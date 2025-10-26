FerencvárosNB IVarga BarnabásDibusz DéneszteFTCGroupama Aréna

Bombameglepetés az NB I-ben, a sereghajtó ZTE győzött az FTC otthonában

A labdarúgó NB I 11. fordulójának zárómeccsét a Groupama Arénában játszották, a bajnoki címvédő FTC a tabella utolsó helyén álló Zalaegerszeget fogadta. A Ferencváros számos helyzetet elpuskázott a mérkőzés elején, mielőtt még előnybe tudott volna kerülni Varga góljával. A ZTE azonban még a szünet előtt egyenlített, majd a második játékrész elején ismét betalált, Így óriási meglepetésre 2-1-re nyerni tudott. Nuno Campos együttese ezzel a sikerrel elmozdult az utolsó helyről.

Tóth Norbert
2025. 10. 26. 19:42
A ZTE legyőzte az FTC-t.
Erre ki számított a Groupama Arénában? Nyert a sereghatjó ZTE az FTC vendégeként.(Fotó: Papp György)
A Ferencváros hétközben az Európa-ligában a Salzburg otthonában aratott egy fergeteges sikert, ezután készülhetett az újabb bajnoki mérkőzésre. Fontos találkozóra volt kilátás, ugyanis az FTC az előző két fordulóban nyeretlen maradt: előbb a Paks, majd az Újpest ellen játszott döntetlent. Dibusz Dénes a sérülését követően az NB I-ben is visszatért a Fradi kapujába. Nagy szükség volt a magyar válogatott hálóőr játékára, ugyanis Gróf Dávidra nem számíthatott a bajnoki címvédő, miután négy meccsre tiltották el az újpesti labdaszedő fellökése után. A ZTE az utolsó helyről várta a Groupama Arénában rendezett találkozót.

A ZTE legyőzte az FTC-t.
Az utolsó helyről a tizedik pozícióba lépett elő a ZTE ezzel a bravúrsikerével. (Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu)

Sok helyzetet elpuskázott az FTC, ez megbosszulta magát

Már az első percben előnybe kerülhetett volna a Ferencváros. Varga Barnabás csapott le egy rossz hazaadásra, elvitte a labdát a kiérkező Gundel-Takács mellett, és ugyan kissé éles volt a szög, de üresen állt a kapu, mégsem vállalkozott lövésre a Ferencváros támadója. Yusufot szerette volna megjátszani Varga, de ezt a passzt lefülelték a ZTE védői. Egy perc sem telt el, amikor a Zalaegerszeg is veszélyeztetett a túloldalon: Skribek lövését tolta a léc fölé Dibusz.

Még mindig csak a 4. percben jártunk, amikor újabb lehetősége volt Varga Barnabásnak a gólszerzésre, azonban az NB I góllövőlistájának éllovasa 14 méterről, külsővel nem találta el a kaput. Ahogy eddig Varga, úgy Yusuf is túlbonyolította az előtte adódó lehetőségeket: a támadó az ötös sarkán inkább még egy cselt húzott volna, ahelyett, hogy lő, így a labdára rávetődött Gundel-Takács. Az első húsz perc rohamait túlélte a ZTE. Robbie Keane már a meccset megelőzően is a helyzetkihasználás fontosságára hívta fel a figyelmet, ám mégsem tudtak élni a kínálkozó lehetőségekkel.

A 28. percben már nem az első alkalom volt, hogy a Zalaegerszeg gyorsan a Fradi kapuja elé került egy labdaszerzés után. Joao Victor lőhetett szabadon a tizenhatoson belül, Dibusz fogta a kísérletet.

A 34. percben szerezte meg a vezetést a Ferencváros: Varga Barnabás a harmadik ziccerét már gólra váltotta. A válogatott támadó egy kavarodást követően 7-8 méterről zúdította a labdát a léc alá (1-0).

Nem telt el sok idő, a 42. percben elolvadt az FTC előnye. Egy szép összjátékot követően Skribek lőhetett 12 méterről, bal külsővel talált be a ZTE játékosa, Dibusz hiába vetődött (1-1).

A 44. percben Gundel-Takács mentette meg a ZTE-t attól, hogy hátrányban kelljen a szünetre mennie. Gruber lövését védte nagy bravúrral a hálóőr.

Óriási meglepetésre nyerni tudott a ZTE

Az 53. percben nem sok hiányzott a ZTE vezetéséhez, azonban Skribek 13 méterről leadott lövésére leért Dibusz, és óriási bravúrral hárított. Két perccel később már nem úszta meg a Ferencváros: Calderon álomszép szólógóljával előnybe kerültek a vendégek. A zalaegerszegi játékos két csel után még az utolsó hazai védőt is leültette egy lövőcsellel, majd Dibusz mellett a hosszúba lőtt (1-2).

Az 58. percben ismét a rendezetlen ferencvárosi védelemre vezethetett támadást a ZTE, ezúttal is szükség volt Dibuszra, egy újabb nagy védést kellett bemutatnia. Meglepő módon a folytatásban is a vendégek előtt adódtak helyzetek, a Fradi nem tudott feljebb kapcsolni, és igazán veszélyt sem teremtett az ellenfél kapuja előtt. A 90. percig kellett várnia a hazai publikumnak ahhoz, hogy ismét kaput találjanak a zöld-fehérek, de Gundel-Takács ekkor is védett. Több helyzet már nem is volt, nyert a Zalaegerszeg.

Sikerült a fordítás.
A második játékrészben is sok gondot okoztak a zalaegerszegi támadó az FTC védőinek (Fotó: MICHELLER SZILVIA)

A ZTE ezzel a sikerrel elmozdult a tabella utolsó helyéről, az FTC pedig mindössze az ötödik. A zöld-fehérek az első tíz bajnokiból csak négyet tudtak megnyerni.

 

NB I, 11. forduló
Szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Játékvezető: Csonka B. Gólszerzők: Kern (17.), illetve Átrok (72.). Kiállítva: Markgráf (6., Puskás)
Diósgyőr–Paks 2-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion, 4001 néző. Jv.: Berke. Gólszerzők: Szaponjics (56.), Acolatse (88.), illetve Papp (90+2.)
Nyíregyháza–Kazincbarcika 0-1 (0-0), Nyíregyháza, Nyíregyháza Városi Stadion, 4098 néző. Jv.: Bognár. Gólszerző: Könyves (48.). Kiállítva: Varga K. (10., Nyíregyháza)

Vasárnap
Kisvárda–ETO FC 3-2 (1-2), Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. Játékvezető: Bogár G. Gólszerzők: Novothny (45+2.), Bíró (74.), Molnár (89.) illetve Benbouali (15.), Bumba 19.)
Debrecen–Újpest 5-2 (3-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion. Játékvezető: Karakó F. Gólszerzők: Bárány (8., 29.), Youga (15.), Cibla (56.), Kocsis (59.) illetve Medeiros (64.), Lacoux (74.)
Ferencváros–Zalaegerszeg 1-2 (1-1), Budapest, Groupama Aréna. Játékvezető: Antal P. Gólszerzők: Varga (34.) illetve Skribek (42.), Calderon (55.)
A bajnokság állása IDE kattintva látható.

