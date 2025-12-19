magyar pétertiszahírtévé

Magyar Péter bevallotta, hogy a saját embereiben sem bízik + videó

Súlyos belső válságra utal, amit Magyar Péter nyilvánosan kimondott: a Tisza Párt elnöke a saját embereiben sem bízik, miután elmondása szerint a párton belülről szivárogtak ki érzékeny információk.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 13:22
Magyar Péter Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ötpontban című műsorban kikerülte a válaszadást Magyar Péter, és nem árulta el, hogy kiben bízik a párton belül.  A Tisza Párt elnöke ezek után azzal mentegetőzött, hogy az ő bizalmát csak munkával lehet kiérdemelni – írta a Hír TV.

Magyar Péter ezt mondta a műsorban a párton belüli bizalomról: 

– Ugye ők nem választották ezt a szerepet, és egészen biztos vagyok benne, hogy bennük bízhatok, és ők meg fogják érteni, hogy miért teszem, amit teszek, miért csinálom, amit csinálok, és miért csináljuk több millióan, amit csinálunk. A párton belül az én bizalmamat azt leginkább munkával lehet kiérdemelni.

Először viszont arról kezdett beszélni, amikor a műsorvezető, Dull Szabolcs arról kérdezte, kiben bízik, hogy ő igazából csak a gyerekeiben bízik. 

A Tisza Párt tagjai már többször is árultak el olyan információkat, amiket a választásig titokban szerettek volna tartani. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu