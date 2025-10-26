Sallai fogta a fejét, nem csoda, hogy többször megismételték a jelenetet + videó

A török bajnokságban a kilencedik forduló után a Galatasaray 25 ponttal állt az élen, míg vendége, a Göztepe 16 pontjával az ötödik helyet foglalta el. A meccs érdekessége volt, hogy a bajnokság két legjobb védelmével rendelkező alakulat állt egymással szemben. A Göztepe kilenc meccsén mindössze három gólt kapott, a Galata pedig négyet. Ebben pedig Sallai Rolandnak is komoly érdemei vannak, aki most is a jobbhátvéd posztján kezdett.

Sallai Roland a Galatasaray egyik legjobbja volt Forrás: Sofascore

Nem sok hiányzott, hogy Sallai nagy gólt szerezzen

A találkozón a 6. percben a vendégek szerezték meg a vezetés, de a 19-ben Victor Osimhen egyenlített, a 42. percben pedig az Öztepe emberhátrányba került, Bokele második sárga lapjával megkapta a pirosat is. Fordulás után Gabriel Sara, majd Icardi is betalált, így a Galatasaray 3-1-re győzött. Sallai Roland végig a pályán volt, hét párharcából hatot megnyert, a Sofascore 7,3-as osztályzatot adott neki, ezzel ő volt a védelem legjobbja. Honfitásunk a 34. percben egy nagy lövéssel, mintegy 20 méterről a kapufa tövét találta el, fogta a fejét, a lövését pedig többször is megismételték a közvetítésben. S a 81. percben is betalálhatott volna, a közeli lövését nagy bravúrral védte a vendégek kapusa.