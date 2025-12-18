Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

A brüsszeli gazdatüntetés résztvevői az Európai Bizottság tervei miatt vonultak utcára, mivel az új javaslatok hátrányosan érintenék a mezőgazdasági vállalkozásokat, különösen azokat, akik a jelenlegi támogatási rendszerekre építették mindennapi működésüket, írja a Hír TV.

A brüsszeli gazdatüntetés résztvevői az Európai Bizottság tervei miatt vonultak utcára

Fotó: EMILE WINDAL / BELGA MAG

Előben jelentkezett a Hír TV tudósítója a belga fővárosból

A tüntetésen résztvevő számos gazda is úgy nyilatkozott, hogy

Brüsszel rendesen kiszúrt a gazdákkal,

és úgy érzik, hogy a tervezett reformok kockára teszik a vidéki családi gazdaságok jövőjét.

Ellepték a traktorok a brüsszeli utcákat

Bárcsak az illegális bevándorlók ellen védekeztek volna szögesdróttal Brüsszelben, nem az európai gazdák ellen!

– írta a helyzet kapcsán Deák Dániel.

Borítókép: Brüsszelben tüntetnek a gazdák (Fotó: AFP)