Megjött a fordulat: így alakítja át a Kárpát-medence időjárását a hűvös légtömeg

A nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Kora este már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult, csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső – írja a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint a Dunántúlon délután már napos idő valószínű.

Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Mint írják: az egész Kárpát-medencét elárasztja a hűvös légtömeg.

