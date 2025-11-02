A szőlőfajták azokhoz a körülményekhez alkalmazkodva termettek sokkal kevesebbet, mint a hatvanas évektől egyre inkább uralkodóvá váló gazdaságosabb termesztésmódhoz szoktatott fajták, fajtaváltozatok. Nem tudjuk sokszor, hogy egyik-másik szőlőfajta képességei saját gyökéren teremve például mit kínálnának napjainkban.

Jó borok minimális beavatkozással vélhetően akkor is születtek, mert a kereskedések, árverések eredményei, árai alapján jelentős eltérések lehettek termőhelyek, szőlőfajták, termelők egyes borainak megítélésében.

Amit ma bio vagy organikus, autentikus borkészítésnek neveznek, az leginkább őseink borkészítéséhez állt közel.

A biodinamika egy, az élet teljességét felölelő filozófia. A mai viszonyok között készített boroknak egy jelentős része igazán nagy minőséget képvisel függetlenül attól, hogy a gazdája mennyire követte a bio, organikus, biodinamikus vagy természetű netán autentikusnak nevezhető borkészítés szabályait;

Sok termelő személyes ismerete és tevékenységének nyomon követése sem tesz mindent látóvá, ezért a termelőbe és tevékenységébe vetett bizalom alapvető fontosságú – ez a szőlőültetvény, birtok, borászat és természetesen a termelő személyére is kiterjed; kevés kivételtől eltekintve nehéz biztonsággal megmondani, hogy egy-egy bor készítéséhez a termelő használt-e és ha igen, milyen mértékben engedélyezett vagy éppen nem engedélyezett segédanyagokat – ezért van szükség a bizalomra, hiszen másként elvesznénk a borok világában. A határok sok termelő szerint még a natúr vagy organikus, avagy a bio borkészítés során is meglehetősen tágak. A natúrborokkal előálló termelők egy jelentős része például épp ezért a szokásosnál szigorúbb szabályokhoz tartja magát, nem véletlenül.

De nézzünk néhány konkrét példát a borkészítésnek ezen oldaláról.

Organikus gazdálkodás (szinonímái: öko- vagy bio-) - Műtrágya és szintetikus növényvédőszer nélküli, a természetes biológiai ciklusokra, szervestrágyázásra, biológiai növényvédelemre alapuló gazdálkodási forma, melyet az Európai Parlament és a Tanács 2018/848 rendelete szabályoz. Magyarországon két szervezet jogosult ellenőrizni és tanúsítani a tevékenységet: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft. Az organikus borkészítés lényege, hogy a szőlőben nem használnak vegyszereket vagy rovarirtó szereket. Sok olyan pincészet létezik a világon, amelyek termesztésmódja valójában organikus, de ezt nem tűntetik fel a címkéken. Ennek jórészt anyagi okai vannak (költségesek azok az eljárások, amelyek regisztrálják a termesztőknek ezen körét) de valójában az elv és a gyakorlat a legfontosabb, nem a lajstromozás. Bizonyos termelők, akik ugyanezt a módszert alkalmazzák azért nem vállalják a szigorú szabályokat, hogy meglegyen a választás szabadsága abban az esetben, ha végképp nem lehet a szőlőt másként megóvni, csak valamelyik általuk amúgy elutasított szerrel. Ezzel a problémával szembesülnek ma is termelőink a szőlő aranyszínű sársaságával szembeni védekezés során.