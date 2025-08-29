Bolla BendegúzKonferencialigaRapid WienETO FC

Bolla Bendegúz: „Csak gratulálni tudok a Győrnek” + videó

A Rapid Wien csütörtök este, Bécsben 2-0-ra legyőzte az ETO FC-t, ezzel 3-2-re megnyerte a Konferencialiga-selejtező rájátszásában rendezett párharcot, és feljutott a sorozat főtáblájára, míg a győriek számára véget ért az európai kupaszereplés. A bécsiek részéről a magyar válogatott játékos, Bolla Bendegúz, győri oldalról pedig Csinger Márk értékelte a visszavágót.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 4:55
Bolla Bendegúz (a kép jobb szélén) és a Rapid Wien elérte célját, az osztrák csapat legyőzte a Győrt és bejutott a Konferencialigába. Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindkét félidőben egy-egy gólt szerzett, ezzel a csütörtöki, bécsi visszavágón 2-0-ra nyert, így a korábbi, Győrben elszenvedett veresége ellenére is továbbjutott az ETO FC ellen a Rapid Wien. Noha a Győr ezzel búcsúzott a további nemzetközi kupaszerepléstől, a nemzeti tizenegy keretébe is meghívott hátvéd, Bolla Bendegúz személyében így is van magyar nyertese a párharcnak.

Bolla Bendegúz is megküzdött az ETO FC játékosaival a Konferencialigáért zajló párharcban
Bolla Bendegúz (zöld-fehérben) is megküzdött az ETO FC játékosaival a Konferencialigáért zajló párharcban. Fotó: Csudai Sándor

 

Bolla Bendegúz: Megnehezítette a dolgunkat a Győr

Bolla a lefújás után nyilatkozott nekünk, és bár megérdemelt továbbjutásról beszélt, elismerte, hogy nem volt könnyű dolga a csapatának. Kiemelte a jó kezdést, a Rapid ugyanis a 7. percben lőtte az első gólját, amivel összesítésben kiegyenlített – a játékos úgy fogalmazott, hogy ez nagy lökést adott a házigazdának. A védő elismerően nyilatkozott a legyőzött győriekről.

Csak gratulálni tudok a Győrnek, mert amennyire lehet, megnehezítette a dolgunkat. Jó csapatról van szó, bízom benne, hogy sikeres lesz ebben a szezonban a Magyar Kupában, illetve a bajnokságban is

– mondta Bolla Bendegúz. 

Az ETO részéről a 22 éves védőjátékos, Csinger Márk állt kameránk elé. Szerinte mindent megtett a győri gárda, amely ugyan most búcsúzni kényszerült, de hosszú távon profitálhat a selejtezőben gyűjtött tapasztalatokból.

Bolla Bendegúz és Csinger Márk teljes értékelése és a mérkőzés összefoglalója:

 

A Konferencialiga-selejtező rájátszásában másodszor feszült egymásnak az ETO és a Rapid.
A Rapid vezetőgóljának pillanata.
Borbély Balázs csapata gólképtelen maradt Bécsben, így lemaradt a Konferencialiga főtáblájáról.
A Konferencialiga-selejtező rájátszásában másodszor feszülhetett egymásnak a visszavágón feketében szereplő ETO és a Rapid
A Rapid Wien vendéglátóként győzte le az ETO FC-t, ezzel ott lesz a Konferencialiga őszi szakaszában is.
1/32 Rapid Wien–ETO FC 2-0

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemét maffiózó

A szemét ukrán maffiózó

Bayer Zsolt avatarja

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu