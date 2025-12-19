Kapu Tiborra újabb fontos feladat vár, december 21-ig van lehetőség segíteni

A közmédia idén 15. alkalommal indította el a jótékonysági kampányát: az embereknek még december 21-ig van lehetőségük ennek keretében segíteni. Az idei kampány nagykövetei Kapu Tibor és Cserényi Gyula voltak, akik a Bethesda gyermekkórházba látogattak, és beszélgettek a fiatalokkal, akik örömmel fogadták őket.

Kapu Tibor is részt vesz a közmédia idei jótékonysági kampányában. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

December 21-én egy egész napos jótékonysági aukcióval zárják le a kampányt, ahol többek között lehet licitálni egy Kapu Tiborról készített fotóra és egy plüssállatra is.

Kötelességemnek érzem, hogy a jótékony akcióban részt vegyek, és ezáltal is minél többet tudjak segíteni a rászoruló gyerekeknek

– mondta Kapu Tibor. Idén a Kárpátalján élő rászoruló gyerekeknek nyújtanak támogatást, a Kegyes Alapítvány segítségével, akiknek fő missziója a kórházban hagyott gyermekek segítése. A legnagyobb adományt Charles Simonyi magyar űrturista adta, az ügy támogatására több mint kétszázezer dollárt (átszámítva több mint 65 millió forintot) felajánlva.

A gyűjtés már átlépte a 150 millió forintot, és a 1358-as telefonszám hívásával vagy sms küldésével továbbra is ötszáz forinttal lehet támogatni az idei kedvezményezettet.

A jótékonysági műsor vasárnap reggel 8:20-kor veszi kezdetét, ezt a Médiaklikk felületén vagy a televízióban lehet követni. A felajánlott tárgyakat pedig a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon lehet megvásárolni. A záróműsoron igazi sztárparádé várható, a felajánlott tárgyak között pedig világsztárok relikviáit is megtalálhatjuk, például Arnold Schwarzenegger dedikált tréningdzsekijét, de Franco Nero és Andrei Riu is csatlakozott a jótékonykodókhoz.