Nyilasi Tibor nem engedte, hogy a Fradi levonuljon a pályáról

Természetesen nemcsak a lelátókon, hanem a pályán is érzékelni lehetett, hogy rendkívüli események történtek a Slovan harmadik gólja után a 60. percben. A Ferencváros egyetlen góljának a szerzője Lipcsei Péter volt, az emlékezetében is élénken él ez a nap:

– Borzasztó volt nézni, ahogy megjelentek a kommandósok a lelátón, a szurkolóink pedig menekültek előlük – fogalmazott. – Meccs közben kérdeztem az edzőnket, Nyilasi Tibort, levonuljunk-e a pályáról, de mondta, hogy a BEK-ben ezt nem lehet megtenni, nagyon komoly szankciók vártak volna ránk. Később tudtunk beszélni a szurkolókkal, barátokkal, Kovács István olimpiai bajnok bokszolónk is kint volt, ő is megrázó élményekről számolt be. Többen meséltek arról, hogy a meccs után a buszuk minden ablaka be volt törve.

A magyar klub hivatalosan 1500 jegyet kapott erre a találkozóra, ám a 36 ezres stadion negyede volt Fradi-szurkoló, sok felvidéki magyar is a helyszínen jegyet véve zöld-fehérben nézte a meccset, kommandósok őket verték meg. A Magyar Nemzet tudósítója, S. Tóth János így fogalmazott: „A brutális akciót aligha saját szakállukra, hirtelen ötlettől vezérelve végrehajtó kommandósok kezére játszott a magyar tábor egy jelentős része meccs előtti kihívó, arrogáns viselkedésével, s aztán ezek a korántsem feltétlenül józan „zöld sasok” gyermeteg módon belesétáltak a lelátón ravaszul felállított szlovák csapdába.”

Az akkor 16 éves Dano Antosik a visszavágón érthetően nem balhézott, és a Slovantól a bátorságáért örökös bérletet kapott. Remélhetően ha most tényleg itt lesz holnap este, békésebb hangulatban figyelheti a kedvenceit a Fradi otthonában.

Borítókép: A kommandósok benyomulnak a ferencvárosi szurkolók szektorába (Fotó: MTI)