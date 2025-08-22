hőmérsékletfelhőzetkánikula

Néhány nap és visszatér a kánikula

A következő napokban is kitart a hűvösebb időjárás, de a jövő héttől egyre több helyen térhet vissza a kánikula.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 18:13
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lucas ciklon fokozatosan távolodik térségünktől, a hétvégén már egy anticiklon határozza meg időjárásunkat – derült ki a HungaroMet legfrissebb időjárás-előrejelzéséből. Mint kiderült, a hűvösebb levegő Észak-Európából érkezett, ahol drasztikusabb volt a lehűlés mértéke. A Lucas ciklon mögött alacsonyabb nedvességtartalmú levegő érkezik, de nem lesznek teljesen szárazak ezek a léghullámok, és nem lesz emiatt zavartalan a napsütés.

Budapest, 2021. május 17. Esőt, záport hozó gomolyfelhők (kumulus) a főváros felett. Instabil légkörben hamar feltornyosodik, ha eléri a tornyos gomolyfelhő fázist záport, hózáport, graupelt, nyáron esetleg jégesőt adhat. Továbbfejlődve eléri a zivatarfelhő (cumulonimbus) fázist, mikor heves záport, villámlást, jégesőt, szélrohamot hozhat. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Róka László

Az éjszakai órákban nyugat felől folytatódik a felhőzet csökkenése, de azért a keleti országrészben még előfordulnak felhősebb tájak a hajnali órákban is. Bár késő estére ott is mindenütt megszűnik a csapadékhullás, a Dunántúlon pedig jócskán lesznek derült tájak is. 

Alaposan felfrissül a levegő, 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet hajnalra, de helyenként a Dunántúlon, valamint az északi derült völgyekben akár 10 fok alatti értékeket is mérhetnek. 

A szél pedig mindenhol mérséklődik, de aztán holnap napközben megint csak nagy területen megélénkül, helyenként pedig erős széllökések is előfordulhatnak. 

A naposabb délelőttöt követően a déli óráktól megint csak egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen, így a délutáni időszakban ezek a gomolyfelhők akár hosszabb, felhősebb periódusokat is okozhatnak.

A hőmérséklet maximuma 20 és 26 fok között lehet.

Vasárnap még kitart a hűvösebb idő, aztán hétfőtől kezdődően egyre inkább erősödik a nappali felmelegedés. Szerdán már az ország egyes részeire visszatér a kánikula és ismét 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. 

A folytatásban még tovább melegszik a levegő egészen péntekig, várhatóan akkor jön majd egy újabb frontrendszer. Emiatt megint visszaesik a hőmérséklet. Addig nagyrészt száraz időjárás valószínű, inkább csak néhány zápor fordulhat elő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu