Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

A brüsszeli gazdatüntetés résztvevői az Európai Bizottság tervei miatt vonultak utcára, mivel az új javaslatok hátrányosan érintenék a mezőgazdasági vállalkozásokat, különösen azokat, akik a jelenlegi támogatási rendszerekre építették mindennapi működésüket, írja a Hír TV.
Előben jelentkezett a Hír TV tudósítója a belga fővárosból
A tüntetésen résztvevő számos gazda is úgy nyilatkozott, hogy
Brüsszel rendesen kiszúrt a gazdákkal,
és úgy érzik, hogy a tervezett reformok kockára teszik a vidéki családi gazdaságok jövőjét.
Ellepték a traktorok a brüsszeli utcákat
Bárcsak az illegális bevándorlók ellen védekeztek volna szögesdróttal Brüsszelben, nem az európai gazdák ellen!
– írta a helyzet kapcsán Deák Dániel.
Borítókép: Brüsszelben tüntetnek a gazdák (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!