A Ferencváros csütörtökön az Európa-ligában nagy győzelmet aratott, 3-2-re győzött a Salzburg otthonában, s akkor Kubatov Gábor klubelnök is boldogan posztolhatta a Facebookon: „Ezt a győzelmet azoknak a Fradi-szurkolóknak ajánlom, akiket ma nem engedtek a lelátóra – akiknek a vonatát visszafordították!” Az NB I-ben azonban nem megy Robbie Keane alakulatának: a zöld-fehérek az első tíz bajnokiból csak négyet tudtak megnyerni, vasárnap pedig hazai pályán 2-1-re kikaptak a ZTE csapatától. A Fradi tíz meccsen négy győzelmet, négy döntetlent és két vereséget jegyez, egy meccsel kevesebbet játszva a 16 pontjával az ötödik a tabellán. Az éllovas a Paks, amely tizenegy mérkőzésen 20 pontot gyűjtött (öt győzelem, öt döntetlen, egy vereség).
Kubatov Gábor megszólalt a Ferencváros kínos hazai veresége után + videó
Amint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I 11. fordulójának zárómérkőzésén a címvédő Ferencváros a Groupama Arénában 2-1-re kikapott az addig sereghajtó ZTE csapatától. A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán summázta a történéseket.
Kubatov Gábor higgadtabban summázta a történéseket, mint Robbie Keane
Vasárnap este Robbie Keane dühösen nyilatkozott a találkozó után, elfogadhatatlannak nevezte játékosai teljesítményét. Kubatov Gábor a közösségi oldalán higgadtabban, de nyilván ugyanolyan keserűen summázta a történéseket.
„Többedszerre sem tudunk élni a kínálkozó lehetőséggel…” – posztolta a Ferencváros elnöke.
A találkozó összefoglalója:
