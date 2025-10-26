FerencvárosZalaegerszegNB IztebombameglepetésRobbie Keane

Robbie Keane: Ez elfogadhatatlan! Az FTC trénere élesen üzent játékosainak

A labdarúgó NB I 11. fordulójában bombameglepetés született: a sereghajtó ZTE 2-1-re nyert a Ferencváros otthonában. A zalaegerszegiek hátrányból fordítva tudtak győzelmet aratni. Az FTC mindössze négyet tudott megnyerni az első tíz bajnokijából, s csak az ötödik helyen áll a címvédő. A találkozó után hevesen értékelt Robbie Keane, aki éles kritikát fogalmazott meg játékosainak.

Tóth Norbert
2025. 10. 26. 20:34
Robbie Keane üzent játékosainak.
Robbie Keane nem rejtette véka alá véleményét a ZTE elleni vereséget követően. (Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy várható volt, a Ferencváros dominált és helyzetet helyzetre halmozott a találkozó elején, azonban ezeket a lehetőségeket nem értékesítették a zöld-fehérek. Varga Barnabás 34. percben szerzett találata hozta meg az áttörést, azonban még a szünet előtt  egyenlített Sribek révén a ZTE. A második játékrész elején Calderon szemet gyönyörködtető szólógóljával került előnybe a Zalaegerszeg. 2-1 után már nem tudott váltani Robbie Keane együttese, így nem kis meglepetésre vereséget szenvedett.

Robbie Keane üzent játékosainak.
Robbie Keane szerint egyik játékosa sem érdemelte meg, hogy pályán legyen. (Fotó: MICHELLER SZILVIA / fradi.hu)

Robbie Keane élesen kritizálta játékosait

A Ferencváros remekel az Európa-ligában, ahol három fordulót követően hét ponttal áll, miközben az NB I-ben az első tíz forduló alatt mindössze négy győzelem jött össze.

– Ma egy játékos sem érdemelte, hogy pályán legyen ilyen játékkal. Semmi futás, semmi presszing nem volt a játékunkban, úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, az én csapatom számára mindenféleképpen. Nem akarok olyan csapatot, amely kizárólag az Európa-ligában remekel, ott esetleg jó csapatok ellen játszik, és itthon a bajnokságban pedig nem teljesít.

Ha ez a helyzet, akkor keresek olyan játékosokat, akik hajlandók mind Európában, mind a magyar bajnokságban teljesíteni

– fogalmazta meg éles kritikáját játékosairól Robbie Keane a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Az ír tréner arra is kitért értékelésében, hogy miért volt szükség a félidei formációváltásra. Elmondta, hogy nem helyeztek elég nyomást az ellenfélre a pálya közepén, azonban ez a váltás után, a második játékrészben sem történt meg. Kiemelte, hogy a játékosaitól egy dolgot vár el: hogy hajtsanak és mutassanak akaratot, hogy

megérdemeljék, hogy ezt a mezt viseljék.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

A beszédekről

Bayer Zsolt avatarja

Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu