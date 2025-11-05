Jenei ImreBarcelonaSteaua BucurestitizenegyespárbajBEK-döntő

Jenei Imrére emlékezünk – az 1986-os BEK-döntő kulisszatitkai + videó

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti csapatát. Jenei Imre 2017-ben a 80. születésnapja előtt hosszú interjút adott az Origónak, amelyben többek között beszélt az 1986-os BEK-döntőről is. A Steaua tizenegyespárbajban győzött a Barcelona ellen úgy, hogy Helmuth Duckadam négy büntetőt hárított.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 17:16
Jenei Imre 88 éves korában hunyt el Forrás: Origo
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 88 éves korában elhunyt Jenei Imre nyolc csapatot irányított, a Steaua Bucuresti mellett a Bihar FC-t, a Chindia Targoviştet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát. A román válogatott a vezetésével húsz év után jutott ki az 1990-es világbajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. A magyar válogatott szövetségi kapitánya 1992–1993-ban volt, a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és négy vereség.

Jenei Imre a magyar válogatottat is irányította
Jenei Imre a magyar válogatottat is irányította. Fotó: Mirkó István

Jenei Imre játékosként a román válogatottban 12-szer szerepelt, edzőként pedig sokkal magasabbra jutott. A csúcs természetesen az 1986-os BEK-győzelem Sevillában, a Barcelona elleni döntő, amelyben 120 perc alatt nem született gól. A tizenegyespárbajban a Steaua két büntetőt is elhibázott, majd Lacatus és Balint belőtte a sajátját. A Barca négy 11-esét viszont Helmuth Duckadam kivédte, így a Steaua lett a BEK-győztes.

Jenei Imre: A játékosokat nem érdekelte, hogy ki az edző, magyar vagy román

– Én nem voltam híve annak, hogy az edzéseken tizenegyeseket rúgjanak a játékosaim. Viszont minden foglalkozás végén kaptak a focistáim 30 percet, hogy a szabadrúgásokat gyakorolják. Duckadam többször rávette a csapattársakat, hogy sörben vagy csokoládéban fogadjanak, és már ekkor láttam, hogy óriási formában van. A játékosok először a szabadrúgásokat gyakorolták – oldalról néztem őket, és szóltam is nekik, hogy rosszul rúgják –, majd jöttek a tizenegyesek. A kapusunk nagyon jól védett, ezzel együtt büntetőrúgásra játszani hazardírozás. Sevillában Mihail Majearu, majd Bölöni László állt oda a büntetőponthoz, edzéseken ők nagyon jól lőtték, a döntőben viszont mindketten hibáztak. Az volt a szerencsénk, hogy Duckadamnak nem lehetett gólt lőni. Pedig nem indult jól a párbaj, a gond abból adódott, hogy le kellett adnom a bírónak a végrehajtók nevét. Anghel Iordanescu – a csapat másodedzőjeként – beállt az utolsó 15 percre, a jó tizenegyesrúgó Victor Piturcát lecseréltem a szintén jó rúgó Marin Radura, de a becseréltek nem akarták vállalni a büntetőt. Ekkor odajött hozzám Lacatus és Balint, és azt mondták, Imi bácsi, rúgjuk majd mi a 11-est – meglátja, nem fogunk hibázni, miénk lesz a BEK-serleg, és önt is ünnepelni fogják. Mindketten berúgták – mesélte Jenei Imre az Origónak adott 2017-es interjúban.

A legendás tréner arról is beszélt, miként fogadták Bukarestben, hogy egy magyar nevű edző vezeti a csapatot:

Nem is Jeneinek neveztek, hanem Zseneinek. A játékosokat nem érdekelte, hogy ki az edző, magyar vagy román, főleg hogy a válogatottban is szerepeltek magyar nemzetiségű futballisták.

Jenei Imre 1992-ben a magyar válogatott kapitánya lett, de ami Romániában működött vele, az Magyarországon nem, az 1994-es vb-re nem jutottunk ki.

– Én is szeretném tudni ennek az okát. Egyértelmű, hogy a magyar gyerekek is tehetségesek. Ami a különbség oka lehet, hogy a magyaroknál hamarabb lett szabad az élet, mint a románoknál, és ezért a gyerekek nem tudtak igazán fejlődni, talán úgy érezték, nem számít, mit csinálnak az edzésen. Én azt mondtam nekik, hogy a labda soha nem izzad, és nem fárad el, így ha ti leadjátok a labdát, akkor kevesebbet kell futnotok, és nem fáradtok el. Sokan azt mondják a játékosoknak, hogy haljanak meg a pályán. Én nem ezt mondom, hanem ennek épp az ellenkezőjét: szerintem az vezet eredményre, ha a futballisták élnek a pályán. Azt kell tenniük, amit szeretnek, és akkor a csapat is sikeres lesz.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.