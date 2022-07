Csercseszov már csak a Slovan elleni visszavágóval foglalkozik

Magát a mérkőzést így értékelte:

– Sajnos a futball istene gyakran átírja a terveinket. Ezt a meccset kielemezzük, van egy hetünk felkészülni. Az első öt percet leszámítva mi irányítottuk a mérkőzést, sokat birtokoltuk a labdát, de nem jött ki a lépés, a visszavágón megpróbálunk javítani. Nem különösebb problémák okozták a hajrában a visszaesését, elsősorban az összpontosítással lett gond az első gól előtt, ott nem figyeltünk. A Slovan nem lepett meg semmivel, jól használta ki a labdavesztéseinket, remekül tud kontrázni. Az öltözőben elmondtam, ennek a meccsnek vége van, hátrányba kerültünk, de ezzel ezt a találkozót lezárjuk, csütörtökön reggel kilenckor találkozunk az edzésen. Ettől persze ezt a meccset még kielemezzük, és nekem egy dolgom van most, úgy felkészíteni a csapatot jövő szerdára, hogy továbbjuthassunk.

Közismert, hogy Sztanyiszlav Csercseszov jó barátságot ápol Vladimir Weiss-szel, a Slovan vezetőedzőjével, de nem árulta el, mit beszéltek a mérkőzés után. Vladimir Weiss a sajtótájékoztatón így foglalta össze a mérkőzést:

– Nagy győzelem, kevesen hittek bennünk az utóbbi egy hét két eredménye után. A fiúknak mondtam, bízzanak magukban. Azt tudtuk, hogy a Ferencváros támadói gyorsak, veszélyesek, erre fel kellett készülnünk, és úgy láttam, ez sikerült is, a győzelem ezt bizonyítja. Mindkét csapat jól játszott, a stadionban fantasztikus hangulat uralkodott, egy-két kivételtől eltekintve minden megfelelő mederben, a fair play szellemében zajlott, ezt mindkét szurkolótábornak köszönöm. A továbbiakban is a futballra és a jelenre kell összpontosítani, és csak az első félideje ment le a párharcnak, nehéz dolgunk lesz a visszavágón. Jól védekeztünk a három védős rendszerrel, kitűnően zártuk a területeket, ráadásul Medvegyevnek az elején volt egy hatalmas ziccere, nem először hibázik ekkora helyzetben. A Fradi annyit támadott, amennyit engedtünk neki, a szünet után remekül kontráztunk. Ki kell emelnem Adrian Chovan kapust, aki több góltól mentett meg minket, Tigran Berseghjan és Vernon de Marco is nagyszerűen teljesített. Ugyanakkor az egész csapat kiváló teljesítményt nyújtott, nem volt gyenge pontunk.

Végezetül a Slovan magyar játékosáról, Holman Dávidról is kapott kérdést Vladimir Weiss, aki a 93. percben cserélte be a futballistát.

– Dávidnak türelmesnek kell lennie, mert hosszú sérülés után, nyolc hónapot követően tért vissza. De harcol, hogy bekerüljön a csapatba. Jó játékosnak tartom, ám a mai futballban sokat kell gürizni azért, hogy bekerülhessen valaki a kezdőbe – fogalmazott a tréner.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov a sajtótájékoztatón (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)