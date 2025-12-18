A Fradi ma végignézheti a szlovák bajnok bukásának betetőzését

A Bajnokok Ligájához és az Európa-ligához hasonlóan a Konferencialiga főtáblás mezőnye is 36 csapatosra duzzadt az előző idényben, bár a harmadik számú sorozatban nyolc helyett hat fordulóból áll az alapszakasz. Az első ötöt egy napon rendezték az El aktuális játéknapjával, ezúttal azonban az európai klubfutball a Kl-re összpontosíthat, hiszen csütörtökön (ma) kizárólag ebben a szériában rendeznek mérkőzéseket. Az alapszakaszzárás előtt egyedül az éllovas Strasbourg nyugodhat már meg, hiszen a francia klub múlt héten biztosította a helyét a legjobb nyolc között. Kilenc, már biztosan kieső gárdát leszámítva viszont a többieknek még nagy téttel bír az utolsó fordulós találkozó.

Baráth Péter és a Raków Czestochowa rögtön a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe juthat, ha jól zárja az alapszakaszt (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

A Konferencialiga-főtábla első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcokban küzdenek meg a legjobb 16 közé kerülésért. A 25–36. pozícióban záró együtteseknek véget ér az európai kupaszereplés.

A kettőből egy magyar lesz az egyenes kieséses szakaszban

Az Ekl 36 csapatos alapszakaszában két magyar válogatott futballista szerepel, és a klubjaik meglehetősen ellentétes formát mutatnak. A lengyel Raków Baráth Péterrel jelenleg veretlenül a harmadik, és a ciprusi Omonia otthonában a nyolcaddöntős helyét is bebiztosíthatja. A sérüléssel bajlódó Bolla Bendegúz osztrák Rapidja ugyanakkor – amióta a selejtezőben kiejtette az ETO-t – a főtáblán mind az öt találkozóját elvesztette, így a bosnyák Zrinjski Mostar vendégeként legfeljebb a szép zárást tűzheti ki célul.

Várakozáson alul szereplő topligás csapatok

A négy topligát egy-egy csapat képviseli a Konferencialigában, de az előző évadban közülük a Chelsea (angol), a Betis (spanyol) és a Fiorentina (olasz) is eljutott legalább az elődöntőig, és az eddigi négy kiírásnak két angol és egy olasz győztese is volt. Idén kevésbé kezdtek jól ezen nemzetek együttesei: jelenleg a Rayo Vallecano (spanyol) a hetedik, a Mainz (német) a nyolcadik, a Crystal Palace (angol) a kilencedik, míg a Fiorentina a tizenegyedik helyen áll. Előbbi kettő a nyolcaddöntőért, utóbbi kettő pedig egyáltalán a továbbjutásért küzd csütörtökön.

Az elmúlt három Ekl-idényből kétszer döntős és egyszer elődöntős firenzeieknek még nagyobb gond, ami az olasz bajnokságban történik velük,

hiszen tizenöt forduló után is nyeretlenül utolsók, de a Mainz is sereghajtó hazája ligájában, és a La Ligában a Rayo is közelebb van a kieső helyekhez, mint az élmezőnyhöz.