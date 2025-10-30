A Fradi sorstársánál egyre nagyobb a baj, ezt már a futball fenegyereke is tudja

Az Inter elleni vesztes Serie A mérkőzés után Stefano Pioli a Sky Sport Italiának elmondta, hogy ennél többre nem voltak ma képesek. A Fiorentina a második félidőben küzdött, de még a labdát is nehezen tudta megtartani. Az olasz edző szerint az első gólnál is jobban figyelhettek volna, de utána még nehezebb volt minden. A Konferencialigában eddig makulátlan mérleggel álló firenzeiek az olasz bajnokságban még nem tudtak meccset nyerni, ami sok kérdést felvet a nyáron visszaérkezett Pioli jövőjével kapcsolatban.

Stefano Pioli csapata, a Fiorentina egyelőre az olasz bajnokság alsóházában tanyázik (Fotó: NurPhoto/Mairo Cinquetti)

Az olasz bajnokság kieső helyén áll a Fiorentina

A Fiorentina a Konferencialigában mindkét meccsét megnyerte, sőt még gólt sem kapott. Pioli együttese viszont a Serie A tabellájának utolsó előtti helyén található.

– Nem foglalkozom a jövőmmel, csak a bajnokságban elfoglalt helyezésünkkel.

A Lecce és a Genoa elleni meccsek nagyon fontosak lesznek. Az első győzelmünket akarjuk megszerezni

– válaszolta a jövőjét firtató kérdésre a korábbi csapata ellen szerepelt olasz edző, akinek a német Robin Gosens izomsérülése tovább szaporíthatja a gondjait a csapata összeállításánál. – Tudtuk, mennyire szeretik használni a széleket az Inter játékosai, és hogy ez területeket hagyhat mögöttük, amit ki tudunk használni. Ha ilyen kvalitású ellenfelekkel játszol, kockázatot kell vállalnod. Stabilak akartunk lenni és lezárni előlük a területeket. Az első félidőben azt gondolom, ezt jól csináltuk, de elvesztettük a fonalat, amikor ők felpörögtek a második félidőben. Átvették az irányítást, és mi nem tudtunk változtatni – magyarázta Pioli.

A Serie A egyik legjobb csapata ellen nem tudott mit tenni a Fiorentina (Fotó: NurPhoto/Luca Rossini)

Stefano Pioli nem osztja Paolo Di Canio véleményét

Az olasz labdarúgás egykori fenegyereke, Paolo Di Canio szerint a Fiorentina nem volt különösebben kreatív, sem agresszív, így sehova sem tartott az Inter ellen. Pioli szerint nincs igaza az egykori támadónak.

– Nem hiszem, hogy ma nem voltunk agresszívek vagy fizikálisak, egyszerűen nem jól reagáltuk le, amikor hátrányba kerültünk és az Inter intenzívebb lett

– válaszolta Pioli, aki hozzátette, hogy nyilvánvalóan problémái lehetnek a csapatának, amely az első kilenc fordulóban egyetlen bajnoki meccset sem tudott megnyerni. – Próbáljuk ezeket megoldani, ez nem kifogás, de eddig nagyon nehéz mérkőzéseink voltak. Most meg kell mutatnunk, hogy jobbak vagyunk az alsóház csapataihoz képest, és hogy helyünk van fentebb a tabellán.