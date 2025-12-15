Kapu TiborAxiom SpaceDebreceni Egyetem

Egyetemi docens lett Kapu Tibor

Nagy segítséget tett az Axiom–4 küldetésen a debreceni agrárkar kutatóinak Kapu Tibor, amelyet az egyetem címzetes egyetemi docensi címmel köszönt meg. A magyar kutató űrhajós az elismerésről szóló oklevelet az agrárkar szombati diplomaosztó ünnepségén vette át.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 15. 19:19
Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Címzetes egyetemi docensi címet adományozott Kapu Tibor kutató űrhajósnak a Debreceni Egyetem (DE) mezőgazdaság-, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara – adta hírül a felsőoktatási intézmény. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy Kapu Tibor az Axiom–4 küldetés során a debreceni agrárkar kutatóinak Vitapric komplex növénybiológiai és űrnövénytermesztési kísérleteit is elvégezte a nemzetközi űrállomáson, hozzájárulva ezzel azok eredményességéhez.

Címzetes egyetemi docensi címet adományozott Kapu Tibor kutatóűrhajósnak a Debreceni Egyetem (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)
Címzetes egyetemi docensi címet adományozott Kapu Tibor kutató űrhajósnak a Debreceni Egyetem (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

Kapu Tibor az elismerésről szóló oklevelet az agrárkar szombati diplomaosztó ünnepségén vette át, amelyen a friss diplomás hallgatóknak azt mondta: „lovagoljátok meg bátran a hullámokat, mert ezek után még nagyobbak jönnek, amelyek hátán csak a tudásvágyatokból épült és a kíváncsiságotokból festett szörfdeszka tud ott tartani”.

Legyünk hálásak, hogy ma élünk, és legyetek hálásak, hogy ez az alma mater adott meg nektek mindent ahhoz, hogy ezeket az eszközöket magabiztosan használhassátok, ezeket a hullámokat bátran meglovagolhassátok

– folytatta az űrhajós, megjegyezve, tudja, milyen szorongó, bizonytalanságot keltő érzés egysoros önéletrajzzal kilépni a munkaerőpiacra. – Jó hírem van azonban nektek – biztatta a végzősöket, hozzátéve: „a lehetőséget, aminek a magjait itt, ezen falak között már elültették, megöntözték, és egy kis napfény, egy kis tápanyag segítségével várják izgatottan, hogy mekkorára is nőhet”.

Ők még nem tudják, ti még nem tudjátok, de én igen. Nekem higgyetek, mert én már nevelgettem debreceni palántákat a világűrben. Higgyétek el, azok nőttek a legnagyobbra és én voltam a legbüszkébb

 – mondta Kapu Tibor.

Borítókép: Kapu Tibor magyar kutató űrhajós (Fotós: MTI/Hatházi Tamás)


