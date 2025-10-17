sérülésKatona MátyásLabdarúgó NB Iműtét

Horrorsérüléséről vallott a magyar futballista, napokig nem ehetett semmit

Katona Mátyás három hét után elhagyhatta a kórházat. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgójánál hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak, miután ütközött egy újpesti játékossal. A 25 éves támadó középpályás elmondta, hogy megműtötték, egy fémet is elhelyeztek a gyomránál, nem ehetett és ihatott, szondával táplálták. Kezdetben sétálni sem tudott, annyira legyengült, sok izmot is vesztett. Katona Mátyás még nem tudja, mikor térhet vissza a pályára.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 17. 20:33
Katona Mátyás Budapest, 2025. szeptember 26. Fiola Attila (j), az Újpest és Katona Mátyás, a Nyíregyháza játékosa a Labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójában játszott Újpest FC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. szeptember 26
Katona Mátyás (balra) megtörte a csendet súlyos sérülése után Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy szerelési kísérletből kis híján tragédia lett. Katona Mátyás az egyik meglóduló, hatalmas lendülettel érkező újpesti játékos, Matko Aljosa elé lépett be, a labdát nem érte el, így is feltartotta az ellenfelét, aki esés közben vétlenül az oldalába térdelt. Mindez az Újpest-Nyíregyháza (2-2) NB I-es bajnoki mérkőzés 68. percében történt, az eset itt látható. Katonának nagy fájdalmai voltak, le is kellett cserélni, sőt azonnal kórházba szállították. Három hete történt.

Katona Mátyás, a Nyíregyháza játékosa az Újpest ellen szenvedett súlyos sérülést
A Fiola Attilával is összecsapó Katona Mátyás nem féltette magát (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Úgy tűnt elsőre, hogy esetleg bordája sínylette meg a karambolt Katona Mátyásnak, azonban gyorsan kiderült: hasi sérülést szenvedett, a Semmelweis Egyetem Klinikájára került. Annyit lehetett tudni, hogy az állapota stabil, nem került életveszélybe. Megfigyelés mellett további vizsgálatok vártak rá. Napok, sőt hetek teltek el, még mindig a kórház „vendégszeretetét élvezte”. Október 17-én végre életjelet adott magáról.

Erős hasi fájdalmaim voltak, hánytam. A kórházban végül hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak az orvosok. Fokozott megfigyelés alá kerültem, gyógyszereket kaptam, és nem ehettem, illetve ihattam semmit, szondával tápláltak.

Egy héttel később egy kisebb beavatkozással leszívták a felgyülemlett folyadékot, és egy kis fémet építettek be, amelyet később majd eltávolítanak. A műtét jól sikerült, és pár napja már ehetek is – mesélt megpróbáltatásairól Katona Mátyás a Nyíregyháza Spartacus hivatalos oldalának.

Katona Mátyás
Katona Mátyás (szemben) szeretne újra a csapattársak között lenni (Fotó: Nyíregyháza Spartacus)

Katona Mátyásnak hiányzik a csapat

Horrorsérülése után igazi sportemberhez méltóan máris a visszatérésen jár az esze. Katona Mátyás egyelőre azonban nem futhat a labda után, főképp, hogy nemrég még járni sem volt ereje.

– Kezdetben sétálni sem tudtam egyedül, annyira gyenge voltam. Látom a lábamon, hogy sok izmot veszítettem, de szerencsére 8-10 napja már óvatosan ehetek, és jön vissza az erőm. 

Azt egyelőre még nem tudom, mikor edzhetek, de már nagyon hiányoznak a társak, az öltöző. Remélem rövidesen találkozhatunk, és csak egy rossz emlék lesz ez a sérülés! Köszönöm a sok érdeklődést, és üzenem mindenkinek: már jobban vagyok! – mondta Katona Mátyás.

Az Újpesten és Vácott is megfordult középpályás összesen 138 NB I-es mérkőzésen szerepelt és 21 gólt szerzett. A nyáron a kieső Fehérvártól került Nyíregyházára, ahol sérüléséig mind a 8 bajnoki mérkőzésen játéklehetőséget kapott Szabó Istvántól. A vezetőedző a ZTE elleni 3-1-es sikert Katonának ajánlotta, miközben játékosáért aggódott.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

