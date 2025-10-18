A szépségdíjas gólok meccse volt, kiütéssel nyert az MTK + videó

Ugyan még csak a tizedik fordulóban járunk, mégis már a hetedik hazai meccsét játszotta az MTK. A fővárosiak a második helyről várhatták a kiesés elől menekülő Nyíregyháza Spartacus elleni találkozót. A vendégeknél az idény kezdete óta íródik egy negatív sorozat: nem volt még kapott gól nélküli meccsük. Ennek fényében nem meglepetés, hogy a legtöbb gólt kapták (20). A Szpari kénytelen volt több játékosát is nélkülözni, köztük Katona Mátyást, aki három hét után hagyhatta el a kórházat. A labdarúgónál hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak, miután ütközött egy újpesti játékossal.

A Nyíregyháza Spartacus legyőzésével egyelőre őrzi második helyét az MTK (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt)

Fél óra alatt kétgólos előnybe került az MTK

Az MTK a 18. percben megszerezte a vezetést: Bognár pazar szabadrúgására tökéletes ütemben, teljesen üresen érkezett Jurina, és hét méterről a kapuba bólintott (1-0). Kovács földbe gyökerezett lábakkal nézte, ahogy a labda a hálójában köt ki.

Néhány perccel később a vendégek is veszélyeztettek: Edomwonyi szépen lefordult sarokkal, majd ballal lőtt, ám Demjén fogni tudta kísérletét. Az első fél óra legvégén megduplázta előnyét a hazai gárda: Molnár Ádin talált be. Az MTK támadója jobbról cselezett befelé a bal lábára, és 9-10 méterről nagyon okosan és pontosan tekert a hosszú sarokba (2-0).

Szűk két perc múlva az Edomwonyi–Demjén párharc újabb felvonása következett: a hálóőr jött ki ismét győztesen, szép mozdulattal tolta a léc fölé a veszélyes fejest. A 36. percben viszont már összejött a szépítés, harmadik komoly helyzetét tudta gólra váltani a Szpari. Manner Balázs használta ki, hogy a hazai védő elszámolta magát a hosszú indításnál, majd miután betört a tizenhatoson belülre, kegyetlen nagy gólt lőtt (2-1).

Kiütéssel nyert az MTK

Hat perccel a szünet után megszerezhette volna harmadik találatát az MTK, azonban Kerezsi passzát nem tudta gólra váltani Bognár, aki nyolc méterről a kapufát találta el. Az 55. percben már segített a kapufa a hazaiaknak, visszaállt a kétgólos különbség: a kapus passzát lefülelte Molnár Ádin, majd néhány csel után betört a tizenhatoson belülre, végül az ötös jobb sarkáról lőtt, a kapufa a hálóba segítette a labdát (3-1). Két gólnál járt már a szélső.