Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Rendkívüli

BrüsszelgazdatüntetésBelgiumtüntetés

A belga fővárosban nagyszabású gazdatüntetés kezdődött az uniós csúcs margóján. A magyar és más európai gazdák traktorokkal lepték el a brüsszeli utcákat, hogy így fejezzék ki elégedetlenségüket az uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásaival kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 11:53
Brüsszelben tüntetnek a gazdák Fotó: EMILE WINDAL Forrás: BELGA MAG
A brüsszeli gazdatüntetés résztvevői az Európai Bizottság tervei miatt vonultak utcára, mivel az új javaslatok hátrányosan érintenék a mezőgazdasági vállalkozásokat, különösen azokat, akik a jelenlegi támogatási rendszerekre építették mindennapi működésüket, írja a Hír TV.

Fotó: EMILE WINDAL / BELGA MAG

Előben jelentkezett a Hír TV tudósítója a belga fővárosból

A tüntetésen résztvevő számos gazda is úgy nyilatkozott, hogy 

Brüsszel rendesen kiszúrt a gazdákkal, 

és úgy érzik, hogy a tervezett reformok kockára teszik a vidéki családi gazdaságok jövőjét.

Ellepték a traktorok a brüsszeli utcákat

Bárcsak az illegális bevándorlók ellen védekeztek volna szögesdróttal Brüsszelben, nem az európai gazdák ellen!

 – írta a helyzet kapcsán Deák Dániel.

Borítókép: Brüsszelben tüntetnek a gazdák (Fotó: AFP)

