Bárhogy is alakul a Paks mai meccse, Bognár Györgynek lesz oka az ünneplésre

Három mérkőzést játszanak szombaton és szintén hármat vasárnap. Az NB I első harmadát lezáró 11. fordulójának első napján a Puskás Akadémia az MTK Budapestet, a Diósgyőr a még veretlen Paksi FC-t, a Nyíregyháza pedig az újonc Kazincbarcikát látja vendégül.

A Paksi FC egyedüli veretlen csapatként listavezető az NB I-ben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Öt NB I-es meccs után tudott nyerni a Puskás

Mély gödörből kapaszkodott vissza a Puskás Akadémia. Az előző bajnokság ezüstérmese múlt vasárnap 1-0-ra győzött a Zalaegerszeg otthonában, ezzel augusztus 16., azaz a Ferencváros legyőzése óta először gyűjtötte be a három pontot a bajnokságban. Két döntetlen és három vereség volt a felcsútiak mérlege ebben a periódusban, amikor ráadásul fontos rangadókat bukott el a Puskás: az új idényre megerősödött Debrecen, a győri ETO FC és a Paks is legyőzte Hornyák Zsolt vezetőedző csapatát. Csupa olyan klub, amely akár valamelyik dobogós helyezésre is pályázhat.

A Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter legutóbb kapott gól nélkül zárt, és győzelemnek örülhetett (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A 2024-ben harmadik, az idén pedig második helyen végzett Puskás Akadémia a magyar válogatott Lukács Dániel második félidei góljával tudott nyerni a tabella utolsó helyén álló ZTE ellen, a sikerélmény pedig átlendítheti a jelenleg csupán a pontverseny hetedik helyén álló csapatot a nehéz időszakon. A folytatás ugyanakkor nem ígérkezik könnyűnek, az aktuálisan másodikként rangsorolt MTK Budapest látogat szombaton a Pancho Arénába (14.30, tv: M4 Sport).

A fővárosiak múlt szombaton 5-1-re nyertek a Nyíregyháza ellen, amikor viszont előtte legutóbb vendégségben voltak, 3-1-re kikaptak az újonc kazincbarcikaiaktól.

Hazai pályán sem a Diósgyőr az esélyes

Tíz játéknap után egyetlen csapat van a magyar élvonalban, amely még nem kapott ki, ez pedig a tavaly és ebben az évben is Magyar Kupa-győztes Paksi FC. A tolnaiak szombaton a Diósgyőr otthonában folytatják szereplésüket, és reményeik szerint veretlen szériájukat is.

A 17.00-kor kezdődő találkozó (tv: M4 Sport) előtt elért eredmények nem sok jóval kecsegtetnek a miskolciak számára. A DVTK hasonló helyzetben van, mint a fentebb említett Puskás volt, öt meccs óta nyeretlen. A Diósgyőr augusztus 23-án nyert legutóbb (a Nyíregyháza ellen), négy eddigi hazai meccsén pedig négy döntetlen a csapat mérlege.