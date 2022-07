Dibusz Dénes szerint a Slovan második gólja felért egy tőrdöféssel

– Szerintem uraltuk a mérkőzést az utolsó negyedóráig – mondta Dibusz Dénes. – Mindkét oldalon akadtak lehetőségek, voltak kapufák. Megszereztük a vezetést, de onnantól kezdve a csapat elveszítette a stabilitását. Olyan szituációból kaptuk az első gólt, amelyre napok óta készültünk. Tudtuk, hogy mit kell csinálni, mégsem sikerült levédekezni. A második góljuk tőrdöfés volt. Nem mondom, hogy nem volt benne a játékban, de mi is szerezhettünk volna még gólt. Most a Slovannak sikerült. Ezzel együtt szerintem még nem dőlt el a továbbjutás, a csapat képes győzni idegenben jövő szerdán. Nyilván a mai meccsből sokkal többet is ki lehetett volna hozni. A vezető gólunk után sokkal taktikusabban és okosabban játszva meg lehetett volna tartani az előnyt. Sajnos csalódást okoztunk a szurkolóknak. Annyi a dolgunk most, hogy felemeljük a fejünket, kielemezzük a mérkőzést, és jövő héten nyernünk kell két góllal.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Az ellenfélről ezt mondta a Ferencváros csapatkapitánya:

– Öt védővel játszottak, nyilván látták a meccseinken, hogy a védők mögé tudunk kerülni, ezért álltak fel így. Jobban lezártak a területüket. Megpróbáltuk szélesen járatni a labdát, és amikor „megcsúsztak” a védekezésben, akkor beadásokkal próbálkoztunk. A sok, szélről beadott labda után néha megnyílt a terület a vonalak között, és ennek köszönhetően sikerült megszereznünk a vezetést. A mélységi játékra most nem nagyon volt lehetőségünk, mert zártan és jól védekezett a Slovan.

Borítókép: Dibusz Dénes a 3. percben bravúrral védett (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)