedett a csapat a bajnokságban. A békéscsabaiak a szerda esti időpont ellenére is jó létszámban érkeztek, és már a bemelegítés idején „hergelték” a fradistákat a „hajrá, lilák!” csatakiáltással, de lila és fehér füstbomba begyújtásával is igyekeztek tüzelni az övéiket. A hivatalos adat szerint 6493 néző jött össze a Groupama Arénában, ahova az FTC-től származó információ szerint összesen 12482 jegyet adtak el.

Vendégszurkolók a Groupama Arénában az FTC és a Békéscsaba Magyar Kupa-találkozója előtt (Fotó: Hatos Szabolcs)

Három FTC-találat az első félidőben

A meccset a várakozásoknak megfelelően a házigazda kezdte támadóbban, Júlio Romao már a 2. perc végén kapufát talált egy szögletet követő beadás után. Ezt követően, a 8. percben Joseph Lenny veszélyeztetett, fejesét azonban szögletre mentette a csabai védelem. Hárommal később Mohammed Abu Fani ugratta ki remek ütemben Alekszandar Pesicset, a szerb csatár viszont bár átemelte a kapuson a labdát, az a kapu mellett ért földet. A befejezéseknél pontatlan volt a vendéglátó, a 14. minutumban például Joseph lőtt jócskán a kapu fölé.

A kezdeti nyomás a 24. percben érett góllá, Joseph ekkor már nem hibázott, és Abu Fani remek átadása után 12 méterről a kapuba lőtt, 1-0-s vezetéshez juttatva a Ferencvárost. Hamar jött a második találat is, öt perccel később Callum O’Dowda cselei és passza után Pesics is betalált (2-0).

A párharc addigi képét tekintve nagyon úgy tűnt, hogy a második Fradi-góllal el is dőlt a mérkőzés, a Fradi azonban még tudta fokozni, a rendes játékidő utolsó másodperceiben egy felezőtől kapott átadás után lőtt a kapuba Kristoffer Zachariassen, így kialakítva a félidő 3-0-s eredményét.