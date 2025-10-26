GalatasarayGöztepetörökSallai Roland

Sallai fogta a fejét, nem csoda, hogy többször megismételték a jelenetet + videó

A török labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában az éllovas Galatasaray hazai pályán 3-1-re nyert a Göztepe ellen. Az isztambuli együttesben Sallai Roland végig a pályán volt, és csapata egyik legjobbja volt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 18:50
Sallai Roland a Galatasaray egyik legjobbja volt Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
A török bajnokságban a kilencedik forduló után a Galatasaray 25 ponttal állt az élen, míg vendége, a Göztepe 16 pontjával az ötödik helyet foglalta el. A meccs érdekessége volt, hogy a bajnokság két legjobb védelmével rendelkező alakulat állt egymással szemben. A Göztepe kilenc meccsén mindössze három gólt kapott, a Galata pedig négyet. Ebben pedig Sallai Rolandnak is komoly érdemei vannak, aki most is a jobbhátvéd posztján kezdett.

Sallai Roland a Galatasaray egyik legjobbja volt
Sallai Roland a Galatasaray egyik legjobbja volt Forrás: Sofascore

Nem sok hiányzott, hogy Sallai nagy gólt szerezzen

A találkozón a 6. percben a vendégek szerezték meg a vezetés, de a 19-ben Victor Osimhen egyenlített, a 42. percben pedig az Öztepe emberhátrányba került, Bokele második sárga lapjával megkapta a pirosat is. Fordulás után Gabriel Sara, majd Icardi is betalált, így a Galatasaray 3-1-re győzött. Sallai Roland végig a pályán volt, hét párharcából hatot megnyert, a Sofascore 7,3-as osztályzatot adott neki, ezzel ő volt a védelem legjobbja. Honfitásunk a 34. percben egy nagy lövéssel, mintegy 20 méterről a kapufa tövét találta el, fogta a fejét, a lövését pedig többször is megismételték a közvetítésben. S a 81. percben is betalálhatott volna, a közeli lövését nagy bravúrral védte a vendégek kapusa.

Sallai Roland megköszönte a szurkolóknak

„Csapatszellem és hihetetlen hangulat, mint mindig! Köszönjük!” – Sallai Roland ezekkel a szavakkal üzent a szurkolóknak.

Sallai Roland meccsnapi Instagram-bejegyzését az X-en egy 1,1 millió követővel rendelkező isztambuli oldal is megosztotta:

 

  A találkozó összefoglalója:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

