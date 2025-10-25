Meglepetés az NB I-ben, a Diósgyőr elvette a listavezető veretlenségét + videó

A vendéglátó Diósgyőr az első tíz játéknapon szerzett nyolc pontjával a 10. helyen állva fogadta a listavezető Paksot. A két csapat között tíz forduló alatt 12 pontnyi különbség alakult ki az NB I-ben, így idegenben is az öt győzelemmel és ugyanennyi döntetlennel álló, még veretlen paksiak számítottak esélyesnek.

A Paksi FC az NB I veretlen listavezetőjeként látogatott a Diósgyőr otthonába (Fotó: Ladóczki Balázs)

Bognár György beérte Csertői Aurélt

Az már a meccskezdés pillanatában kijelenthető volt, hogy a vendégek vezetőedzője, a paksi csapatot 2020 és 2022 között, majd 2023 óta irányító Bognár György mérföldkőhöz érkezett a paksi kispadon. A nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön, Pakson Pro Urbe díjjal kitüntetett tréner a szombati meccsen ült 189. alkalommal a Paksi FC kispadján, ezzel a klub örökrangsorában beérte Csertői Aurélt, aki eddig a legtöbb tétmérkőzésen vezethette a csapatot.

A hazai oldalon is volt ok az örömre, újra a kezdőcsapat tagjaként szerepelhetett ugyanis Szatmári Csaba. A 31 esztendős hátvéd a múlt héten egy félidőt játszva tért vissza azt követően, hogy februárban súlyos sérülést szenvedett.

Bognár György második időszakában irányítja a Paksi FC-t (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Lüktető első félidő

Az edző ünnepét Vécsei Bálint igyekezett szebbé varázsolni a 4. percben, ám lövését a DVTK kapusa, Karlo Sentic szögletre mentette. A sarokrúgást követően nem alakult ki gólhelyzet. Öttel később a vendéglátó próbálkozott, Szakos Bence 18 méterről lőtt mellé.

A játékrész feléhez érve felpörögtek az események. A 21. minutumban Hahn János tette középre a labdát, Sentic kapus azonban a lehető legjobb ütemben kivetődve megfékezte a paksi akciót. Kisvártatva a diósgyőri Yohan Croizet passza után Elton-Ofoi Acolatse csavart jobbról, és nem is tévedett sokat, de maradt a 0-0. Lüktetővé vált a játék, a másik oldalon is helyzet következett, Sentic vetődve ütötte ki Gyurkits Gergő lövését. A 31. percben kétszer is próbára tették Senticet, akinek eszén Hahn és Gyurkits sem tudott túljárni. Anderson Esiti révén még a Diósgyőr is próbálkozott a szünetig, az állás azonban nem módosult, 0-0-s állásnál mehettek pihenőre a felek.

A küzdelmes első félidőből csak a gól hiányzott (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Három gól a szünet után

A térfélcsere után Osváth Attila is próbára tette Sentic képességeit, de a diósgyőriek kapusa továbbra is útját állta az éllovas góljának. Ezt követően Hahn fejelt, de nem talált kaput, majd az 56. percben jött a fordulat: Croizet készült lőni, de nem találta el a labdát, ami így jó lett Ivan Szaponjicsnak, aki 15 méterről a kapuba talált, 1-0-s vezetéshez juttatva a Diósgyőrt!