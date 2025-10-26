DVSCNB IDebrecenBárány DonátNagyerdei StadionÚjpestkiütés

Kiütés Debrecenben, folytatódik az Újpest vesszőfutása + videó

A labdarúgó NB I 11. fordulójában Debrecenbe látogatott az Újpest. A mérkőzés igazi gólparádét hozott. A DVSC már az első félórában háromgólos előnyre tett szert, majd a második játékrész elején betalált még kétszer. Az Újpest ezt követően ugyan kozmetikázni tudott az eredményen, de így is nagyon komoly, 5-2-es vereségbe futott bele. Sorozatban a hatodik bajnoki meccsén maradt nyeretlen Damir Krznar együttese, miközben a Loki ezzel a sikerrel fellépett a dobogóra.

Tóth Norbert
2025. 10. 26. 17:14
Már a dobogón a DVSC.
Öt forduló óta veretlen a DVSC. (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztõség)
A mérkőzés előtt közös volt a két együttesben, hogy az elmúlt három fordulóban egyaránt döntetlent értek el. Ez az eredménysor azért mégis jobban festett a DVSC szemszögéből, ugyanis ezen sorozat előtt győzelmet ünnepelhetett a gárda. Az Újpest ezzel szemben az NB I legrosszabb formában lévő együtteseként érkezett a Nagyerdei Stadionba: az előző öt bajnokin képtelenek voltak győzni a lilák. Legutóbb a Ferencváros elleni derbin szerzett egy pontot Damir Krznar alakulata.

Már a dobogón a DVSC.
Kiütötte a DVSC az Újpestet, amely immár hat forduló óta nyeretlen (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)

Álomszerű debreceni kezdés

A 8. percben az első komoly helyzetét gólra is váltotta a DVSC. Szűcs megpattanó beívelése Bárány Donát elé került, aki 8 méterről nem habozott, kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).

Néhány perccel később Matko egyenlíthetett volna, azonban túl közel vezette a labdát a kapuhoz, közvetlen közelről védeni tudott Varga. A 14. percben megduplázta előnyét a Debrecen: Youga a tizenhatos előterében szerelte Horváthot, nem pepecselt sokat, 18 méterről vállalkozott lövésre eredményesen (2-0).

A 20. percben kis híján harmadszor is betaláltak a hazaiak, azonban Bárány tekerését nagy bravúrral tornázta ki Piscitelli. Majd a helyzetet követő szögletnél a gólvonalról tisztáztak az újpesti védők, centikre volt a Loki a 3-0-ás előnytől. Ami késik, nem múlik: az első félóra végéhez érve már 3-0 állt az eredményjelzőn, Bárány Donát a második gólját szerezte. Dzsudzsák indította a jobb szélen Kocsist, aki laposan centerezett, a pontos labdájára érkezett remek ütemben Bárány (3-0).

Miután már szétesett csapata, cserére szánta el magát Krznar: Horváth Krisztofer helyére jött Giorgi Beridze, nem maradt magyar játékos az Újpestben. A 39. percben szépíthetett volna az Újpest, azonban ismét túljárt Matko eszén Varga, nagy védéssel tartotta értintetlenül kapuját. A félidő rendes játékidejének utolsó percében a léc mentette meg a lilákat az újabb bekapott góltól. Dzsudzsák jobbal vállalkozott lövésre a tizenhatoson kívülről, egy blokkolni igyekvő újpestiről pattant a labda a lécre.

Kiütéssel nyert a DVSC

Öt perccel a fordulás után újabb szépítési lehetőség adódott az Újpest előtt, de Varga ismét a helyén volt, Medeiros távoli lövését tolta a léc fölé. Az 57. percben tovább növelte előnyét a Debrecen, ezzel már bátran kijelenthető volt, hogy eldőlt a mérkőzés. Kocsis passzából Cibla került lövőhelyzetbe, 18 méterről pazarul tekert jobbal a bal felsőbe (4-0).

Majd két perccel később már az ötödiket lőtte a Loki. Kölcsönkenyér visszajár, szól a mondás: ezúttal fordított volt a leosztás a debreceni találatnál, Cibla adott gólpasszt Kocsisnak. A DVSC játékosa a jobb lábára cselezett, amivel faképnél hagyta védőjét, 12 méterről eleresztett lövése pedig a jobb alsó sarokba vágódott (5-0).

A 62. percben büntetőhöz jutott az Újpest, miután Lang ellökte Matkót. A mészpontról már be tudtak találni a vendégek, Medeiros értékesítette a tizenegyest (5-1).

Bő tíz perccel később újabb gólt szerzett az Újpest, és tovább faragta hátrányát. Medeiros jobb oldali szabadrúgása egészen a hosszú oldalig csorgott, miután nem tudtak tisztázni a debreceni védők, Lacoux érkezett, és a stoplisa orrával a hálóba tudta irányítani a labdát, Varga hiába vetődött (5-2). Ez volt a hét gólt hozó mérkőzés utolsó találata.

A Debrecen immár öt bajnoki óta veretlen, ezzel a sikerével pedig fellépett a harmadik helyre. Ezzel szemben az Újpest hat forduló óta képtelen nyerni, és a tizedik helyen találta magát.

NB I, 11. forduló
Szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Játékvezető: Csonka B. Gólszerzők: Kern (17.), illetve Átrok (72.). Kiállítva: Markgráf (6., Puskás)
Diósgyőr–Paks 2-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion, 4001 néző. Jv.: Berke. Gólszerzők: Szaponjics (56.), Acolatse (88.), illetve Papp (90+2.)
Nyíregyháza–Kazincbarcika 0-1 (0-0), Nyíregyháza, Nyíregyháza Városi Stadion, 4098 néző. Jv.: Bognár. Gólszerző: Könyves (48.). Kiállítva: Varga K. (10., Nyíregyháza)

Vasárnap
Kisvárda–ETO FC 3-2 (1-2), Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. Játékvezető: Bogár G. Gólszerzők: Novothny (45+2.), Bíró (74.), Molnár (89.) illetve Benbouali (15.), Bumba 19.)
Debrecen–Újpest 5-2 (3-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion. Játékvezető: Karakó F. Gólszerzők: Bárány (8., 29.), Youga (15.), Cibla (56.), Kocsis (59.) illetve Medeiros (64.), Lacoux (74.)
Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)
A bajnokság állása IDE kattintva látható.

