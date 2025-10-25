NB IPaksi FCdiósgyőrNyíregyházaMTK BudapestPuskás AkadémiaKazincbarcika

Bárhogy is alakul a Paks mai meccse, Bognár Györgynek lesz oka az ünneplésre

Szombaton és vasárnap rendezik meg a bajnokság első harmadát lezáró kört. A labdarúgó NB I 11. fordulójának első játéknapján az előző kiírás ezüstérmese küzd a jelenlegi második helyezett ellen, majd később pályára lép a listavezető, valamint egy kiesési rangadónak ígérkező összecsapást is rendeznek.

Hatos Szabolcs
2025. 10. 25. 6:22
Csalóka kép: jelenleg nem Haraszti Zsolt (10) és a Paksi FC fut az ellenfelek után az NB I-ben. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Három mérkőzést játszanak szombaton és szintén hármat vasárnap. Az NB I első harmadát lezáró 11. fordulójának első napján a Puskás Akadémia az MTK Budapestet, a Diósgyőr a még veretlen Paksi FC-t, a Nyíregyháza pedig az újonc Kazincbarcikát látja vendégül.

A Paksi FC egyedüli veretlen csapatként listavezető az NB I-ben
A Paksi FC egyedüli veretlen csapatként listavezető az NB I-ben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Öt NB I-es meccs után tudott nyerni a Puskás

Mély gödörből kapaszkodott vissza a Puskás Akadémia. Az előző bajnokság ezüstérmese múlt vasárnap 1-0-ra győzött a Zalaegerszeg otthonában, ezzel augusztus 16., azaz a Ferencváros legyőzése óta először gyűjtötte be a három pontot a bajnokságban. Két döntetlen és három vereség volt a felcsútiak mérlege ebben a periódusban, amikor ráadásul fontos rangadókat bukott el a Puskás: az új idényre megerősödött Debrecen, a győri ETO FC és a Paks is legyőzte Hornyák Zsolt vezetőedző csapatát. Csupa olyan klub, amely akár valamelyik dobogós helyezésre is pályázhat.

A Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter legutóbb kapott gól nélkül zárt, és győzelemnek örülhetett
A Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter legutóbb kapott gól nélkül zárt, és győzelemnek örülhetett (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A 2024-ben harmadik, az idén pedig második helyen végzett Puskás Akadémia a magyar válogatott Lukács Dániel második félidei góljával tudott nyerni a tabella utolsó helyén álló ZTE ellen, a sikerélmény pedig átlendítheti a jelenleg csupán a pontverseny hetedik helyén álló csapatot a nehéz időszakon. A folytatás ugyanakkor nem ígérkezik könnyűnek, az aktuálisan másodikként rangsorolt MTK Budapest látogat szombaton a Pancho Arénába (14.30, tv: M4 Sport). 

A fővárosiak múlt szombaton 5-1-re nyertek a Nyíregyháza ellen, amikor viszont előtte legutóbb vendégségben voltak, 3-1-re kikaptak az újonc kazincbarcikaiaktól.

 

Hazai pályán sem a Diósgyőr az esélyes

Tíz játéknap után egyetlen csapat van a magyar élvonalban, amely még nem kapott ki, ez pedig a tavaly és ebben az évben is Magyar Kupa-győztes Paksi FC. A tolnaiak szombaton a Diósgyőr otthonában folytatják szereplésüket, és reményeik szerint veretlen szériájukat is.

A 17.00-kor kezdődő találkozó (tv: M4 Sport) előtt elért eredmények nem sok jóval kecsegtetnek a miskolciak számára. A DVTK hasonló helyzetben van, mint a fentebb említett Puskás volt, öt meccs óta nyeretlen. A Diósgyőr augusztus 23-án nyert legutóbb (a Nyíregyháza ellen), négy eddigi hazai meccsén pedig négy döntetlen a csapat mérlege.

A Diósgyőr vezetőedzője, Vladimir Radenkovics nincs könnyű helyzetben, csapatára a bajnokság éllovasa vár
A Diósgyőr vezetőedzője, Vladimir Radenkovics nincs könnyű helyzetben, csapatára a bajnokság éllovasa vár (Fotó: MTI/Vajda János)

Ezzel szemben a Paks még nem talált legyőzőre (öt-öt siker és döntetlen az eddigi termés), nyert már Kisvárdán, valamint az Újpest és az MTK pályáján is, a Ferencváros stadionjából pedig 2-2-es döntetlennel távozott. Az éllovas az aktuális forduló előtt négypontnyi előnnyel előzi meg az MTK-t, a Kisvárdát, a Ferencvárost, az ETO FC-t és a Debrecent, igaz, a Kisvárda, az FTC és a győri klub is egy meccsel kevesebbet játszott. 

Bárhogy is alakul a miskolci mérkőzés, az biztos, hogy a vasárnapi zárómeccs, és így a 33 fordulósra tervezett bajnokság első harmada után is a Paksi FC nevével kezdődik a bajnoki táblázat.

És az is biztos, hogy különleges mérkőzés lesz ez a tolnaiak vezetőedzőjének karrierjében. Bognár Györgynek ez lesz a 189. tétmeccse a Paks élén, ezzel beéri az örökranglista élén álló Csertői Aurélt.

Egyelőre a Kazincbarcika a vonal alatt

A hétvége szombati szakaszát a Nyíregyháza és a Kazincbarcika összecsapása zárja (19.30, tv: M4 Sport+). Érdekesség, hogy e két klub korábban 48 alkalommal már találkozott egymással, ám az első osztályban először csaphat össze.

  • A házigazda tíz meccs után 9 ponttal áll, ezzel kilencedik
  • A vendégcsapat az eddigi kilenc meccsén hetet gyűjtött, és pillanatnyilag a kieső, 11. pozíciót foglalja el

A Nyíregyháza az MTK elleni nagy vereség előtt jól szerepelt, pontot szerzett a Paks és az Újpest ellen is, majd nyerni tudott a Zalaegerszeg ellen. A Kazincbarcika hullámzó teljesítményt nyújtott az utóbbi hetekben: miközben pályaválasztóként le tudta győzni az Újpestet és az MTK-t is, súlyos, 5-0-s verést kapott a ZTE Arénában, legutóbb pedig 1-0-s vereséggel távozhatott Kisvárdáról.

Az NB I 11. fordulójának programja
Szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 14.30 (tv: M4 Sport)
Diósgyőr–Paks 17.00 (tv: M4 Sport)
Nyíregyháza–Kazincbarcika 19.30 (tv: M4 Sport+)

Vasárnap
Kisvárda–ETO FC 12.45 (tv: M4 Sport)
Debrecen–Újpest 15.00 (tv: M4 Sport)
Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)
A bajnokság állása IDE kattintva látható!

 

