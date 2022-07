Csercseszov barátja a Ferencváros gyenge pontjait akarja kihasználni

Ám ha már barátok és csata: a két csapat harminc évvel ezelőtti összecsapásai nem éppen a baráti hangulatról maradtak emlékezetesek. Mint manapság a magyar sajtóban sok szó esik róla, 1992. szeptember 16-án Pozsonyban a Slovan 4-1-re elpáholta a Ferencvárost, az álarcos szlovák kommandósok pedig a Fradi-szurkolókat és általában minden magyart ütötték-vertek a lelátókon válogatás nélkül, amiből politikai ügy is kerekedett. A magyar bajnok több játékosa is elmondta, hogy megnézték az eset felvételét, és ezzel is motiválják magukat.