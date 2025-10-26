Robbie Keane: Ez elfogadhatatlan! Az FTC trénere élesen üzent játékosainak

Ahogy várható volt, a Ferencváros dominált és helyzetet helyzetre halmozott a találkozó elején, azonban ezeket a lehetőségeket nem értékesítették a zöld-fehérek. Varga Barnabás 34. percben szerzett találata hozta meg az áttörést, azonban még a szünet előtt egyenlített Sribek révén a ZTE. A második játékrész elején Calderon szemet gyönyörködtető szólógóljával került előnybe a Zalaegerszeg. 2-1 után már nem tudott váltani Robbie Keane együttese, így nem kis meglepetésre vereséget szenvedett.

Robbie Keane szerint egyik játékosa sem érdemelte meg, hogy pályán legyen. (Fotó: MICHELLER SZILVIA / fradi.hu)

Robbie Keane élesen kritizálta játékosait

A Ferencváros remekel az Európa-ligában, ahol három fordulót követően hét ponttal áll, miközben az NB I-ben az első tíz forduló alatt mindössze négy győzelem jött össze.

– Ma egy játékos sem érdemelte, hogy pályán legyen ilyen játékkal. Semmi futás, semmi presszing nem volt a játékunkban, úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, az én csapatom számára mindenféleképpen. Nem akarok olyan csapatot, amely kizárólag az Európa-ligában remekel, ott esetleg jó csapatok ellen játszik, és itthon a bajnokságban pedig nem teljesít.

Ha ez a helyzet, akkor keresek olyan játékosokat, akik hajlandók mind Európában, mind a magyar bajnokságban teljesíteni

– fogalmazta meg éles kritikáját játékosairól Robbie Keane a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Az ír tréner arra is kitért értékelésében, hogy miért volt szükség a félidei formációváltásra. Elmondta, hogy nem helyeztek elég nyomást az ellenfélre a pálya közepén, azonban ez a váltás után, a második játékrészben sem történt meg. Kiemelte, hogy a játékosaitól egy dolgot vár el: hogy hajtsanak és mutassanak akaratot, hogy