A botrány elmaradt, de az UEFA biztosan megbünteti a Fradit és a Slovant

Az ügy a politika szintjét is elérte, és tudni lehetett, hogy három évtized múltán, amikor újra találkozik a két csapat, a múlt téma lesz. A két vezetőedző, Sztanyiszlav Csercseszov és pozsonyi kollégája, Vladimir Weiss többször elmondta, a jelennel kell foglalkozni, nem a múlttal, a mai játékosok zöme még csak nem is élt harminc esztendeje, sokakban élt a félsz, hogy kódolt a botrány, ráadásul közismert az is, hogy a magyar szurkolók enyhén szólva sem táplálnak baráti érzelmeket a szlovákokkal szemben.

Azt nem lehet tudni, hogy a ferencvárosi tábor élőképe, amely a nemzeti zászlót formázva azt a feliratot tartalmazta, hogy „Nem felejtünk 1992”, bántónak számít-e, vélhetően nem. Ugyanakkor ugyanott szlovák nyelven felbukkantak olyan feliratok, amelyek lényegében megkérdőjelezik Szlovákia és jelképeinek a legitimitását, nem létezőnek írták a történelmét, egész biztosan ütköznek az UEFA szigorú előírásaival. Elméletileg csak olyan zászló, drapéria vagy bármilyen felirat vihető be a stadionba, amelyet a klub előzetesen helyben hagy, ám a Ferencváros aligha bólintott rá a szabálytalanságra, ami rendezői hiányosság, és büntetéssel jár.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Ugyanebbe a kategóriába tartozik a pirotechnika is. Mindkét tábor be tudta csempészni az ehhez szükséges eszközöket, és nem is habozott használni azokat. A szlovákok kezdték, már a 3. percben kilőttek egy petárdát az egyik hazai szektor felé, és sikerült füstbe borítaniuk a sajátjukat. Néhány szék ki is gyulladt, a történtekre bevonult közéjük egy szakasz rohamrendőr, amivel helyre állt a rend. A ferencvárosiaknál a szünetig csak egy két fáklya villant fel, a második félidő kezdőrúgása előtt viszont nyilvánvalóan összehangoltan az egész tribün fénybe és füstbe borult. Biztosra vehető, hogy az UEFA mindkét klubnak benyújtja ezekért a számlát.

Az európai szövetég ellenőre aligha hagyja ki a jelentéséből a 30. perc történését sem, amikor Tigran Bargeszjan szögletet akart elvégezni a hazai tábor előtt, és közben folyamatosan dobálták elsősorban poharakkal.