Horrorsérüléséről vallott a magyar futballista, napokig nem ehetett semmit

Egy szerelési kísérletből kis híján tragédia lett. Katona Mátyás az egyik meglóduló, hatalmas lendülettel érkező újpesti játékos, Matko Aljosa elé lépett be, a labdát nem érte el, így is feltartotta az ellenfelét, aki esés közben vétlenül az oldalába térdelt. Mindez az Újpest-Nyíregyháza (2-2) NB I-es bajnoki mérkőzés 68. percében történt, az eset itt látható. Katonának nagy fájdalmai voltak, le is kellett cserélni, sőt azonnal kórházba szállították. Három hete történt.
Úgy tűnt elsőre, hogy esetleg bordája sínylette meg a karambolt Katona Mátyásnak, azonban gyorsan kiderült: hasi sérülést szenvedett, a Semmelweis Egyetem Klinikájára került. Annyit lehetett tudni, hogy az állapota stabil, nem került életveszélybe. Megfigyelés mellett további vizsgálatok vártak rá. Napok, sőt hetek teltek el, még mindig a kórház „vendégszeretetét élvezte”. Október 17-én végre életjelet adott magáról.
Erős hasi fájdalmaim voltak, hánytam. A kórházban végül hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak az orvosok. Fokozott megfigyelés alá kerültem, gyógyszereket kaptam, és nem ehettem, illetve ihattam semmit, szondával tápláltak.
Egy héttel később egy kisebb beavatkozással leszívták a felgyülemlett folyadékot, és egy kis fémet építettek be, amelyet később majd eltávolítanak. A műtét jól sikerült, és pár napja már ehetek is – mesélt megpróbáltatásairól Katona Mátyás a Nyíregyháza Spartacus hivatalos oldalának.
Katona Mátyásnak hiányzik a csapat
Horrorsérülése után igazi sportemberhez méltóan máris a visszatérésen jár az esze. Katona Mátyás egyelőre azonban nem futhat a labda után, főképp, hogy nemrég még járni sem volt ereje.
– Kezdetben sétálni sem tudtam egyedül, annyira gyenge voltam. Látom a lábamon, hogy sok izmot veszítettem, de szerencsére 8-10 napja már óvatosan ehetek, és jön vissza az erőm.
Azt egyelőre még nem tudom, mikor edzhetek, de már nagyon hiányoznak a társak, az öltöző. Remélem rövidesen találkozhatunk, és csak egy rossz emlék lesz ez a sérülés! Köszönöm a sok érdeklődést, és üzenem mindenkinek: már jobban vagyok! – mondta Katona Mátyás.