NB IPaksi FCdiósgyőrBognár GyörgyDVTK

Meglepetés az NB I-ben, a Diósgyőr elvette a listavezető veretlenségét + videó

Három gól született a második félidőben az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának második szombati mérkőzésén. A Diósgyőr és a listavezető Paksi FC összecsapásán a hazaiak szereztek vezetést, majd növelték előnyüket, végül a vendégcsapat a rendes játékidő hosszabbításában alakította ki a 2-1-es végeredményt. A DVTK az idényben első csapatként tudta legyőzni bajnokin a paksi együttest.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 18:57
A pirosmezes Diósgyőr és a listavezető Paksi FC előtt is adódtak lehetőségek az NB I szombat esti rangadóján. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vendéglátó Diósgyőr az első tíz játéknapon szerzett nyolc pontjával a 10. helyen állva fogadta a listavezető Paksot. A két csapat között tíz forduló alatt 12 pontnyi különbség alakult ki az NB I-ben, így idegenben is az öt győzelemmel és ugyanennyi döntetlennel álló, még veretlen paksiak számítottak esélyesnek.

A Paksi FC az NB I veretlen listavezetőjeként látogatott a Diósgyőr otthonába
A Paksi FC az NB I veretlen listavezetőjeként látogatott a Diósgyőr otthonába (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Bognár György beérte Csertői Aurélt

Az már a meccskezdés pillanatában kijelenthető volt, hogy a vendégek vezetőedzője, a paksi csapatot 2020 és 2022 között, majd 2023 óta irányító Bognár György mérföldkőhöz érkezett a paksi kispadon. A nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön, Pakson Pro Urbe díjjal kitüntetett tréner a szombati meccsen ült 189. alkalommal a Paksi FC kispadján, ezzel a klub örökrangsorában beérte Csertői Aurélt, aki eddig a legtöbb tétmérkőzésen vezethette a csapatot.

A hazai oldalon is volt ok az örömre, újra a kezdőcsapat tagjaként szerepelhetett ugyanis Szatmári Csaba. A 31 esztendős hátvéd a múlt héten egy félidőt játszva tért vissza azt követően, hogy februárban súlyos sérülést szenvedett.

Bognár György második időszakában irányítja a Paksi FC-t
Bognár György második időszakában irányítja a Paksi FC-t (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Lüktető első félidő

Az edző ünnepét Vécsei Bálint igyekezett szebbé varázsolni a 4. percben, ám lövését a DVTK kapusa, Karlo Sentic szögletre mentette. A sarokrúgást követően nem alakult ki gólhelyzet. Öttel később a vendéglátó próbálkozott, Szakos Bence 18 méterről lőtt mellé.

A játékrész feléhez érve felpörögtek az események. A 21. minutumban Hahn János tette középre a labdát, Sentic kapus azonban a lehető legjobb ütemben kivetődve megfékezte a paksi akciót. Kisvártatva a diósgyőri Yohan Croizet passza után Elton-Ofoi Acolatse csavart jobbról, és nem is tévedett sokat, de maradt a 0-0. Lüktetővé vált a játék, a másik oldalon is helyzet következett, Sentic vetődve ütötte ki Gyurkits Gergő lövését. A 31. percben kétszer is próbára tették Senticet, akinek eszén Hahn és Gyurkits sem tudott túljárni. Anderson Esiti révén még a Diósgyőr is próbálkozott a szünetig, az állás azonban nem módosult, 0-0-s állásnál mehettek pihenőre a felek.

A küzdelmes első félidőből csak a gól hiányzott
A küzdelmes első félidőből csak a gól hiányzott (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

 

Három gól a szünet után

A térfélcsere után Osváth Attila is próbára tette Sentic képességeit, de a diósgyőriek kapusa továbbra is útját állta az éllovas góljának. Ezt követően Hahn fejelt, de nem talált kaput, majd az 56. percben jött a fordulat: Croizet készült lőni, de nem találta el a labdát, ami így jó lett Ivan Szaponjicsnak, aki 15 méterről a kapuba talált, 1-0-s vezetéshez juttatva a Diósgyőrt!

Előnye birtokában a DVTK akár el is dönthette volna az összecsapást: a 72. percben Szaponjics fejelte a földre a labdát ígéretes helyzetben, ám az erő hiányzott, így Kovácsik Ádám könnyedén védett. Ami késett, nem múlott: Acolatse 2-0-ra alakította az állást, miután egy paksi akciót követő ellentámadás, valamint egy nagy sprint végén a kapuba talált. A 2-1-es végeredmény nem ekkor, hanem a rendes játékidő ráadásának második percében alakult ki, amikor Papp Kristóf révén szépített a Paks.

Idénybeli ötödik miskolci meccsén az első hazai győzelmének örülhetett a DVTK, amely első csapatként tudta legyőzni a Paksot az NB I 2025/2026-os szezonjában.

 

Az NB I 11. fordulójának eredményei, programja
Szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna. Játékvezető: Csonka B. Gólszerző: Kern (17.), illetve Átrok (72.). Kiállítva: Markgráf (6., Puskás)
Diósgyőr–Paks 2-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion. Jv.: Berke. Gólszerző: Szaponjics (56.), Acolatse (88.), illetve Papp (90+2.)
Nyíregyháza–Kazincbarcika 19.30 (tv: M4 Sport+)

Vasárnap
Kisvárda–ETO FC 12.45 (tv: M4 Sport)
Debrecen–Újpest 15.00 (tv: M4 Sport)
Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)
A bajnokság állása IDE kattintva látható!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.