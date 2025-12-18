labdarúgásKonferencialigaRapid WienEklRakówalapszakasznyolcaddöntőtovábbjutás

A Fradi ma végignézheti a szlovák bajnok bukásának betetőzését

Az utolsó, 6. fordulóra kerül sor csütörtökön a labdarúgó Konferencialiga alapszakaszában. A francia Strasbourg már nyolcaddöntősnek mondhatja magát, további hét csapat továbbjutása is biztos, kilenc együttesnek pedig már garantáltan nem lesz folytatás. A maradék tizenkilenc gárda az egyenes kieséses szakaszért küzd az összesen tizennyolc, egyaránt 21 órakor kezdődő mérkőzésen. Az Európa-ligában kivételesen nem rendeznek fordulót, tehát az ott eddig veretlen FTC-nek sem kell pályára lépnie – a magyar bajnoknak így lehetősége van követni a sorozatot, amelyben a szlovák Slovan Bratislava már biztosan elbukik.

Wiszt Péter
2025. 12. 18. 5:25
Guram Kasia sem érti, hogy a Slovan Bratislava hogy állhat öt forduló után négy vereséggel, biztos kiesőként a Konferencialiga alapszakaszában
Guram Kasia sem érti, hogy a Slovan Bratislava hogy állhat öt forduló után négy vereséggel, biztos kiesőként a Konferencialiga alapszakaszában (Fotó: ANP via AFP/Bart Stoutjesdijk)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligájához és az Európa-ligához hasonlóan a Konferencialiga főtáblás mezőnye is 36 csapatosra duzzadt az előző idényben, bár a harmadik számú sorozatban nyolc helyett hat fordulóból áll az alapszakasz. Az első ötöt egy napon rendezték az El aktuális játéknapjával, ezúttal azonban az európai klubfutball a Kl-re összpontosíthat, hiszen csütörtökön (ma) kizárólag ebben a szériában rendeznek mérkőzéseket. Az alapszakaszzárás előtt egyedül az éllovas Strasbourg nyugodhat már meg, hiszen a francia klub múlt héten biztosította a helyét a legjobb nyolc között. Kilenc, már biztosan kieső gárdát leszámítva viszont a többieknek még nagy téttel bír az utolsó fordulós találkozó.

Baráth Péter és a Raków Czestochowa rögtön a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe juthat, ha jól zárja az alapszakaszt
Baráth Péter és a Raków Czestochowa rögtön a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe juthat, ha jól zárja az alapszakaszt (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

A Konferencialiga-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. A 25–36. pozícióban záró együtteseknek véget ér az európai kupaszereplés.

A kettőből egy magyar lesz az egyenes kieséses szakaszban

Az Ekl 36 csapatos alapszakaszában két magyar válogatott futballista szerepel, és a klubjaik meglehetősen ellentétes formát mutatnak. A lengyel Raków Baráth Péterrel jelenleg veretlenül a harmadik, és a ciprusi Omonia otthonában a nyolcaddöntős helyét is bebiztosíthatja. A sérüléssel bajlódó Bolla Bendegúz osztrák Rapidja ugyanakkor – amióta a selejtezőben kiejtette az ETO-t – a főtáblán mind az öt találkozóját elvesztette, így a bosnyák Zrinjski Mostar vendégeként legfeljebb a szép zárást tűzheti ki célul.

Várakozáson alul szereplő topligás csapatok

A négy topligát egy-egy csapat képviseli a Konferencialigában, de az előző évadban közülük a Chelsea (angol), a Betis (spanyol) és a Fiorentina (olasz) is eljutott legalább az elődöntőig, és az eddigi négy kiírásnak két angol és egy olasz győztese is volt. Idén kevésbé kezdtek jól ezen nemzetek együttesei: jelenleg a Rayo Vallecano (spanyol) a hetedik, a Mainz (német) a nyolcadik, a Crystal Palace (angol) a kilencedik, míg a Fiorentina a tizenegyedik helyen áll. Előbbi kettő a nyolcaddöntőért, utóbbi kettő pedig egyáltalán a továbbjutásért küzd csütörtökön. 

