Rendkívüli

Itt van a bejelentés, amire minden Fradi-szurkoló várt

tisza pártmagyar péterKéri László

A Tisza Párt tanácsadója bevallotta, hogy a Fidesz jobban áll, mint az ellenzéki közvélemény-kutatások mutatják

– Bámulattal nézem a kollégáimat, akik becsléseket adnak. Tudják a mandátummegoszlást. Ezeken én halálra nevetem magam – fogalmazott Kéri László a Klubrádió hétfői műsorában. A Tisza Párt tanácsadója szerint a választás az utolsó pillanatig kiélezett lesz. Kéri László megszólalása arra utalhat, hogy a korábbi baloldali prognózisok kudarca után előremenekül, és nem szeretne teljesen hiteltelenné válni egy tiszás megsemmisülés esetén.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 16:45
Tisza Párt, Magyar Péter, Kéri László Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez a verseny a 106 egyéni körzetben fog eldőlni. Hogy a listás szavazatok mit mutatnak, majdnem hogy mindegy – fogalmazott Kéri László a Klubrádió hétfői műsorában. 

Tisza Párt, Kéri László
Forrás: YouTube

A tiszás szakértő szerint az utolsó pillanatig kiváró bizonytalan szavazók fogják eldönteni a választást. Ez választókerületenként száz embert is jelenthet.

Bámulattal nézem a kollégáimat, akik becsléseket adnak. Tudják a mandátummegoszlást. Ezeken én halálra nevetem magam. Ez lesz az a verseny, amely az utolsó pillanatokig kiélezett lesz

– jelentette ki. Kéri László kijelentése élesen ellentmond a baloldali kutatóintézezteknek, amelyek rendre olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. Érdemes megjegyezni azonban, hogy már ezek a kutatócégek is egyre többször szólják el magukat. 

Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott

– jelentette ki például Hann Endre a Klubrádióban. Mostanra pedig a Medián is – amely eddig folyamatos előnyt mért a baloldali pártnak – csatlakozott azon elemzőintézetek közé, amelyek elkezdték kongatni a vészharangot. Ennek ellenére a baloldali elemzőközpontok továbbra is olyan méréseket tesznek közzé, amelyekbe Magyar Péter belekapaszkodhat, és azt harsoghatja, hogy kormányváltás, sőt rendszerváltás közeleg. Ilyen volt például legutóbb a 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatása, amely továbbra is magas Tisza-előnyt mutatott ki. Azt azonban még mindig nem sikerült lemosnia magáról Magyar Péternek, hogy egy kiszivárgott programtervezet szerint súlyos megszorításokra készül.

 

Adót emelne a Tisza Párt

Az utóbbi hónapokban két olyan botrány robbant ki, amely súlyosan megrázta a Tisza Pártot. Nem segített Magyar Péterék népszerűségén, hogy ősszel kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében.

A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Nemrég pedig az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik.

 

Mit mond a legpontosabb kutatócég?

Ezek után nem meglepő, hogy a 2022-es választás eredményét legpontosabban előre jelző Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt.

A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.

A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (öt százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó:  NurPhoto/NurPhoto via AFP/Balint Szentgallay)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu