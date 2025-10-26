Bombameglepetés az NB I-ben, a sereghajtó ZTE győzött az FTC otthonában

A Ferencváros hétközben az Európa-ligában a Salzburg otthonában aratott egy fergeteges sikert, ezután készülhetett az újabb bajnoki mérkőzésre. Fontos találkozóra volt kilátás, ugyanis az FTC az előző két fordulóban nyeretlen maradt: előbb a Paks, majd az Újpest ellen játszott döntetlent. Dibusz Dénes a sérülését követően az NB I-ben is visszatért a Fradi kapujába. Nagy szükség volt a magyar válogatott hálóőr játékára, ugyanis Gróf Dávidra nem számíthatott a bajnoki címvédő, miután négy meccsre tiltották el az újpesti labdaszedő fellökése után. A ZTE az utolsó helyről várta a Groupama Arénában rendezett találkozót.

Az utolsó helyről a tizedik pozícióba lépett elő a ZTE ezzel a bravúrsikerével. (Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu)

Sok helyzetet elpuskázott az FTC, ez megbosszulta magát

Már az első percben előnybe kerülhetett volna a Ferencváros. Varga Barnabás csapott le egy rossz hazaadásra, elvitte a labdát a kiérkező Gundel-Takács mellett, és ugyan kissé éles volt a szög, de üresen állt a kapu, mégsem vállalkozott lövésre a Ferencváros támadója. Yusufot szerette volna megjátszani Varga, de ezt a passzt lefülelték a ZTE védői. Egy perc sem telt el, amikor a Zalaegerszeg is veszélyeztetett a túloldalon: Skribek lövését tolta a léc fölé Dibusz.

Még mindig csak a 4. percben jártunk, amikor újabb lehetősége volt Varga Barnabásnak a gólszerzésre, azonban az NB I góllövőlistájának éllovasa 14 méterről, külsővel nem találta el a kaput. Ahogy eddig Varga, úgy Yusuf is túlbonyolította az előtte adódó lehetőségeket: a támadó az ötös sarkán inkább még egy cselt húzott volna, ahelyett, hogy lő, így a labdára rávetődött Gundel-Takács. Az első húsz perc rohamait túlélte a ZTE. Robbie Keane már a meccset megelőzően is a helyzetkihasználás fontosságára hívta fel a figyelmet, ám mégsem tudtak élni a kínálkozó lehetőségekkel.

A 28. percben már nem az első alkalom volt, hogy a Zalaegerszeg gyorsan a Fradi kapuja elé került egy labdaszerzés után. Joao Victor lőhetett szabadon a tizenhatoson belül, Dibusz fogta a kísérletet.

A 34. percben szerezte meg a vezetést a Ferencváros: Varga Barnabás a harmadik ziccerét már gólra váltotta. A válogatott támadó egy kavarodást követően 7-8 méterről zúdította a labdát a léc alá (1-0).

Nem telt el sok idő, a 42. percben elolvadt az FTC előnye. Egy szép összjátékot követően Skribek lőhetett 12 méterről, bal külsővel talált be a ZTE játékosa, Dibusz hiába vetődött (1-1).