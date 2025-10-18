Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

MTKNB ISzpariNyíregyháza

A szépségdíjas gólok meccse volt, kiütéssel nyert az MTK + videó

A Fizz Liga 10. fordulójának nyitómérkőzésén az MTK fogadta a Nyíregyháza Spartacust. A fővárosiak már fél órát követően kétgólos előnyre tettek szert, majd a második játékrészben sem vettek vissza a tempóból, és kiütéssel nyertek. A Nyíregyháza 5-1-es vereségbe futott bele. Az MTK továbbra is tartja második helyét.

Tóth Norbert
2025. 10. 18. 16:05
Kiütéssel nyert az MTK.
Kegyetlenül kihasználta helyzeteit az MTK. (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztõség)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ugyan még csak a tizedik fordulóban járunk, mégis már a hetedik hazai meccsét játszotta az MTK. A fővárosiak a második helyről várhatták a kiesés elől menekülő Nyíregyháza Spartacus elleni találkozót. A vendégeknél az idény kezdete óta íródik egy negatív sorozat: nem volt még kapott gól nélküli meccsük. Ennek fényében nem meglepetés, hogy a legtöbb gólt kapták (20). A Szpari kénytelen volt több játékosát is nélkülözni, köztük Katona Mátyást, aki három hét után hagyhatta el a kórházat. A labdarúgónál hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak, miután ütközött egy újpesti játékossal.

Kiütéssel nyert az MTK.
A Nyíregyháza Spartacus legyőzésével egyelőre őrzi második helyét az MTK (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt)

 

Fél óra alatt kétgólos előnybe került az MTK

Az MTK a 18. percben megszerezte a vezetést: Bognár pazar szabadrúgására tökéletes ütemben, teljesen üresen érkezett Jurina, és hét méterről a kapuba bólintott (1-0). Kovács földbe gyökerezett lábakkal nézte, ahogy a labda a hálójában köt ki.

 

Néhány perccel később a vendégek is veszélyeztettek: Edomwonyi szépen lefordult sarokkal, majd ballal lőtt, ám Demjén fogni tudta kísérletét. Az első fél óra legvégén megduplázta előnyét a hazai gárda: Molnár Ádin talált be. Az MTK támadója jobbról cselezett befelé a bal lábára, és 9-10 méterről nagyon okosan és pontosan tekert a hosszú sarokba (2-0).

 

Szűk két perc múlva az Edomwonyi–Demjén párharc újabb felvonása következett: a hálóőr jött ki ismét győztesen, szép mozdulattal tolta a léc fölé a veszélyes fejest. A 36. percben viszont már összejött a szépítés, harmadik komoly helyzetét tudta gólra váltani a Szpari. Manner Balázs használta ki, hogy a hazai védő elszámolta magát a hosszú indításnál, majd miután betört a tizenhatoson belülre, kegyetlen nagy gólt lőtt (2-1).

 

Kiütéssel nyert az MTK

Hat perccel a szünet után megszerezhette volna harmadik találatát az MTK, azonban Kerezsi passzát nem tudta gólra váltani Bognár, aki nyolc méterről a kapufát találta el. Az 55. percben már segített a kapufa a hazaiaknak, visszaállt a kétgólos különbség: a kapus passzát lefülelte Molnár Ádin, majd néhány csel után betört a tizenhatoson belülre, végül az ötös jobb sarkáról lőtt, a kapufa a hálóba segítette a labdát (3-1). Két gólnál járt már a szélső.

 

Az MTK dicsérete, hogy nem ült rá az eredményre, és próbálkozott tovább. Ennek a 70. percben lett eredménye: Bognár 19 méterről eleresztett okos lövésével tovább nőtt a felek közötti szakadék (4-1). A Szpari a hajrában még egy lesgólig jutott. A végeredményt Kovács Patrik állította be a 88. percben: 17 méterről, jobbal lőtte ki gyönyörűen a hosszút. Kovács mozdulni sem tudott (5-1).

NB I, 9. forduló:

szombat:

  • MTK–Nyíregyháza 5-1 (3-0), Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2841 néző. Vezette: Derdák Marcell. Gólszerző: Jurina (18.), Molnár Á. (30., 55.), Bognár I. (69.), Kovács P. (88.), ill. Manner (36.)
  • Paks–Debrecen (16:15)
  • ETO–Diósgyőr (20:30)

vasárnap:

  • Kazincbarcika–Kisvárda (13:15)
  • Zalaegerszeg–Puskás Akadémia (15:30)
  • Újpest–Ferencváros (18:00)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.