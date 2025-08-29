Nagy pofonról írnak a csalódott osztrákok, kiröhögték a Győrt kiejtő Rapid edzőjét

Nem sok örömük lehetett az osztrákoknak a nemzetközi kupaporondon, ugyanis a Sturm Graz és a Salzburg kiesett a Bajnokok Ligája selejtezőjéből, a Wolfsberg búcsúzott az Európa-liga kvalifikációjától, míg az Austria Wien a Konferencialiga főtáblájáról maradt le. Ausztria így csupán a Bolla Bendegúzt is szerepeltető Rapid Wien miatt örülhetett, amely csütörtökön a győri ETO FC elleni párharc megnyerésével jutott el a harmadik számú európai kupasorozat alapszakaszáig. Csütörtökön mégsem Peter Stöger vezetőedző együttesének sikere állt az osztrák sportsajtó középpontjában, hanem a Wolfsberg Kl-kiesése által okozott csalódás, az osztrák csapat ugyanis a ciprusi Omonia Nicosia ellen tizenegyespárbajt követően kapott nagy pofont: nem lesz ott egyik főtáblán sem.

Az osztrák Rapid Wien az ETO FC legyőzésével bejutott a Konferencialiga alapszakaszába. Fotó: Csudai Sándor

A Rapid edzője szerint megérdemelt az ETO elleni továbbjutás

A Kurier.at/sport, a Sport.orf.at és az Oe24.at/sport is minimum annyit írt a Wolfsberg drámájáról, mint a tavaly Kl-negyeddöntős Rapid győzelméről. Hasonlóan tett a Krone.at és a Laola1.at is, de ők legalább péntek hajnalig nem csupán az összefoglalóját osztották meg a bécsi mérkőzésnek. Utóbbi oldal kiemelte a korábban a Ferencváros edzőjeként is dolgozó Stöger örömét és szavait, miszerint a Rapid gyorsabban és a letámadásokat jobban alkalmazva, megérdemelten jutott tovább.

Peter Stöger kiemelte az osztrákok Konferencialiga-hősét

A Kronen Zeitung több cikkben is foglalkozik a visszavágó két gólját szerző Claudy Mbuyivel, akit több csapattársa mellett edzője is ugratott a lefújás után. A francia színekben futballozó játékos tavaly az osztrák másodosztály gólkirálya lett, így igazolt nyáron a Rapidhoz. Stögertől az ORF kamerái előtt megkérdezték, hogy kinek az ötlete volt Mbuyi szerződtetése, mire az edző somolyogva válaszolt:

Van a közelben egy sarki bolt, ahol odajött hozzánk egy nő, és javasolta, hogy nézzünk rá erre a St. Pölten-i gólvágóra.

Az 59 éves szakember szavain jót röhögtek a műsorvezetők, akik felvetették, hogy másoknak is el kéne menniük abba az üzletbe ilyen tanácsokért. Peter Stöger aztán komolyra fordította a szót, és elárulta, hogy tavaly a másodosztályú Admira Wacker sportigazgatójaként dolgozva többször is látta Mbuyi remeklését, ami segített a leigazolása kitervelésében.