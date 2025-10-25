NB INyíregyházaKazincbarcika

Nyolc perc alatt két sárgát kapott a magyar válogatott játékos, csapata ezt nem bírta el + videó

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombati játéknapját a Nyíregyháza és a Kazincbarcika nyíregyházi összecsapása zárta. A házigazda már a 10. percben emberhátrányba került, miután Varga Kevint második sárga lappal kiállította a játékvezető. Ezt követően az NB I újonca szerezte meg a vezetést a második játékrészben, és Könyves Norbert gólja elégnek is bizonyult, 1-0-ra nyertek a vendégek.

2025. 10. 25.
Varga Kevin kiállítása miatt 80 percet emberhátrányban játszott a Nyíregyháza az NB I 11. fordulójában. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Két nehéz helyzetben lévő csapat találkozott. A házigazda nyíregyháziak előzetesen tíz meccsen 9, a vendég kazincbarcikaiak pedig kilenc találkozón 7 pontot szereztek az NB I-ben, ezzel a kiesőzóna környékén helyezkedtek el. A Kazincbarcika konkrétan a 11., utolsó előtti helyről várhatta a hétvégét.

A piros-kékben játszó Nyíregyháza és a Kazincbarcika mérkőzése zárta az NB I 11. fordulójának szombati játéknapját
A piros-kékben játszó Nyíregyháza és a Kazincbarcika mérkőzése zárta az NB I 11. fordulójának szombati játéknapját (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

 

Hamar megfogyatkozott a Nyíregyháza

A nyíregyházi stadionban lejátszott meccs első percei a sárga lapokról szóltak. A 3. minutumban a Barcika nigériai légiósa, Sodiq Rasheed, eggyel később pedig a Nyíregyháza labdarúgója, Varga Kevin kapott büntetőlapot. Utóbbi hamar összegyűjtötte a következőt is, miután a 9. percben rátartott Sós Bence lábára. A videóbíró is vizsgálta az esetet, végül Bognár Tamás játékvezető zsebéből előkerült a második sárga, és ezzel együtt a piros is.

A rendkívül sok szabálytalansággal tarkított találkozó folytatásában az emberelőnyben futballozó Kazincbarcika birtokolta többet a labdát, az újonc fölénye azonban nem érett góllá, így a szünetre 0-0-s állásnál mehettek a csapatok.

 

Gól az újrakezdés után

A félidő után ugyanaz a 11-11 futballista tért vissza a pályára, azaz nem cseréltek az edzők. A 48. percben mégis fontos változás történt, miután Könyves Norbert 17 méterről jobb lábbal, laposan a kapu jobb sarkába lőtte a labdát, 1-0-s vezetéshez juttatva a Kazincbarcikát.

 

Előzés történt az NB I-es tabellán

Az utolsó fél órára fordulva jól látható volt a tendencia: a Nyíregyháza próbált támadni az egyenlítésért, a Kazincbarcika pedig visszahúzódva igyekezett megtartani az eredményt. A hajrában nyomtak a hazaiak, a VAR még egy kézgyanús esetet is vizsgált a büntetőterületen belül, ám nem kapott tizenegyest a Nyíregyháza. 

Végül a Kazincbarcika 1-0-ra nyert, ezzel egy döntetlen és négy vereség után hatodik idegenbeli meccsén nyerni tudott az első osztályban, nem mellesleg megelőzte a nyíregyházi gárdát a pontversenyben.

 

Az NB I 11. fordulójának eredményei, programja
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Játékvezető: Csonka B. Gólszerzők: Kern (17.), illetve Átrok (72.). Kiállítva: Markgráf (6., Puskás)
Diósgyőr–Paks 2-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion, 4001 néző. Jv.: Berke. Gólszerzők: Szaponjics (56.), Acolatse (88.), illetve Papp (90+2.)
Nyíregyháza–Kazincbarcika 0-1 (0-0), Nyíregyháza, Nyíregyháza Városi Stadion, 4098 néző. Jv.: Bognár. Gólszerző: Könyves (48.). Kiállítva: Varga K. (10., Nyíregyháza)

Vasárnap
Kisvárda–ETO FC 12.45 (tv: M4 Sport)
Debrecen–Újpest 15.00 (tv: M4 Sport)
Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)
A bajnokság állása IDE kattintva látható!

 

