Robbie Keane választ vár, felforgatott Ferencváros fogadhatja ma a riválisát a kupában

A vasárnap elszenvedett bajnoki vereség után Robbie Keane harcos csapatot szeretne látni. Az FTC vezetőedzője elbeszélgetett a kerettagokkal, szerdán, az NB II-es Békéscsaba elleni kupameccsen pedig azt is lemérheti, hogy miként reagál együttese az elhangzottakra.

Hatos Szabolcs
2025. 10. 29. 4:54
Az FTC keretéből a szerdai, Békéscsaba elleni kupameccsen olyanok is lehetőséget kaphatnak, akik eddig még nem, vagy régen játszottak a csapatban. Fotó: Ladóczki Balázs
Volna miért kiengesztelni a drukkereket. Vasárnap éles füttyszó harsant fel a Groupama Arénában, miután a játékvezető lefújta a Zalaegerszeg elleni bajnokit, melyet meglepetésre a vendég zalaiak nyertek meg 2-1-re. Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane a meccs után elfogadhatatlannak nevezte a labdarúgók teljesítményét, és kijelentette: egy játékosa sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen.

Kapóra jöhet az FTC számára a másodosztályú ellenfél

Mindezek után igencsak érdekesnek ígérkezik, hogy milyen választ tudnak adni a Ferencváros futballistái a Magyar Kupa 4. fordulójában szerda este, hazai pályán sorra kerülő, Békéscsaba elleni mérkőzésen (20.00, tv: M4 Sport).

A pálya ezúttal kicsit könnyített lesz a vendéglátó számára. A párharc esélyei előzetesen egyértelműnek tűnnek, már csak azért is, mert a fővárosiak 2019 óta minden évben megnyerték az első osztályú bajnokságot, valamint sorozatban hetedszerre jutottak el valamelyik európai kupasorozat főtáblájáig, miközben a békéscsabaiak 11 forduló után csupán a 12. helyen állnak a másodosztályban. A vendégcsapat helyzetét nem segíti az sem, hogy a versenykiírás változása miatt már nem az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó, hanem az, akit a sorsoláson elsőként húztak ki – ebben a párosításban ez a Ferencváros volt, ezért rendezik a kupameccset Budapesten.

Robbie Keane a találkozó előtt a klubhonlapnak nyilatkozva egyértelművé tette: ugyanazt a mentalitást várja el minden mérkőzésen, nem számít, hogy nemzetközi kupameccsről, bajnokiról vagy éppen a Magyar Kupáról van szó.

Ez kell a győzelemhez, harcolni minden egyes találkozón. Ez az, amit nem tettünk meg vasárnap, de ezt tudják a srácok is. Volt egy kemény megbeszélésünk, ami teljesen jól ment, de most várom a választ

 – közölte Keane, aki profi teljesítményt, sok energiát vár csapatától.

Ez a meccs lehet Radnóti és Lisztes nagy esélye?

Érdekes kérdés, hogy Keane kiknek szavaz bizalmat az alacsonyabb osztályú rivális ellen, az Európa-liga-menetelés miatt folyamatos meccsterhelésben lévő, sőt a válogatottnál is számításba vett labdarúgók pihentetése szempontjából ugyanis ez a meccs kiemelkedő esélyt kínál.

A kapus, Dibusz Dénes éppen egy sérülés után tért vissza a múlt héten, Gróf négymeccses eltiltása miatt azonban az NB I-ben még egy ideig nincs olyan alternatívája, akinek számottevő élvonalbeli tapasztalata van. Itt jöhet képbe a keret másik két kapusa, a 36 éves Szécsi Gergő, aki 2017-ben a Balmazújváros színeiben négy, 2023-ban, az FTC mezében pedig egy, tehát összességében öt első osztályú mérkőzésen védett, vagy a 19 esztendős Radnóti Dániel, aki az FTC fiókcsapatának számító Soroksár színeiben véd hétről hétre a másodosztályban. 

A jövőt szem előtt tartva Radnóti szerdai bevetése logikus döntés volna, már csak azért is, hogy a fiatal futballkapus éles körülmények között is megtapasztalhassa a csapattal közös munkát és a Groupama Aréna miliőjét, hogy adott esetben készen álljon akár Dibusz helyettesítésére is.

Csatárposzton Varga Barnabás kímélése is megfontolandó lehet Keane számára, a támadó góljai ugyanis mind a bajnokság, mind pedig az Európa-liga folytatásában nagyon fontosak lennének a Ferencvárosnak. Az ő szerdai pótlására több lehetősége is van az ír trénernek, aki aligha kockáztat nagyot, ha ezúttal nem a kezdőcsapatba jelöli Vargát.

Van még egy labdarúgó, akinek nevét külön is érdemes kiemelni, ő pedig nem más, mint Lisztes Krisztián. A Ferencvárosban két éve tavasszal bemutatkozott, majd villámkarriert befutva 2023 szeptemberében már a német élvonalbeli Eintracht Frankfurthoz szerződött támadó a 2024/2025-ös idény németországi mellőzöttsége után augusztusban kölcsönbe tért vissza a Ferencvároshoz, sérülés miatt viszont mindezidáig pályára még nem léphetett. 

A múlt héten, Salzburgban, valamint vasárnap, a Zalaegerszeg ellen ugyanakkor már ott ült a kispadon, ami arra enged következtetni, hogy akár bevethető is lehet. Ha valóban így van, szerdán, a Békéscsaba ellen megkaphatja az első játékperceket a visszatérése óta.

Csabai csoda a csípős hidegben

A Ferencváros és a Békéscsaba párharca egyébként a hetvenes évek óta megélt közel hatvan első- vagy másodosztályú összecsapást, de a kupában is találkoztak már a felek, legutóbb 2019. december 4-én, Békéscsabán. A vendégek éppen ebből, a hat évvel ezelőtti mérkőzésből meríthetnek motivációt, azon a csípős hideg estén ugyanis a Békéscsaba 2-0-ra legyőzte, ezzel óriási meglepetést okozva kiejtette az akkor Szergej Rebrov által irányított, az idei őszhöz hasonlóan Európa-liga-szereplő Ferencvárost. Érdekesség, hogy a Fradi-verő csabai csapatból ma már csak a jelenleg sérülése után lábadozó Hursán György van a klub kötelékében, míg ferencvárosi oldalról a hat évvel ezelőtti kezdőcsapatból egyedül Gróf Dávid erősíti a Ferencvárost.

A 2019-es Békéscsaba–FTC teljes egészében:

A szabályok értelmében a továbbjutás egy meccsen dől el, ha a rendes játékidőben döntetlen eredmény születik, kétszer 15 perces hosszabbítás következik. Ha az sem dönt, tizenegyespárbaj zárhatja le a találkozót.

A Mol Magyar Kupa 4. fordulójának programja
Kedden játszották
Diósgyőr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)

A szerdai program
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 12.30
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 12.30
Majosi SE (NB III)–Videoton (NB II) 12.30
Kelen SC (BLSZ I.)–Kazincbarcika 12.30
Karcagi SC (NB II)–Csákvár (NB II) 12.30
FC Ajka (NB II)–Tiszakécske (NB II) 17.00
Kecskemét (NB II)–Tiszafüred (NB III) 17.00
Vasas (NB II)–Mezőörs (vármegyei I.) 17.15 (tv: M4 Sport)
Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 17.30
ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 18.00
Ferencváros–Békéscsaba (NB II) 20.00 (tv: M4 Sport)
MTK Budapest–Mezőkövesd (NB II) 20.00

Csütörtök
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár (NB II) 12.30
Zalaegerszeg–Budafok (NB II) 18.00
Debrecen–Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00 (tv: M4 Sport)

 

