Óriási feltámadás a Kisvárdától, megszakadt az ETO nagy sorozata

Igazi rangadónak ígérkezett a Kisvárda és az ETO FC összecsapása a labdarúgó NB I 11. fordulójában, hiszen a harmadik fogadta az ötödiket. A Győr megérdemelten került kétgólos előnybe, viszont még a szünet előtt szépített Révész Attila együttese. A második játékrészben jött az óriási csavar: a Kisvárda fordítani tudott, és nyert 3-2-re. A Győr előszőr kapott ki 2025-ben idegenbeli bajnoki meccsen.

Tóth Norbert
2025. 10. 26. 15:03
Fordítani tudott a Kisvárda.
Kétgólos hátrányból állt fel, és nyert a Kisvárda a Győr ellen. (Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport)
Különleges volt ez a párosítás, hiszen egy tavalyi és egy idei újonc csapott össze az ETO FC és a Kisvárda találkozóján. Ez a két együttes eddig mindig elkerülte egymást, és korábban még nem csapott össze az élvonalban. A tétjét tekintve is kiemelt jelentőségű volt a mérkőzés, hiszen a harmadik és az ötödik helyezett mérkőzött meg egymással. A vesztett pontokat tekintve a Pakssal szemben mindössze egypontos hátrányban lévő Kisvárda a 2025-ben idegenbeli bajnoki mérkőzésein még veretlen ETO-t fogadta. A hazaiaktól hárman hiányoztak sérülés miatt: Matics, Pintér F. (talpcsontgyulladás), Soltész I. (talpközépcsonttörés) nem állt Révész Attila rendelkezésére, míg Borbély Balázs Gavricsra nem számíthatott combizomhúzódás miatt.

Fordítani tudott a Kisvárda.
Elvette a Győr idegenbeli veretlenségét a Kisvárda (Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport)


Megérdemelt győri előny, nem villant a piros lap

A Győr kezdett aktívabban, már az első percekben több lehetőség is adódott a vendégek előtt, azonban Schön, Bumba és Bánáti sem tudta megszerezni a vezetést.  Végül a 15. percben érett góllá a győri fölény: Stefulj bal oldali beadását követően a védők mögül kibújó Benbouali közvetlen közelről passzolt a kisvárdai kapuba (0-1).

 

Ha egy üzlet beindul: három perccel később megduplázta előnyét az ETO. Vitális indításával Bumba tudott meglépni, Popovics szinte egészen a tizenhatos sarkáig kijött kapujából, azonban a győri támadó egy gyönyörű löbböléssel ívelte át felette a labdát (0–2). Bumba 2019 és 2022 a Kisvárdát erősítette, tehát volt csapatát keserítette ezzel a találattal.

 

A 41. percben Soltész nyújtott lábbal taposott oda Csinger bal vádlijára, a videóbíró vizsgálta az esetet, végül sárga lappal megúszta a kisvárdai játékos.

 

Az első félidő hosszabbításának második percében szinte a semmiből tudott szépíteni a Kisvárda. Novothny éppen annak a Soltésznak a baloldali beadását bólintott a kapuba, aki nem sokkal korábban a kiállítás szélén állt, de végül maradhatott a pályán (1–2).

 

Óriási fordítást mutatott be a Kisvárda

A második félidő elején mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de Novothny, Bumba és Vitális sem tudott betalálni. A 74. percben a Kisvárda ledolgozta kétgólos hátrányát, Szabó jobb oldali beadása Bíró Bencét találta meg, aki két győri védő közül bújt ki, mellkassal maga elé tette a labdát, majd a léc alá bombázott (2-2).


A rendes játékidő utolsó percében jött a csattanó: Molnár döntötte el a meccset a Kisvárda javára, Szabó újabb gólpassz jegyezhetett fel. Molnár tisztára cselezte magát, majd körülbelül 12 méterről lőtte ki a jobb alsót (3–2). Újabb csavart már nem tartogatott a találkozó.

A Kisvárda ezzel a sikerrel fellépett a második helyre, a Győr pedig a hatodik pozícióba csúszott vissza.

Az NB I 11. fordulójának programja
Szombat
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Játékvezető: Csonka B. Gólszerzők: Kern (17.), illetve Átrok (72.). Kiállítva: Markgráf (6., Puskás)
Diósgyőr–Paks 2-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion, 4001 néző. Jv.: Berke. Gólszerzők: Szaponjics (56.), Acolatse (88.), illetve Papp (90+2.)
Nyíregyháza–Kazincbarcika 0-1 (0-0), Nyíregyháza, Nyíregyháza Városi Stadion, 4098 néző. Jv.: Bognár. Gólszerző: Könyves (48.). Kiállítva: Varga K. (10., Nyíregyháza)

Vasárnap
Kisvárda–ETO FC 3-2 (1-2), Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. Játékvezető: Bogár G. Gólszerzők: Novothny (45+2.), Bíró (74.), Molnár (89.) illetve Benbouali (15.), Bumba 19.)
Debrecen–Újpest 15.00 (tv: M4 Sport)
Ferencváros–Zalaegerszeg 17.30 (tv: M4 Sport)
A bajnokság állása IDE kattintva látható.

