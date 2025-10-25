NB IMTK BudapestPuskás Akadémia

Piros lappal nyitott a Puskás Akadémia, majd váratlan fordulatot vett a meccs + videó

Döntetlen született az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombati nyitómérkőzésén. Az NB I előző idényében ezüstérmes Puskás Akadémia hamar emberhátrányba került az MTK Budapest ellen, ám később megszerezte a vezetést, melyet kapusa, Szappanos Péter védéseinek köszönhetően sokáig őrzött. A vendégek a második félidőben egalizáltak, így alakult ki az 1-1-es végeredmény a felcsúti Pancho Arénában.

2025. 10. 25.
A Puskást erősítő Lamin Colley (fehér mezben) és Ilia Beriashvili párharca az NB I 11. fordulójának nyitómérkőzésén. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Finn légiósát, Urho Nissilát köszöntötte az előző bajnokságban ezüstérmes, a jelenlegiben azonban a meccs előtt csak a hetedik pozíciót elfoglaló Puskás Akadémia. A folytatást a második helyről váró MTK elleni NB I-es meccs kezdőrúgása előtt a klub részéről egy óriási plüssfigurát vehetett át a kispadon kezdő Nissila, akinek a napokban gyermeke született.

Egy kiállítás miatt hamar új helyzet teremtődött a szombati játéknap első NB I-es meccsén
Egy kiállítás miatt hamar új helyzet teremtődött a szombati játéknap első NB I-es meccsén (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

 

Kiállítással kezdődött az NB I-es hétvége

A kedves gesztus után hamar elillant az ünnepi hangulat, hiszen rögtön a 6. percen villant a piros lap. A játékvezető, Csonka Bence Molnár Ádin lerántása miatt kiállította a hazaiak játékosát, Markgráf Ákost. A videóbíró percekig vizsgálta az esetet, ám helyben hagyta az ítéletet, így Markgráf a 9. percben végleg elhagyta a pályát. A házigazda vezetőedzője, Hornyák Zsolt kisvártatva cserével reagált, a szélsőként szerepelt Mikael Soisalo helyére egy középpályás, Kern Martin állt be.

 

Kern szerzett vezetést, Szappanos pedig mindent védett

Molnár a 16. minutumban kapufát talált, eggyel később azonban jött az előzmények fényében meglepetésnek számító fordulat: az alig pár perce beállt Kern egy beadást követően hat méterről a kapuba fejelt, 1-0-s vezetéshez juttatva az emberhátrányban lévő Puskás Akadémiát!

A folytatásban inkább a mezőnyben zajlott a játék, a 33. percben azonban egy fejessel veszélyeztetett a vendéggárda: Marin Jurina 14 (!) méterről fejelte kapura a labdát, de Szappanos Péter szögletre mentett. Percekkel később Kerezsi Zalán kétszer is komoly gólhelyzetben volt, ám a válogatott kerettag Szappanos bravúrral hárított. Már csak öt perc volt hátra, amikor Molnár Ádin közeli lövését lábbal védte a kapuvédő, aki a lefújásig még egy Kerezsi-fejest is megfogott, így rengeteget tett azért, hogy a szünetre is kitartson a Puskás 1-0-s vezetése.

 

Csak egy gólra futotta az MTK-tól

Hornyák Zsolt a szünetben Dárdai Pált Patrizio Stronatira, Lamin Colley-t pedig Németh Andrásra cserélte, az MTK edzője viszont nem változtatott. A vendégek fokozták a nyomást az első óra végéhez közel, a 68. percben Stronati révén mégis a Puskás veszélyeztetett egy szöglet után – Demjén Patrik nagy védése kellett ahhoz, hogy ne módosuljon az állás. A 72. minutumban végül ez megtörtént, Jurina átadása után a 19 éves Átrok István vitte el a labdát Szappanos mellett, és passzolta be a kapuba (1-1).

A gól után Jurina ziccerben nem találta el a kaput, a szünetben becserélt Németh Andrást pedig Szolnoki Roland váltotta. A legvégén nyomasztóvá vált a fővárosiak fölénye, újabb találat azonban már nem esett, így a 84 percig emberfórban játszó MTK-nak be kellett érnie az 1-1-es eredmény jelentette egy ponttal. 

Az NB I 11. fordulójának programja
Szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna. Játékvezető: Csonka B. Gólszerző: Kern (17.), illetve Átrok (72.). Kiállítva: Markgráf (6., Puskás)
Diósgyőr–Paks 17.00 (tv: M4 Sport)
Nyíregyháza–Kazincbarcika 19.30 (tv: M4 Sport+)

Vasárnap
Kisvárda–ETO FC 12.45 (tv: M4 Sport)
Debrecen–Újpest 15.00 (tv: M4 Sport)
Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)
A bajnokság állása IDE kattintva látható!

 

