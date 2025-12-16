BundesligaBayern MünchenSaarbrückenMainzkapus

Egy ország ünnepli a kapust, akinek rémes debütálását a száműzetése követte

A német labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának vasárnapi játéknapján született meg a Bundesliga-idény eddigi legnagyobb meglepetése. A veretlenül éllovas Bayern München hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott az utolsó Mainz csapatával, ráadásul Harry Kane a hajrában mentett pontot a bajoroknak. A mainziak ezzel az egy szerzett ponttal sincsenek sokkal könnyebb helyzetben, de Daniel Batz bravúrjainak így is rengeteget köszönhetnek. A 34 éves német kapus története ráadásul nem hétköznapi.

14 December 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Bayern Munich - FSV Mainz 05, Matchday 14 at the Allianz Arena. Harry Kane (Bayern Munich) and Joshua Kimmich (Bayern Munich) celebrate Kane's goal from the penalty spot to make it 2-2. Daniel Batz (F
Daniel Batz két gólt kapott, de nyolc védéssel pontszerzéshez segítette a Mainz csapatát a Bayern München ellen (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Hoppe)
Ha a 14. forduló előtt azt mondták volna a Bayern München szurkolóinak, hogy nőni fog a csapat előnye a Bundesliga tabellájának élén, aligha úgy hitték volna ezt el, hogy a bajorok nem nyernek a Mainz ellen. Márpedig ezt történt: a sereghajtó ellen, hazai pályán csupán 2-2-es döntetlenre futotta a münchenieknek, de az RB Leipzig pénteki veresége és a Borussia Dortmund pontvesztése miatt így is már kilenc pont a továbbra is veretlen címvédő előnye. A Bayern győzelme aligha forgott volna veszélyben, ha a mainziak kapusa, Daniel Batz nem véd ihletett formában.

A kapus Daniel Batz és társai nem véletlenül ünnepeltek a Mainz Bayern München elleni Bundesliga-pontszerzése után
A kapus Daniel Batz és társai nem véletlenül ünnepeltek a Mainz Bayern München elleni Bundesliga-pontszerzése után (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Hoppe)

Mainz-bravúr a Bayern München ellen

A 17 éves Lennart Karl szerzett vezetést a Bayern Münchennek, de a Mainz az első félidő végén egyenlített, majd a második játékrész közepén újból betalált. Harry Kane 87. percben értékesített büntetőjére volt szükség ahhoz, hogy ne szülessen még nagyobb meglepetés Bajorországban. Az nem váratlan, hogy nem Manuel Neuer lett a mérkőzés embere, az már annál inkább, hogy a kapuját eltalált mindkét lövésből gól született. 

A túloldalon már sokkal hatékonyabb munkát végzett a kapus: Daniel Batz nyolc védést mutatott be,

így hiába a müncheniek 4,72-es xG-je, a hazaiak is csupán két gólig jutottak.

– Egy kicsit bosszantó a döntetlen, mert 2-1-re vezettünk, de ha valaki előre azt mondta volna nekünk, hogy ellopunk egy pontot az Allianz Arénából, akkor biztosan aláírtuk volna. Jó csapatteljesítményt nyújtottunk, elégedetten mehetünk haza – elemezte Daniel Batz a mérkőzést szerényen.

Az európai kupatavasz ellenére a Mainz rég nem látott Bundesliga-mélyponton

A Mainz 2009 óta állandó tagja a német bajnokság élvonalának, és azóta egy ötödik hely a legjobbja, még Thomas Tuchel irányításával. Az előző idényben ezt megközelítette a csapat, amely Bo Henriksen vezetőedzővel hatodikként zárta a Bundesligát, így elindulhatott a Konferencialigában. Ott öt forduló után tíz ponttal, rosszabb gólkülönbségével a nyolcadik helyen áll az együttes, és csütörtökön a török Samsunspor elleni alapszakaszzárás során be is biztosíthatja az automatikus nyolcaddöntős helyét. 

Németországban azonban nem megy ilyen jól a Mainznak: a kupában már a legjobb 32 között kiesett, a bajnokságban pedig egy győzelem mellett kilenc veresége és immáron négy döntetlenje van.

Nem meglepő, hogy Henriksennek december elején távoznia kellett a kispadról, a helyére érkezett Urs Fischer pedig a Lech Poznan után a Bayern München otthonában is bravúros döntetlennel rajtolt. A Mainz (a Samsunspor után) vasárnap a St. Paulit fogadja a téli szünet előtt, amit így is biztos utolsóként kezd majd meg, hiszen jelenleg a 16. és 17. helyezett is négypontos előnyben van vele szemben.

