Óriási feltámadás a Kisvárdától, megszakadt az ETO nagy sorozata

Különleges volt ez a párosítás, hiszen egy tavalyi és egy idei újonc csapott össze az ETO FC és a Kisvárda találkozóján. Ez a két együttes eddig mindig elkerülte egymást, és korábban még nem csapott össze az élvonalban. A tétjét tekintve is kiemelt jelentőségű volt a mérkőzés, hiszen a harmadik és az ötödik helyezett mérkőzött meg egymással. A vesztett pontokat tekintve a Pakssal szemben mindössze egypontos hátrányban lévő Kisvárda a 2025-ben idegenbeli bajnoki mérkőzésein még veretlen ETO-t fogadta. A hazaiaktól hárman hiányoztak sérülés miatt: Matics, Pintér F. (talpcsontgyulladás), Soltész I. (talpközépcsonttörés) nem állt Révész Attila rendelkezésére, míg Borbély Balázs Gavricsra nem számíthatott combizomhúzódás miatt.

Elvette a Győr idegenbeli veretlenségét a Kisvárda (Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport)



Megérdemelt győri előny, nem villant a piros lap

A Győr kezdett aktívabban, már az első percekben több lehetőség is adódott a vendégek előtt, azonban Schön, Bumba és Bánáti sem tudta megszerezni a vezetést. Végül a 15. percben érett góllá a győri fölény: Stefulj bal oldali beadását követően a védők mögül kibújó Benbouali közvetlen közelről passzolt a kisvárdai kapuba (0-1).

Ha egy üzlet beindul: három perccel később megduplázta előnyét az ETO. Vitális indításával Bumba tudott meglépni, Popovics szinte egészen a tizenhatos sarkáig kijött kapujából, azonban a győri támadó egy gyönyörű löbböléssel ívelte át felette a labdát (0–2). Bumba 2019 és 2022 a Kisvárdát erősítette, tehát volt csapatát keserítette ezzel a találattal.

A 41. percben Soltész nyújtott lábbal taposott oda Csinger bal vádlijára, a videóbíró vizsgálta az esetet, végül sárga lappal megúszta a kisvárdai játékos.

Az első félidő hosszabbításának második percében szinte a semmiből tudott szépíteni a Kisvárda. Novothny éppen annak a Soltésznak a baloldali beadását bólintott a kapuba, aki nem sokkal korábban a kiállítás szélén állt, de végül maradhatott a pályán (1–2).

Óriási fordítást mutatott be a Kisvárda

A második félidő elején mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de Novothny, Bumba és Vitális sem tudott betalálni. A 74. percben a Kisvárda ledolgozta kétgólos hátrányát, Szabó jobb oldali beadása Bíró Bencét találta meg, aki két győri védő közül bújt ki, mellkassal maga elé tette a labdát, majd a léc alá bombázott (2-2).