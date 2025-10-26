Kubatov Gábor megszólalt a Ferencváros kínos hazai veresége után + videó

A Ferencváros csütörtökön az Európa-ligában nagy győzelmet aratott, 3-2-re győzött a Salzburg otthonában, s akkor Kubatov Gábor klubelnök is boldogan posztolhatta a Facebookon: „Ezt a győzelmet azoknak a Fradi-szurkolóknak ajánlom, akiket ma nem engedtek a lelátóra – akiknek a vonatát visszafordították!” Az NB I-ben azonban nem megy Robbie Keane alakulatának: a zöld-fehérek az első tíz bajnokiból csak négyet tudtak megnyerni, vasárnap pedig hazai pályán 2-1-re kikaptak a ZTE csapatától. A Fradi tíz meccsen négy győzelmet, négy döntetlent és két vereséget jegyez, egy meccsel kevesebbet játszva a 16 pontjával az ötödik a tabellán. Az éllovas a Paks, amely tizenegy mérkőzésen 20 pontot gyűjtött (öt győzelem, öt döntetlen, egy vereség).

Robbie Keane és Kubatov Gábor is csalódott, a Ferencváros hazai pályán kikapott a ZTE csapatától Forrás: Fradi.hu