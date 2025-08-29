Bolla Bendegúz: „Csak gratulálni tudok a Győrnek” + videó

Mindkét félidőben egy-egy gólt szerzett, ezzel a csütörtöki, bécsi visszavágón 2-0-ra nyert, így a korábbi, Győrben elszenvedett veresége ellenére is továbbjutott az ETO FC ellen a Rapid Wien. Noha a Győr ezzel búcsúzott a további nemzetközi kupaszerepléstől, a nemzeti tizenegy keretébe is meghívott hátvéd, Bolla Bendegúz személyében így is van magyar nyertese a párharcnak.

Bolla Bendegúz (zöld-fehérben) is megküzdött az ETO FC játékosaival a Konferencialigáért zajló párharcban. Fotó: Csudai Sándor

Bolla Bendegúz: Megnehezítette a dolgunkat a Győr

Bolla a lefújás után nyilatkozott nekünk, és bár megérdemelt továbbjutásról beszélt, elismerte, hogy nem volt könnyű dolga a csapatának. Kiemelte a jó kezdést, a Rapid ugyanis a 7. percben lőtte az első gólját, amivel összesítésben kiegyenlített – a játékos úgy fogalmazott, hogy ez nagy lökést adott a házigazdának. A védő elismerően nyilatkozott a legyőzött győriekről.

Csak gratulálni tudok a Győrnek, mert amennyire lehet, megnehezítette a dolgunkat. Jó csapatról van szó, bízom benne, hogy sikeres lesz ebben a szezonban a Magyar Kupában, illetve a bajnokságban is

– mondta Bolla Bendegúz.

Az ETO részéről a 22 éves védőjátékos, Csinger Márk állt kameránk elé. Szerinte mindent megtett a győri gárda, amely ugyan most búcsúzni kényszerült, de hosszú távon profitálhat a selejtezőben gyűjtött tapasztalatokból.