Serge Gnabry sem hitte el, hogy mekkora bravúrokat mutatott be a mainzi kapus
Serge Gnabry sem hitte el, hogy mekkora védéseket mutatott be a mainzi kapus (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Hoppe)

A kapus, Daniel Batz eddigi pályafutása

Az erlangeni kapus tinédzserként a Nürnberg játékosa lett, és 2008-ban ott is kezdte meg profi karrierjét. Itt, majd a 2011-es átigazolása után a Freiburg csapatában is főleg a negyedosztályban szereplő második számú gárdánál számítottak rá, 2015-ig egy kivételével csupa Regionalliga-mérkőzése volt. A kivételre 2012. május 5-én került sor, amikor a Bundesliga zárófordulójában Batz megkapta az esélyt Dortmundban, az akkori bajnokcsapat otthonában – a 39. percig Jakub Blaszczykowski és Robert Lewandowski is két-két gólt lőtt neki a Freiburg kapujába, a lengyelek találataival 4-0 lett a végeredmény.

Ezt látva meg lehet érteni, hogy Christian Streich vezetőedző visszaszáműzte őt a második számú csapatba. Így aztán egészen 2023-ig ez a dortmundi gála volt a csúcspont Daniel Batz karrierjében, addig is leginkább maradt a negyedosztályban, illetve két találkozó erejéig a harmadik ligában a Chemnitz csapatával. 2017-ben az Elversbergtől az akkor szintén negyedosztályú Saarbrückenhez szerződött, ahol a 2019–20-as idényben világhírűvé vált: 

a Német Kupában elődöntőig juttatta az együttest úgy, hogy a Karlsruhe és a Düsseldorf ellen is tizenegyespárbaj döntött, és utóbbi esetben, a negyeddöntőben négy(!) kísérletet is kivédett.

A Leverkusen elleni elődöntő már nem alakult a legjobban: a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül játszhatott odahaza a Saarbrücken, amely ráadásul a Regionalliga felfüggesztése miatt nem is volt játékban – a 3-0-s vereség ellenére is a Német Kupa történetének első negyedosztályú elődöntőse lett a klub.

Daniel Batz a Saarbrücken kapusaként tizenegyespárbajban is volt hős
Daniel Batz a Saarbrücken kapusaként több tizenegyespárbajban is hős volt (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Oliver Dietze)

A Saarbrücken ezután felkerült a harmadosztályba, ahol a klub három éven keresztül első számú kapusként számított Daniel Batzra. 2023 nyaráig tartott ez a szerződés: két és fél évvel ezelőtt az élvonalbeli Mainz Finn Dahmen helyére leigazolta az akkor 32 éves kapust. 

Robin Zentner sérülése miatt Batz már 2023 decemberében megkapta a lehetőséget, de a négy Bundesliga-mérkőzésén hiába kapott mindösszesen három gólt, januártól ismét a kispadra szorult – ha egyáltalán keretben volt.

És ez így maradt egészen a közelmúltig. Zentner újabb sérülése miatt előbb Lasse Riess állt a mainzi kapuba, de a Mönchengladbach, a Lech Poznan és a Bayern München ellen már a 2026 nyaráig szóló szerződéssel rendelkező Batz védett. Noha a 34 éves hálóőr a három találkozón nem örülhetett győzelemnek, és összesen négy gólt kapott, de rengeteg (19) védést mutatott be.

Daniel Batz vagy Robin Zentner mellett dönt Urs Fischer?

A frissen érkezett Fischer a Mönchengladbach ellen az 1-0-s vereség ellenére olyat látott, amely alapján Riess helyett inkább Batzban bízott meg, és ezt az elmúlt két összecsapás alapján aligha bánta meg. 

Két-három szituációban is csodás védést mutatott be, különösen lenyűgözött egy közeli lövés után bemutatott reflexvédése. Tényleg nagyszerű munkát végzett

– mondta a lengyelországi döntetlen után a svájci vezetőedző, aki a Bayern elleni mérkőzést követően még inkább dicsérte kapusát. Ráadásul nem csupán ő, hanem egész Németország – legalábbis azon része, amely nem a Bayern München mielőbbi bajnoki címéért szurkol – méltatja Daniel Batzot, a vasárnapi teljesítménye ugyanis több szempontból is rendkívüli volt.

Urs Fischer lett a Mainz új edzője, Zentner visszatérése után rögtön fontos kapuskérdésben kell döntenie
Urs Fischer lett a Mainz új edzője, Zentner visszatérése után rögtön fontos kapuskérdésben kell döntenie (Fotó: AFP/Karl-Josef Hildenbrand)

A saját nevelésű játékosként klublegenda Robin Zentner izomsérülése nem volt súlyos, így a jelek szerint az is elképzelhető, hogy már a St. Pauli elleni vasárnapi bajnokira játékra kész állapotba kerül. Ha ez nem is, de az szinte bizonyos, hogy a januári folytatásban ismét rendelkezésre állhat. 

A 31 éves Zentner eddig 207 Bundesliga-mérkőzésen szerepelt a Mainz kapujában, az előző idényben a liga legjobb kapusa is volt. Azt sem lehet mondani, hogy a mostani évad elején látott gyengébb teljesítmény neki köszönhető, sőt! Az elmúlt másfél hét alapján mégsem kizárt, hogy kiszorítja őt egy olyasvalaki, aki kényszermegoldásként eddig jócskán felülmúlja a vele szemben támasztott várakozásokat. Ilyen szempontból nem lennénk Urs Fischer helyében, amikor ki kell hirdetnie a döntését.

