Marco Rossi nagyon rossz hírt kapott, Tóth Balázs nem védhet a vb-selejtezőkön!

Az angol másodosztályú Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs térde kedd este, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni. Szerdán a klub honlapján Valérien Ismael vezetőedző elmondta: továbbra is várják a vizsgálatok eredményét a magyar kapus sérülésével kapcsolatban, de az biztos, hogy szombaton nem léphet pályára a Derby County otthonában. Ám sajnos még nagyobb a baj. A kapust képviselő menedzseriroda munkatársa, Zombori Zalán arról tájékoztatta a Nemzeti Sportot, hogy műtétre lesz szükség, mivel Tóth térdében megsérült a porc. Zombori szerint ez azt jelenti, hogy ha minden rendben lesz, a játékos leghamarabb egy hónap múlva védhet ismét.

Tóth Balázs bizonyított a válogatott kapujában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Tóth Balázs kihagyja az örmények és az írek elleni meccseket

Mindez nem csak az angolok szempontjából rossz hír, a nemzeti csapat szövetségi kapitánya, Marco Rossi ugyanis kedden Tóth Balázst is jelölte a novemberi, sorsdöntő vb-selejtezőkre készülő válogatott keretbe. Tóth mellett két rutinos kapuvédő, Dibusz Dénes és Szappanos Péter szerepel még ezen a poszton. A 28 éves Tóth mostanáig négyszer volt válogatott, a csapat legutóbbi három vb-selejtezőjén ő állt a kapuban, és remek teljesítménnyel segítette a vb-pótselejtezős második pozícióért versenyben lévő válogatottat.

A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.