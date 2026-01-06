A Tisza Párt tanácsadója bevallotta, hogy a Fidesz jobban áll, mint az ellenzéki közvélemény-kutatások mutatják

– Ez a verseny a 106 egyéni körzetben fog eldőlni. Hogy a listás szavazatok mit mutatnak, majdnem hogy mindegy – fogalmazott Kéri László a Klubrádió hétfői műsorában.

Forrás: YouTube

A tiszás szakértő szerint az utolsó pillanatig kiváró bizonytalan szavazók fogják eldönteni a választást. Ez választókerületenként száz embert is jelenthet.

Bámulattal nézem a kollégáimat, akik becsléseket adnak. Tudják a mandátummegoszlást. Ezeken én halálra nevetem magam. Ez lesz az a verseny, amely az utolsó pillanatokig kiélezett lesz

– jelentette ki. Kéri László kijelentése élesen ellentmond a baloldali kutatóintézezteknek, amelyek rendre olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. Érdemes megjegyezni azonban, hogy már ezek a kutatócégek is egyre többször szólják el magukat.

Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott

– jelentette ki például Hann Endre a Klubrádióban. Mostanra pedig a Medián is – amely eddig folyamatos előnyt mért a baloldali pártnak – csatlakozott azon elemzőintézetek közé, amelyek elkezdték kongatni a vészharangot. Ennek ellenére a baloldali elemzőközpontok továbbra is olyan méréseket tesznek közzé, amelyekbe Magyar Péter belekapaszkodhat, és azt harsoghatja, hogy kormányváltás, sőt rendszerváltás közeleg. Ilyen volt például legutóbb a 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatása, amely továbbra is magas Tisza-előnyt mutatott ki. Azt azonban még mindig nem sikerült lemosnia magáról Magyar Péternek, hogy egy kiszivárgott programtervezet szerint súlyos megszorításokra készül.

Adót emelne a Tisza Párt

Az utóbbi hónapokban két olyan botrány robbant ki, amely súlyosan megrázta a Tisza Pártot. Nem segített Magyar Péterék népszerűségén, hogy ősszel kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében.

A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Nemrég pedig az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik.