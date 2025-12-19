Rendkívüli

Fiatalon elhunyt a híres brit színész, William Rush

Fiatalon elhunyt a híres brit színész, William Rush

Az elhunyt színész, William Rush a BBC One Waterloo Road című sorozatában vált ismertté, ahol Josh Stevenson szerepében összesen 168 epizódban láthatta őt a közönség 2009 és 2013 között.

William Rush a pályáját gyerekszínészként kezdte, szerepelt a Grange Hill és a Shameless című sorozatokban is, később pedig a Casualty és a Vera produkciókban tűnt fel, legtöbben azonban a One Waterloo Road című sorozatból ismerhetik – tájékoztatott a BBC-re hivatkozva az Origo.hu.

William Rush
William Rush a BBC One Waterloo Road című sorozatában

William Rush édesanyja, Debbie Rush színésznő az Instagramon tudatta a hírt, ahol azt írta: a család szíve teljesen összetört. 

A halál okát nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor kiemelte fia döntését, hogy szervdonor volt, amellyel másoknak adott esélyt az életre:

December 17-én elhunyt gyönyörű kisfiúnk, William. Teljesen összetört a szívünk, és nincsenek szavak, amik igazán megragadhatnák veszteségünk mélységét. William még a legsötétebb pillanatunkban is a legértékesebb ajándékot adta. Szervdonorként reményt és életet adott más családoknak, a végsőkig gondolva másokra. Kedvessége és szeretete örökké az öröksége része lesz

– írta a színész édesanya. 

A gyászhír után számos színésztárs fejezte ki együttérzését. Többen megemlékeztek William kedvességéről, tehetségéről és arról, milyen mély nyomot hagyott mind szakmailag, mind emberileg.

 