Az elmúlt három Ekl-idényből kétszer döntős és egyszer elődöntős firenzeieknek még nagyobb gond, ami az olasz bajnokságban történik velük, 

hiszen tizenöt forduló után is nyeretlenül utolsók, de a Mainz is sereghajtó hazája ligájában, és a La Ligában a Rayo is közelebb van a kieső helyekhez, mint az élmezőnyhöz.

A Fiorentina a Konferencialiga mesterévé vált az elmúlt években, és idén is jobban áll itt, mint a Serie A-ban
A Fiorentina a Konferencialiga mesterévé vált az elmúlt években, és idén is jobban áll itt, mint a Serie A-ban (Fotó: NurPhoto/Andrea Martini)

Pozitív és negatív meglepetést nyújtó együttesek

A Strasbourg mögött a Sahtar Donyeck, a Raków, az AEK Athén, a Samsunspor, a Sparta Praha, a Rayo és a Mainz biztosította már be a helyét a 2026-os folytatásban, közülük a lengyel és a török csapat is az ötödik kalapból indulva érte el ezt a bravúrt. A másik három lengyel együttes már nem szerepel ilyen jól: a Legia Varsó már biztosan kiesett, de a bajnok Lech Poznan és a legutóbbi évadban negyeddöntős Jagiellonia is nehéz helyzetben van. A Legia és a Rapid mellett első kalaposként a szlovák Slovan Bratislava továbbjutási esélyei is elszálltak már, míg a második kalapból az egyik legnehezebb sorsolással szembesült Dinamo Kijev és a Sharmock Rovers búcsúja vált már biztossá. 

Mindez jól mutatja, hogy az UEFA-koefficiensek nem feltétlenül mérvadók.

Ami a pozitív meglepetéseket illeti, a Raków és a nemzetközi színtéren újonc Samsunspor mellett a gibraltári Lincoln és az örmény Noah is erőn felül teljesítve továbbjutást érő helyen áll – utóbbi együttes a második legalacsonyabb koefficienssel rendelkezett, és a Ferencváros elleni BL-selejtezőből is ismerős lehet. A hatodik kalapból a Noah mellett a Häcken, az Universitatea Craiova és a Lausanne legjobb 24 közé kerülése egyaránt reálisnak tűnik, a Shelbourne és a Hamrun Spartans ugyanakkor már biztosan búcsúzik.

A 9–24. helyezettek februárban vívják majd az oda-vissza vágós párharcokat a március közepén sorra kerülő nyolcaddöntőért.

Konferencialiga, alapszakasz, 6. (utolsó) forduló:

  • AZ Alkmaar (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 21.00
  • Sahtar Donyeck (ukrán)–HNK Rijeka (horvát), Krakkó 21.00
  • Slovan Bratislava (szlovák)–Häcken (svéd) 21.00
  • Legia Warszawa (lengyel)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 21.00
  • Sparta Praha (cseh)–Aberdeen (skót) 21.00
  • Dinamo Kijev (ukrán)–Noah (örmény), Lublin 21.00
  • Crystal Palace (angol)–Kuopion PS (finn) 21.00
  • Rayo Vallecano (spanyol)–Drita (koszovói) 21.00
  • Shamrock Rovers (ír)–Hamrun Spartans (máltai) 21.00
  • Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel) 21.00
  • FSV Mainz (német)–Samsunspor (török) 21.00
  • Strasbourg (francia)–Breidablik (izlandi) 21.00
  • Celje (szlovén)–Shelbourne (ír) 21.00
  • Zrinjski Mostar (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák) 21.00
  • AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova (román) 21.00
  • Sigma Olomouc (cseh)–Lech Poznan (lengyel) 21.00
  • AEK Larnaca (ciprusi)–Shkendija (északmacedón) 21.00
  • Lausanne (svájci)–Fiorentina (olasz) 21.00

A tabella állása ide kattintva tekinthető meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekmédia

Új Nyugat van születőben

Sümeghi Lóránt avatarja

Az új világrend kialakulásában kulcsfontosságú szerepe lesz Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu