A Stranger Things sztárja „támasztotta fel” George Harrisont: Finn Wolfhard rendezett klipet a Beatles-ikonnak

A Stranger Things sztárja, Finn Wolfhard rendezte klip Harrison egykori otthonában, a Henley-on-Thames-i Friar Park birtokon játszódik, és a zenészt kedvenc időtöltése, a kertészkedés közben ábrázolja. A produkción egy húszfős, fiatal kanadai művészekből álló csapat dolgozott – számolt be róla a Loudersound.com.

Finn Wolfhard a Stranger Things sorozat színészeként vált ismertté

A 21 éves Finn Wolfhard – aki színészi karrierje mellett maga is zenél – elmondta, hogy Harrison munkássága régóta inspirációt jelent számára.

Szavakkal nehéz leírni, mennyire hálás vagyok ezért a lehetőségért. George Harrison örök példakép számomra, akinek a hagyatéka örökké élni fog

– nyilatkozta a rendező.

Dhani Harrison, a néhai zenész fia méltatta Wolfhard munkáját, és generációja egyik legtehetségesebb művészének nevezte őt.

Apám imádta volna ezt a videót. Remélem, hogy ezek a szívből jövő, kreatív ötletek segítenek abban, hogy a dal egy újabb nemzedékhez is eljusson

– tette hozzá.

A Give Me Love (Give Me Peace on Earth) eredetileg a Living in the Material World című album nyitódala volt, amely 1973-ban mind az Egyesült Királyságban, mind az Egyesült Államokban a slágerlisták élére került.

A klip premierje egybeesik az album 50. évfordulós, díszdobozos kiadásának megjelenésével, amely korábban kiadatlan felvételeket is tartalmaz a Harrison-archívumból.

Finn Wolfhardnak mozgalmas időszak ez: a színész nemrég fejezte be a Stranger Things utolsó évadának forgatását, miközben első szólóalbuma is megjelent az év elején. Emellett jelenleg egy, a The Replacements nevű kultikus alternatív rockzenekarról szóló életrajzi filmen dolgozik.