A Fradi sorstársánál egyre nagyobb a baj, ezt már a futball fenegyereke is tudja

Az előző idényben második és Bajnokok Ligája-döntős Internazionale a második félidőben három gólt szerezve nyert otthon a Fiorentina ellen az olasz labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szerdai játéknapján. A Fiorentina a magyar bajnok Ferencvároshoz hasonlóan sokkal jobban teljesít Európában, mint hazájában: a Konferencialigában mindkét meccsét megnyerte, ugyanakkor az olasz bajnokság tabellájának utolsó előtti helyén áll, győzelem nélkül. A firenzei csapat vezetőedzője, Stefano Pioli alatt inog a kispad, az olasz szakember mégsem aggódik a jövője miatt.

Meddig lesz Stefano Pioli a Fiorentina vezetőedzője? (Fotó: NurPhoto/Roberto Tommasini)
Az Inter elleni vesztes Serie A mérkőzés után Stefano Pioli a Sky Sport Italiának elmondta, hogy ennél többre nem voltak ma képesek. A Fiorentina a második félidőben küzdött, de még a labdát is nehezen tudta megtartani. Az olasz edző szerint az első gólnál is jobban figyelhettek volna, de utána még nehezebb volt minden. A Konferencialigában eddig makulátlan mérleggel álló firenzeiek az olasz bajnokságban még nem tudtak meccset nyerni, ami sok kérdést felvet a nyáron visszaérkezett Pioli jövőjével kapcsolatban.

Stefano Pioli csapata, a Fiorentina egyelőre az olasz bajnokság alsóházában tanyázik
Stefano Pioli csapata, a Fiorentina egyelőre az olasz bajnokság alsóházában tanyázik (Fotó: NurPhoto/Mairo Cinquetti)

Az olasz bajnokság kieső helyén áll a Fiorentina

A Fiorentina a Konferencialigában mindkét meccsét megnyerte, sőt még gólt sem kapott. Pioli együttese viszont a Serie A tabellájának utolsó előtti helyén található.

– Nem foglalkozom a jövőmmel, csak a bajnokságban elfoglalt helyezésünkkel. 

A Lecce és a Genoa elleni meccsek nagyon fontosak lesznek. Az első győzelmünket akarjuk megszerezni

– válaszolta a jövőjét firtató kérdésre a korábbi csapata ellen szerepelt olasz edző, akinek a német Robin Gosens izomsérülése tovább szaporíthatja a gondjait a csapata összeállításánál. – Tudtuk, mennyire szeretik használni a széleket az Inter játékosai, és hogy ez területeket hagyhat mögöttük, amit ki tudunk használni. Ha ilyen kvalitású ellenfelekkel játszol, kockázatot kell vállalnod. Stabilak akartunk lenni és lezárni előlük a területeket. Az első félidőben azt gondolom, ezt jól csináltuk, de elvesztettük a fonalat, amikor ők felpörögtek a második félidőben. Átvették az irányítást, és mi nem tudtunk változtatni – magyarázta Pioli.

Az olasz bajnokság egyik legjobb csapata ellen nem tudott mit tenni a Fiorentina.
A Serie A egyik legjobb csapata ellen nem tudott mit tenni a Fiorentina (Fotó: NurPhoto/Luca Rossini)

Stefano Pioli nem osztja Paolo Di Canio véleményét

Az olasz labdarúgás egykori fenegyereke, Paolo Di Canio szerint a Fiorentina nem volt különösebben kreatív, sem agresszív, így sehova sem tartott az Inter ellen. Pioli szerint nincs igaza az egykori támadónak.

– Nem hiszem, hogy ma nem voltunk agresszívek vagy fizikálisak, egyszerűen nem jól reagáltuk le, amikor hátrányba kerültünk és az Inter intenzívebb lett

– válaszolta Pioli, aki hozzátette, hogy nyilvánvalóan problémái lehetnek a csapatának, amely az első kilenc fordulóban egyetlen bajnoki meccset sem tudott megnyerni. – Próbáljuk ezeket megoldani, ez nem kifogás, de eddig nagyon nehéz mérkőzéseink voltak. Most meg kell mutatnunk, hogy jobbak vagyunk az alsóház csapataihoz képest, és hogy helyünk van fentebb a tabellán.

A kétszeres olasz bajnok Fiorentina a Konferencialiga legutóbbi három kiírása mindegyikében elődöntős volt, kétszer finálét is játszott. A csapat 2004 óta folyamatosan az élvonalban szerepel, a legutóbbi négy évadban a legjobb nyolc között zárt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
