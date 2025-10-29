Robbie Keane választ vár, felforgatott Ferencváros fogadhatja ma a riválisát a kupában

Volna miért kiengesztelni a drukkereket. Vasárnap éles füttyszó harsant fel a Groupama Arénában, miután a játékvezető lefújta a Zalaegerszeg elleni bajnokit, melyet meglepetésre a vendég zalaiak nyertek meg 2-1-re. Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane a meccs után elfogadhatatlannak nevezte a labdarúgók teljesítményét, és kijelentette: egy játékosa sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen.

Az FTC edzője, Robbie Keane nem volt elégedett csapata legutóbb látott teljesítményével (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kapóra jöhet az FTC számára a másodosztályú ellenfél

Mindezek után igencsak érdekesnek ígérkezik, hogy milyen választ tudnak adni a Ferencváros futballistái a Magyar Kupa 4. fordulójában szerda este, hazai pályán sorra kerülő, Békéscsaba elleni mérkőzésen (20.00, tv: M4 Sport).

A pálya ezúttal kicsit könnyített lesz a vendéglátó számára. A párharc esélyei előzetesen egyértelműnek tűnnek, már csak azért is, mert a fővárosiak 2019 óta minden évben megnyerték az első osztályú bajnokságot, valamint sorozatban hetedszerre jutottak el valamelyik európai kupasorozat főtáblájáig, miközben a békéscsabaiak 11 forduló után csupán a 12. helyen állnak a másodosztályban. A vendégcsapat helyzetét nem segíti az sem, hogy a versenykiírás változása miatt már nem az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó, hanem az, akit a sorsoláson elsőként húztak ki – ebben a párosításban ez a Ferencváros volt, ezért rendezik a kupameccset Budapesten.

Robbie Keane a találkozó előtt a klubhonlapnak nyilatkozva egyértelművé tette: ugyanazt a mentalitást várja el minden mérkőzésen, nem számít, hogy nemzetközi kupameccsről, bajnokiról vagy éppen a Magyar Kupáról van szó.

Ez kell a győzelemhez, harcolni minden egyes találkozón. Ez az, amit nem tettünk meg vasárnap, de ezt tudják a srácok is. Volt egy kemény megbeszélésünk, ami teljesen jól ment, de most várom a választ

– közölte Keane, aki profi teljesítményt, sok energiát vár csapatától.

Ez a meccs lehet Radnóti és Lisztes nagy esélye?

Érdekes kérdés, hogy Keane kiknek szavaz bizalmat az alacsonyabb osztályú rivális ellen, az Európa-liga-menetelés miatt folyamatos meccsterhelésben lévő, sőt a válogatottnál is számításba vett labdarúgók pihentetése szempontjából ugyanis ez a meccs kiemelkedő esélyt kínál.