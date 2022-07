Hirtelen elfelejtettek magyarul, szó nélkül ütlegeltek mindenkit + videó

– Még utólag is nehéz volt rekonstruálni, hogy pontosan miért jöttek be a szektorba a csuklyás kommandósok. Ám miután megérkeztek, kitört a pánik, mindenki próbált menekülni, ám egyre több helyi erő érkezett, elég durva jeleneteket láttunk. Minket nem ért atrocitás, de amikor oda akartunk menni a kerítéshez, a szlovák rendőr nehezményezte, hogy ott akarunk forgatni. Ez az a szlovák rendőr volt, akivel a meccs előtt magyarul beszéltem, ám a hatvanadik perc után már elfelejtette a nyelvet. Amint kitört a balhé, már egyetlen rendező és rendőr sem tudott magyarul… A meccs után aztán már nekünk is menekülnünk kellett. Amikor próbáltuk megszólaltatni a magyar szurkolókat, a rendőri erőszaktól alaposan felspannolt Slovan-drukkerek minden magyar rendszámú autóra vadásztak, ez amolyan vörös posztó volt a szemükben. Érthetetlen volt, ami történt, és később sem kerültek elő olyan bizonyítékok, amelyek alátámasztották volna, hogy a magyar szurkolók provokálták ki az erőszakot. Arról lehetett szó, hogy valaki hozott egy döntést, amit minden körülmények között végre kellett hajtani. A felvételeket és a képeket elnézve, csoda, hogy nem történt tragédia – mondta a manapság játékosügynökként tevékenykedő Kövesdi Viktor.

Néhány hónappal később a CNN különdíjjal jutalmazta a YouTube-on a mai napig megtalálható riportot. Íme a videófelvétel:

Borítókép: a Slovan mai játékosai közül sokan még meg sem születtek, amikor a botrányos mérkőzést játszották (Fotó: Slovan.sk)