Tokaji édesborok – a legnehezebb kihívás

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.

S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.

Márai Sándor: Füveskönyv (68. oldal, Az ünnepekről)”

Márai szavaihoz nehéz lenne bármTokaj. Sokszor nem veszik elég komolyan az édesborokat holott, ha a kóstolás oldaláról közelítünk, a legnehezebb dolga az édesbor kóstolóinak van.it is hozzátenni, nincs is rá szükség. Nézzük meg inkább az ünnep legünnepibb borát.

Mert itt van nekünk mindjárt Pontosan a cukortartalom az, ami sokakat félrevezethet, vagy éppen kellő tapasztalat híján nem engedi a bor gyengéit, vagy éppen értékeit érvényesülni. A világ borkereskedőinek és szakértőinek java része a borok megítélésénél elsőrendű szempontnak tekinti az egyensúlyt és az ehhez köthető koncentrációt, komplexitást, optimális esetben harmóniát is. Ennek is, és a borok íz gazdagságának is talpköve a megfelelő mennyiségű és összetételű savkészlet.

Gyakori tévedés az is, hogy Tokaj édesborait a desszertborok közé sorolják. Ez az állítás meglehetősen dehonesztálónak tűnik, közel sem fejezi ki a tokaji édesborok gazdagságát, hosszúságát, tartósságát és azt a – sokak számára – legfontosabb tényezőt, hogy a tokaji édesboroknak valódi egyensúlyuk van. A tokaji aszúk legjava nem csupán a bennük lévő maradékcukor tartalomról, sokkal inkább a kitűnő szerkezetről, kiváló savakról, ásványosságról, komplexitásról szól.

Ebből adódóan érzékszervi oldalról vizsgálva az aszúkat, azok legkiválóbb képviselőit a világ legértékesebb borai közé kell illesztenünk. Ez a gasztronómiában betöltött helyét is kijelöli. Ha ilyen alapon állítunk fel képzeletbeli hierarchiát, a tokaji aszú innen nézve is a piramis csúcsán helyezkedik el. Hogy miért nem lehet téves ez az állítás, azt próbáljuk megvilágítani ebben a fejezetben – a gasztronómia oldaláról nézve.