Kiütés Debrecenben, folytatódik az Újpest vesszőfutása + videó

A mérkőzés előtt közös volt a két együttesben, hogy az elmúlt három fordulóban egyaránt döntetlent értek el. Ez az eredménysor azért mégis jobban festett a DVSC szemszögéből, ugyanis ezen sorozat előtt győzelmet ünnepelhetett a gárda. Az Újpest ezzel szemben az NB I legrosszabb formában lévő együtteseként érkezett a Nagyerdei Stadionba: az előző öt bajnokin képtelenek voltak győzni a lilák. Legutóbb a Ferencváros elleni derbin szerzett egy pontot Damir Krznar alakulata.

Kiütötte a DVSC az Újpestet, amely immár hat forduló óta nyeretlen (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)

Álomszerű debreceni kezdés

A 8. percben az első komoly helyzetét gólra is váltotta a DVSC. Szűcs megpattanó beívelése Bárány Donát elé került, aki 8 méterről nem habozott, kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).

Néhány perccel később Matko egyenlíthetett volna, azonban túl közel vezette a labdát a kapuhoz, közvetlen közelről védeni tudott Varga. A 14. percben megduplázta előnyét a Debrecen: Youga a tizenhatos előterében szerelte Horváthot, nem pepecselt sokat, 18 méterről vállalkozott lövésre eredményesen (2-0).

A 20. percben kis híján harmadszor is betaláltak a hazaiak, azonban Bárány tekerését nagy bravúrral tornázta ki Piscitelli. Majd a helyzetet követő szögletnél a gólvonalról tisztáztak az újpesti védők, centikre volt a Loki a 3-0-ás előnytől. Ami késik, nem múlik: az első félóra végéhez érve már 3-0 állt az eredményjelzőn, Bárány Donát a második gólját szerezte. Dzsudzsák indította a jobb szélen Kocsist, aki laposan centerezett, a pontos labdájára érkezett remek ütemben Bárány (3-0).

Miután már szétesett csapata, cserére szánta el magát Krznar: Horváth Krisztofer helyére jött Giorgi Beridze, nem maradt magyar játékos az Újpestben. A 39. percben szépíthetett volna az Újpest, azonban ismét túljárt Matko eszén Varga, nagy védéssel tartotta értintetlenül kapuját. A félidő rendes játékidejének utolsó percében a léc mentette meg a lilákat az újabb bekapott góltól. Dzsudzsák jobbal vállalkozott lövésre a tizenhatoson kívülről, egy blokkolni igyekvő újpestiről pattant a labda a lécre.

Kiütéssel nyert a DVSC

Öt perccel a fordulás után újabb szépítési lehetőség adódott az Újpest előtt, de Varga ismét a helyén volt, Medeiros távoli lövését tolta a léc fölé. Az 57. percben tovább növelte előnyét a Debrecen, ezzel már bátran kijelenthető volt, hogy eldőlt a mérkőzés. Kocsis passzából Cibla került lövőhelyzetbe, 18 méterről pazarul tekert jobbal a bal felsőbe (4-0).