Fiatalon elhunyt a híres brit színész, William Rush

William Rush a pályáját gyerekszínészként kezdte, szerepelt a Grange Hill és a Shameless című sorozatokban is, később pedig a Casualty és a Vera produkciókban tűnt fel, legtöbben azonban a One Waterloo Road című sorozatból ismerhetik – tájékoztatott a BBC-re hivatkozva az Origo.hu.

William Rush a BBC One Waterloo Road című sorozatában

William Rush édesanyja, Debbie Rush színésznő az Instagramon tudatta a hírt, ahol azt írta: a család szíve teljesen összetört.

A halál okát nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor kiemelte fia döntését, hogy szervdonor volt, amellyel másoknak adott esélyt az életre:

December 17-én elhunyt gyönyörű kisfiúnk, William. Teljesen összetört a szívünk, és nincsenek szavak, amik igazán megragadhatnák veszteségünk mélységét. William még a legsötétebb pillanatunkban is a legértékesebb ajándékot adta. Szervdonorként reményt és életet adott más családoknak, a végsőkig gondolva másokra. Kedvessége és szeretete örökké az öröksége része lesz

– írta a színész édesanya.

A gyászhír után számos színésztárs fejezte ki együttérzését. Többen megemlékeztek William kedvességéről, tehetségéről és arról, milyen mély nyomot hagyott mind szakmailag, mind emberileg.