Magyar Péter bevallotta, hogy a saját embereiben sem bízik + videó

Az Ötpontban című műsorban kikerülte a válaszadást Magyar Péter, és nem árulta el, hogy kiben bízik a párton belül. A Tisza Párt elnöke ezek után azzal mentegetőzött, hogy az ő bizalmát csak munkával lehet kiérdemelni – írta a Hír TV.

Magyar Péter ezt mondta a műsorban a párton belüli bizalomról:

– Ugye ők nem választották ezt a szerepet, és egészen biztos vagyok benne, hogy bennük bízhatok, és ők meg fogják érteni, hogy miért teszem, amit teszek, miért csinálom, amit csinálok, és miért csináljuk több millióan, amit csinálunk. A párton belül az én bizalmamat azt leginkább munkával lehet kiérdemelni.

Először viszont arról kezdett beszélni, amikor a műsorvezető, Dull Szabolcs arról kérdezte, kiben bízik, hogy ő igazából csak a gyerekeiben bízik.

A Tisza Párt tagjai már többször is árultak el olyan információkat, amiket a választásig titokban szerettek volna tartani.