Egy ország ünnepli a kapust, akinek rémes debütálását a száműzetése követte

Ha a 14. forduló előtt azt mondták volna a Bayern München szurkolóinak, hogy nőni fog a csapat előnye a Bundesliga tabellájának élén, aligha úgy hitték volna ezt el, hogy a bajorok nem nyernek a Mainz ellen. Márpedig ezt történt: a sereghajtó ellen, hazai pályán csupán 2-2-es döntetlenre futotta a münchenieknek, de az RB Leipzig pénteki veresége és a Borussia Dortmund pontvesztése miatt így is már kilenc pont a továbbra is veretlen címvédő előnye. A Bayern győzelme aligha forgott volna veszélyben, ha a mainziak kapusa, Daniel Batz nem véd ihletett formában.

A kapus Daniel Batz és társai nem véletlenül ünnepeltek a Mainz Bayern München elleni Bundesliga-pontszerzése után (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Hoppe)

Mainz-bravúr a Bayern München ellen

A 17 éves Lennart Karl szerzett vezetést a Bayern Münchennek, de a Mainz az első félidő végén egyenlített, majd a második játékrész közepén újból betalált. Harry Kane 87. percben értékesített büntetőjére volt szükség ahhoz, hogy ne szülessen még nagyobb meglepetés Bajorországban. Az nem váratlan, hogy nem Manuel Neuer lett a mérkőzés embere, az már annál inkább, hogy a kapuját eltalált mindkét lövésből gól született.

A túloldalon már sokkal hatékonyabb munkát végzett a kapus: Daniel Batz nyolc védést mutatott be,

így hiába a müncheniek 4,72-es xG-je, a hazaiak is csupán két gólig jutottak.

– Egy kicsit bosszantó a döntetlen, mert 2-1-re vezettünk, de ha valaki előre azt mondta volna nekünk, hogy ellopunk egy pontot az Allianz Arénából, akkor biztosan aláírtuk volna. Jó csapatteljesítményt nyújtottunk, elégedetten mehetünk haza – elemezte Daniel Batz a mérkőzést szerényen.

Az európai kupatavasz ellenére a Mainz rég nem látott Bundesliga-mélyponton

A Mainz 2009 óta állandó tagja a német bajnokság élvonalának, és azóta egy ötödik hely a legjobbja, még Thomas Tuchel irányításával. Az előző idényben ezt megközelítette a csapat, amely Bo Henriksen vezetőedzővel hatodikként zárta a Bundesligát, így elindulhatott a Konferencialigában. Ott öt forduló után tíz ponttal, rosszabb gólkülönbségével a nyolcadik helyen áll az együttes, és csütörtökön a török Samsunspor elleni alapszakaszzárás során be is biztosíthatja az automatikus nyolcaddöntős helyét.

Németországban azonban nem megy ilyen jól a Mainznak: a kupában már a legjobb 32 között kiesett, a bajnokságban pedig egy győzelem mellett kilenc veresége és immáron négy döntetlenje van.

Nem meglepő, hogy Henriksennek december elején távoznia kellett a kispadról, a helyére érkezett Urs Fischer pedig a Lech Poznan után a Bayern München otthonában is bravúros döntetlennel rajtolt. A Mainz (a Samsunspor után) vasárnap a St. Paulit fogadja a téli szünet előtt, amit így is biztos utolsóként kezd majd meg, hiszen jelenleg a 16. és 17. helyezett is négypontos előnyben van vele szemben.