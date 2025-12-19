Magyar Péter hatalmasat hazudott, bevédte brüsszeli cimboráit az európai gazdákkal szemben + videó

– Hát itt jelzem, hogy senki nem akarja elvenni a területalapú támogatást, még Brüsszel sem. Ez is egy ordas hazugság. Ahelyett, hogy segítenék. És tudják, hogy miért nem? Mert más országokban van agrár-érdekképviselés. Ha Brüsszelnek ez eszébe jutna, akkor a francia és a német gazdák, a hollandok meg a belgák egy nap alatt gyújtanák fel az Európai Parlamentet – Magyar Péter egy korábbi fórumán így próbálta meg letagadni, hogy Brüsszel az európai gazdák érdekével szemben akar döntéseket meghozni.

Brüsszelben háborús állapotok voltak, Magyar Péter most csendben van. Fotó: AFP

Csakhogy Brüsszelben tegnap a gazdák elég közel álltak ahhoz hogy felgyújtsák a parlament épületét. Legalább nyolcezer traktorral tartottak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. Az Európai Uniónak a dél-amerikai közös piac, a Mercosur – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagságú Venezuela – országaival tervezett szabadkereskedelmi megállapodása a gazdák szerint számos negatív hatással lenne az európai termelőkre, ahogy a közös uniós agrárpolitika költségvetésének tervezett csökkentése is. A tüntetők ellen végül könnygázt is bevetettek a rendőrök.

Magyar Péter pofátlan kijelentését itt megtekinthetik (22:30-tól):

Magyar Péterék a gazdák érdekei ellen

Dömötör Csaba egy Facebook-bejegyzésében most tájékoztatott, a tervek szerint Brüsszel

húsz százalékkal akarja megvágni az agrártámogatásokat, ami reálértéken pár év alatt ötvenszázalékos csökkenést jelent,

megnyitná a piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt,

megnyitották a piacokat az ukrán óriásgazdaságok előtt, ez a szabadkereskedelmi megállapodás október végén már hatályba is lépett.

Mint a Fidesz EP-képviselője kifejtette, ezért tüntettek a gazdák Brüsszelben, az intézkedéseket Magyar Péterék brüsszeli pártcsaládja is erőlteti.

A csütörtökön kezdődött EU-csúcs előtti sajtótájékoztatóján Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy a gazdák aggodalmai és követelése is jogosak, teljes mértékben egyetért velük. A magyar miniszterelnök elmondta, örül annak, hogy hazánk is képviselteti magát a megmozduláson: magyar gazdák is részt vesznek a gazdatüntetésen.