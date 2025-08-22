Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Kárpát-medence

Megjött a fordulat: így alakítja át a Kárpát-medence időjárását a hűvös légtömeg

A HungaroMet előrejelzése szerint a nap első felében sokfelé borongós, esős idő várható, délután azonban a Dunántúlon már naposabbra fordul az idő. A hűvös légtömeg az egész Kárpát-medencét elárasztja, erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik a csapadékot, a hőmérséklet pedig 19–25 fok között alakul.

2025. 08. 22.
A nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Kora este már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult, csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső – írja a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint a Dunántúlon délután már napos idő valószínű. 

Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Mint írják: az egész Kárpát-medencét elárasztja a hűvös légtömeg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

