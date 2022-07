Elhozzák Budapestre a legőrültebb Slovan-drukkert a szlovák ultrák

A Slovan Bratislava ultrái most egy korabeli újságcikkel felidézték a történteket, és gyűjtést kezdeményeztek azért, hogy a most Argentínában élő Dano Antošík is jelen lehessen a jövő szerdai a budapesti találkozón, s össze is gyűlt annyi, hogy kifizessék a repülőjegyét.

A pozsonyi ultrák hivatalos facebookos felületükön egyelőre visszafogott hangvételű bejegyzésekkel toborozzák a várhatóan valamivel több mint ezer fős vendégtábort, ahová egyenpólóval készülnek majd.

Borítókép: A Slovan-szektor egyedüli szurkolójáról szóló újságcikk az 1992-es Ferencváros–Slovan találkozón. (Forrás: Slovan Bratislava ultras Facebook-oldal)