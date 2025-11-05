Jenei Imregyászmagyar válogatott

Elhunyt Jenei Imre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki volt a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, míg a Steaua Bucuresti-et BEK-győzelemig vezette. Jenei Imre a beszámolók szerint nagyváradi otthonában hunyt el, agyvérzés következtében.

Bacsinszki Ádám
2025. 11. 05. 11:34
Rendkívül sikeres pályafutása volt
Rendkívül sikeres pályafutása volt
Gyászol a magyar és a román labdarúgás is, 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki mindkét ország válogatottját irányította, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti-et – olvasható a Nemzet Sport Online-on.

Jenei Imre 88 évet élt
Jenei Imre 88 évet élt.

A kiváló szakember haláláról korábbi klubja, a nagyváradi FC Bihor is beszámolt, illetve Sandu Boc, Jenei Imre közeli barátja is megerősítette a hírt a Gazeta Sportulior érdeklődésére.

Jenei Imre pályafutása

Jenei Imre a Flamura Rose Aradnál kezdte pályafutását, amellyel két bajnoki címet szerzett, majd a bukaresti Steauával további három bajnokságot nyert. A román válogatottban 1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1964-es tokiói olimpián részt vett gárdának.

Edzői karrierjét 1975 nyarán kezdte a Steauánál, amellyel 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Jenei Imre nyolc csapatot irányított, a Steaua mellett a Bihar FC-t, a Chindia Targoviştet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát. A román válogatott a vezetésével húsz év után jutott ki az 1990-es világbajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. A magyar válogatott szövetségi kapitánya 1992 és 1993 között volt, a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és négy vereség.

 

